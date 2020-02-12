«Дениска Кораблев» из советского детства перед 55-летним юбилеем поменял квартиру в Минске на квартиру в Крыму

В 11 лет он проснулся знаменитым - когда в 1977-м году в СССР показали ставший культовым фильм «По секрету всему свету». Юный минчанин Володя Станкевич сыграл Дениску Кораблева, чье имя актер и сегодня размещает под своей фамилией в Фейсбуке. Почти 20 лет он с женой, певицей Анжеликой Ютт, и дочерью Викторией живет в Москве. Почему не стал актером, как зарабатывал на жизнь, Владимир Станкевич, которому в этом году исполняется 55 лет, рассказал белорусской «Комсомолке»

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Владимирович Станкевич родился 17 декабря 1965 года в Минске. Сын известного белорусского писателя Владимира Ильича Дадиомова. Сниматься в кино начал в 6 лет, известность принес детский двухсерийный фильм «По секрету всему свету». После первого курса иняза служил в армии, в ансамбле «Ровесник» ПВО КБВО. Окончил театрально-художественный институт, работал конферансье в ансамбле «Сябры», ведущим передачи «Телебом» на БТ. В 1994 году создал техно-группу Elegant Company. Продюсирует свою супругу - певицу Анжелику Ютт. Более 25 работ в кино. С 2001 года живет в Москве. Сын Алексей от первого брака, дочь Виктория - от второго. Женат вторым браком на певице Анжелике Ютт.

- Владимир, после роли Дениски Кораблева, казалось, актерская карьера у вас в кармане. Переживали, что не сложилось с кино?

- Никогда. Во-первых, если бы не развалился СССР, у меня, возможно, сложилась бы определенная актерская дорожка, наверняка уже был бы каким-нибудь заслуженным артистом. Но поменялись все вертикали, начиная от Госкино СССР.

- Если бы был актером - играл бы то, что мне сказали, и так, как сказали. А в своей жизни я сам себе режиссер. Фото: личный архив.

Во-вторых, мне значительно интереснее заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Я реализовываюсь в плане музыкальных проектов, воплощаю в жизнь свои идеи. Если бы был актером - играл бы то, что мне сказали, и так, как сказали. А в своей жизни я сам себе режиссер.

Главный мой приоритет - моя семья. Я занимаюсь тем, что интересно мне и моей жене (Владимир - продюсер своей жены, певицы Анжелики Ютт. - Ред.). Сколько в мире суперзвезд, которые зарабатывают бешеные деньги, но в глубине души страшно одиноки и абсолютно несчастны в жизни…

Вначале я этого не понимал, когда хотел стать актером. Первый раз, сразу после школы, поступая во ВГИК, я не был готов совершенно. Не знал, что нужно учить басни-прозу-стихи. И провалился. Не поступил и второй раз - я тогда снимался в Киеве и поступал там же, но русский курс набирали раз в 4 года, а на украинский не взяли по причине белорусского акцента в моем украинском. Хоть по мастерству у меня и были все пятерки… Позже объяснили еще одну причину - мастер, который набирает курс, хочет сам лепить актеров, готовые ему не нужны. А к моменту поступления я снялся уже в 13 фильмах и продолжал сниматься.

Меня и в Минске после двух курсов иняза тоже не сильно-то хотели брать в театрально-художественный институт. Но я привык по жизни «отыгрывать» предлагаемые судьбой обстоятельства. Например, уже будучи студентом театрального, я зарабатывал - продавал газеты, цветы. И всегда превращал это в шоу - делал так, чтобы было интересно мне. Шел 87-й год, только начинались кооперативы. Я посчитал, что лучше всего продавать цветы утром на вокзале, когда приходят поезда, и вечером - когда они отправляются. Перед занятиями становился в подземном переходе у вокзала, продавал цветы и к восьми утра ехал на лекции. По деньгам выходило неплохо.

- А на что нужны были деньги?

- Я с шести лет зарабатывал. Тогда деньги шли в семью, но я мог, например, купить себе велосипед. В 20 же лет деньги нужны на все - от творчества до девушек. Если я приглашал девушку в гости, то должен был ее удивить. Например, в обычной хрущевской квартире сооружал подвесной потолок из гофрированной бумаги, а на обычную круглую лампу натягивал несколько воздушных разноцветных шаров. От тепла они плавились, и красиво прилипали к лампе необычным разноцветным светящимся пятном...

