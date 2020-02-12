«Отказ в препарате - это смертный приговор»: родители детей со СМА собирают подписи

В Беларуси родители детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) борются за то, чтобы сохранить жизнь и здоровье своим чадам. С этой тяжелой генетической болезнью сражаются и совершеннолетние больные. На прошлой неделе эти семьи запустили петицию. Они требуют обеспечить всех пациентов со СМА дорогостоящей лекарственной терапией, которая не вылечит, но остановит прогресс заболевания.

- В мире существует три препарата (Spinraza, Zolgensma, Risdiplam), которые предназначены для больных СМА. Но эти препараты Беларусь не закупает, - рассказывает представитель общественного объединения «Геном» Дарья Царик. - Сейчас белорусские семьи, у которых есть больной ребенок со СМА, открывают сборы на лечение «Спинразой» за границей. И это очень большие суммы – примерно от 500 тысяч долларов до 2,5 миллионов долларов. А еще семьи эмигрируют в страны, где этот препарат больные со СМА получают бесплатно. Так, родители трудоустраиваются за границей, получают медицинскую страховку, благодаря которой таким пациентам назначают препарат.

По данным «Генома», всего из страны уехало 8 пациентов со СМА. Как минимум, пять белорусов уже получают этот препарат за границей - в Америке и европейских странах. Одна из них - 41-летняя женщина.

- Сейчас наша пациентская организация объединяет 121 пациента со СМА, из которых 63 ребенка, - говорит Дарья Царик. По ее мнению, отказ в препарате - это смертный приговор для пациентов со СМА в Беларуси.

К слову, во всех странах, с которыми граничит Беларусь, препарат Спинраза зарегистрирован. Он предоставляется пациентам безвозмездно по назначению врачей.

В этом электронном обращении также говорится о необходимости скрининга новорожденных.

К 11 февраля петицию подписало уже более 3500 человек. Обращение планируется направить в Администрацию президента, Минздрав, Генпрокуратуру и другие ведомства.

У Минздрава на эту проблему своя позиция.

Осенью прошлого года министр здравоохранения Караник на вопрос «Комсомолки», будут ли у нас лечить детей «Спинразой», ответил, что этот препарат неоднозначный:

- Что касается данного препарата, решение специалистов, к сожалению, было неоднозначным. И препарат на сегодня неоднозначный - он не гарантирует стопроцентный эффект. И насколько я понимаю, консилиум, оценивая пользу и вред, решил, что все-таки выигрыш от лечения данного препарата будет минимальный.

СПРАВКА «КП»

Спинальная мышечная атрофия (СМА) - это тяжелое генетическое заболевание, при котором постепенно слабеют мышцы всего тела. С развитием болезни слабость доходит до мышц, отвечающих за глотание и дыхание.

Препарат «Спинраза» зарегистрирован в 53 странах мира. Его применяют следующим образом: 6 инъекций ребенку дают в первый год, и 1 инъекцию каждые 4 месяца все последующие годы.

«Золгенсма» - первый препарат генной терапии, разработанный для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Препарат применяется однократно (одна инъекция на всю жизнь).

В ноябре 2019 года подана заявка на регистрацию препарата «Рисдиплам» в американские регулирующие органы (FDA).

Подробнее о петиции можно прочитать на petitions.by.

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