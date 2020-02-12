2020-02-12T13:34:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Жлобине лжемилиционеры подбросили студенту пакетик с табаком и сказали, что это марихуана

За свое молчание они потребовали деньги. Парень отдал 100 рублей, но потом засомневался и обратился к настоящим милиционерам
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Жлобине лжемилиционеры подбросили студенту пакетик и потребовали деньгиВ Жлобине лжемилиционеры подбросили студенту пакетик и потребовали деньгиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Криминальный спектакль разыграли в Жлобине с 19-летним студентом колледжа. Парень познакомился через соцсети с 20-летним жителем райцентра, стал приезжать к нему в гости. Как-то молодой человек попросил студента одолжить ему денег, а тот ответил, что деньги только на отцовской карточке. Тогда у старшего товарища созрел совсем не дружественный план. Он предложил своим 22-летним приятелям «раскрутить» студента на папины деньги. Кстати, все трое заговорщиков - с криминальным прошлым.

- Каждому участнику определили роли. Один, как и прежде, приглашает учащегося к себе домой. Два других представляются сотрудниками правоохранительных органов и задерживают гостя за якобы незаконное хранение наркотиков. За отказ в возбуждении уголовного дела требуют денег, - рассказывают в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

План сработал. Студент пришел в гости к товарищу и, как обычно, оставил рюкзак в прихожей. Вдруг в квартире появились еще двое молодых людей. Пока шел разговор, в рюкзак студента незаметно подбросили газетный сверток с табаком из двух распотрошенных сигарет. А гостю молодые люди неожиданно заявили, что они из наркоконтроля. Мол, давно наблюдают за хозяином квартиры, якобы подозреваемом в сбыте наркотиков. Студент знал, что его совесть чиста, и решил уйти. Но тут лжеоперативники потребовали его рюкзак к досмотру.

- К удивлению учащегося, из рюкзака достали сверток и заявили, что это марихуана. Ему сообщили, какая это статья УК, и на сколько лет он может лишиться свободы. Но были готовы «решить вопрос», если он компенсирует их молчание некоей суммой, - продолжают в милиции.

Ошарашенный студент согласился. Но перевод денег на иностранную карточку одного из участников постановки не прошел. Тогда вся троица повела его к ближайшему банкомату. На карточке оказалось 100 рублей - «наркоконтролю» этого было мало, и студенту сказали, тот достал еще денег. А в счет «долга» у парня забрали смартфон и пообещали, что будут его «крышевать».

Только когда студент вернулся в общежитие, у него зародились сомнения. Парень вспомнил, что до захода в квартиру знакомого уже видел возле дома эту странную парочку. Хозяин квартиры был каким-то нервным, зачем-то перед самым приходом «правоохранителей» открыл замок двери. Наркотикам неоткуда было взяться без посторонней помощи. Да и оперативники были странноватыми, больше похожими на уголовников. Парень решил обратиться в милицию. Правда, в райотделе не сразу поверили его рассказу:

- Как-то уж совсем все неправдоподобно звучало. Будто из 90-х ситуация. Какие-то милиционеры из наркоконтроля, предоставившие покровительство… Но вскоре троицу нашли. Оказалось, один из лжемилиционеров был в республиканском розыске за мошенничество. Задержанные уже признались в вымогательстве.

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