«В Москве веду много мероприятий - в основном закрытых»

- После окончания театрального института меня пригласили в ансамбль «Сябры», я хотел наработать опыт и реализовать свои творческие идеи. Благо, Анатолий Иванович Ярмоленко всегда давал возможность. Параллельно работал на белорусском телевидении в программе «Телебом», создал свою группу Elegant Company.

В 90-х после театрального института Владимир более 10-ти лет работал конферансье в ансамбле «Сябры» (на фото с Анатолием Ярмоленко). Фото: личный архив.

- Многие помнят ваше сотрудничество с Джимми Нельсоном - белорусским певцом с африканскими корнями, особенно его исполнение песни «Беларускія дзяўчаты»…

- У меня про это не очень хорошие воспоминания. Идея была креативная и супер сработала, но изначально эту песню пел солист «Сябров» Валерий Рязанов, сейчас он живет в Америке. И я, сам того не предполагая, отобрал у человека хорошую песню.

С этой точки зрения я поступил очень плохо. Но другой - у Джимми был очень интересный акцент, и когда он сказал: «Биеларюския дзяучаты» - я понял, что надо это делать, и предложил Анатолию Ярмоленко, чтобы песню пел Джимми. И это сработало. А Джимми я увидел случайно. Я вел «Телебом», и к нам пришел мальчик-певец, у него на подтанцовке был Джимми. Мы до сих пор с ним сотрудничаем, в прошлом году запустили новый интересный проект CoolRoots, ссылка на него есть в моем Фейсбуке.

- Какие ваши главные проекты?

- Мой главный проект - моя семья. А если говорить про музыкальные, то изначально это группа Elegant Company, которую я создал в 90-х, потом была группа «Анжелика», потом я продолжал продюсировать мою жену Анжелику Ютт. Плюс я еще и ведущий. Изначально, в 90-х, работал конферансье в «Сябрах», выступал с сольными юмористическими программами. И в Москве я веду много мероприятий, в большинстве своем закрытых. Могу вести что угодно: концерты, свадьбы, юбилеи и прочее. Иногда работаю под псевдонимом. Если нет денег на Дениса Кораблева, если у людей ограничения по бюджету, да некоторые и не помнят уже, кто такой Денис Кораблев. Считаю, что любой человек достоин праздника вне зависимости от его достатка.

Сейчас Владимир живет в Москве и ведет разные мероприятия: от свадеб и юбилеев до всевозможных презентаций. Фото: личный архив.

«Работаю в тандеме с женой»

- Мои дети выросли, у сына и дочери свои семьи. Я, жена, собака - нам очень комфортно втроем. Мне из дому не хочется выходить, настолько дома уютно. И работаем мы часто в тандеме - Анжелика, как вокалистка, гениально реализует мои любые, даже самые сумасшедшие творческие идеи. Как результат - наши треки не раз оказывались на первых местах мировых чартов.

С женой певицей Анжеликой Ютт. Фото: личный архив.

Интересно жить так, как хочется. Я не трачу деньги на шмотки, крутую машину. Нет самоцели. Это у моей жены должна быть крутая машина - красивая женщина должна иметь хорошую красивую машину и вокруг нее все должно быть хорошее и красивое. Я живу другим. У меня много богатых знакомых, которые в 5 утра встают, чтобы успеть по пробкам на работу, а потом вечером также по пробкам к 10 вечера возвращаются домой и ложатся спать. Для чего жить? Чтобы ездить на работу? Надо работать для того, чтобы жить. Мы нашли ту грань, которая позволяет жить так, как нам приятно и комфортно. Да, я мог бы иметь больше, но я бы не видел тогда ни семьи, ни жизни. Мы по этой причине отказались от длительных разъездов и гастролей, чтобы больше времени проводить вместе.

Были периоды, когда мы с Анжеликой пахали сутками, чтобы построить квартиру. Был период, когда мы практически не виделись. Начало нулевых, Анжелика переехала в Москву, подписала контракт с продюсером Игорем Силиверстовым (продюсер Евгения Осина, группы «Стрелки» и др. - Ред.), жила отдельно. Мы почти два года жили в разных местах, год почти не виделись. Продюсеру не нужны ни мужья, ни дети, ему нужен артист, который должен зарабатывать…

Владимир (крайний справа) с женой Анжеликой (вторая слева) и друзьями. Фото: личный архив.

- А как вы поняли, что она ваша половинка?

- Когда мы встретились с Анжеликой, и у нее, и у меня были семьи. И нам многие говорили: «Ой, а как это вы так?» Мы отвечали: «Это наше личное дело…» Это была вспышка, после которой все перевернулось. Если два человека любят друг друга - они должны быть вместе. Это глупость, когда «я люблю тебя, ты любишь меня, но у меня семья, и я не могу из нее уйти». Что значит - не могу? Если мужчина говорит «люблю, но бросить семью не могу» - значит, он тебя не любит. Это все отговорки, ему просто так удобно. Я никогда не обращал внимания на общественное мнение. У меня есть моя жизнь, и она одна…

Еще я понял, что если два человека находятся рядом долгое время, любят друг друга - надо уметь свое «я» иногда засунуть подальше. Быть умнее, мудрее, иногда уступать. Может быть, будет не «по-моему», но так будет комфортно твоей половине. Если ты чувствуешь, что назревает легкий скандал и можно этого избежать - лучше избежать, не накалять обстановку. У нас тоже иногда бывают вспышки, и я тут же говорю: «Дорогая, я тебя люблю!» И всё! Я люблю смотреть, как в такие моменты меняется выражение ее лица (улыбается).

«Люблю Минск, но всегда мечтал жить у моря»

- Вы продали квартиру в Минске и купили в Крыму. Не все поняли такой выбор…

- Мы уехали из Минска в 2001 году. Анжелика - крымчанка, у нее там живут родители. Я в Крыму впервые оказался в августе 1990 года. Мы с «Сябрамі» - это были мои первые гастроли - сначала полетели на Камчатку, а затем - в Крым.

Я вышел из автобуса в Алуште, в районе троллейбусной станции, возле центральной набережной, встал и подумал: «Я хочу здесь жить!»

Я просто обалдел. Август, чайки, море. Вы не поверите - спустя много лет мы купили квартиру именно в этом месте. А тогда, в 90-е, этого дома еще не было.

С дочерью Викторией. Фото: личный архив.

Я с детства мечтал в старости жить на берегу моря, сидеть, смотреть, окунув ноги в волны. Вы не представляете, какие у нас виды: одно окно - на гору Демерджи, два других - на центральную набережную Алушты. До нее - 200 метров: сосны, пальмы, кипарисы, воздух обалденный.

Набережная Алушты. Фото: личный архив.

Мы очень хотим туда перебраться. Моя мама умерла. И поскольку в Минске мы не бываем, то взяли и поменяли минскую квартиру на квартиру в Крыму. Сын от первого брака живет в Минске, но у него своя семья. С друзьями и так общаемся, в Беларуси давно не работаем. Нет, я по-прежнему люблю Минск, Беларусь, но жить хотел бы у моря.

- Чего сейчас не хватает для полного счастья?

- Постоянной жизни в Алуште. Мне и в Беларуси, и в Москве приятно пойти, например, в лес за грибами, но когда шумит море, кричат чайки, светит солнце - это совершенно иное ощущение и кайф.

В Алуште. Фото: личный архив.

- А внуков для счастья?

- Внуки - это в первую очередь счастье детей, как мне кажется. Для меня главное, чтобы рядом был любимый человек. Все остальное - дополнение. Сын пока не обзавелся детьми, а дочь через пару месяцев ожидает прибавления в семействе.

С дочерью Викторией. Фото: личный архив.

Знаете, почему бабушки и дедушки любят внуков? На мой взгляд, потому что чувства друг к другу ушли, и надо чувства дарить кому-то другому. У нас с женой не ушли. Быть рядом, касаться друг друга - это ощущение ничто не заменит.

- В декабре вам исполнится 55 - что бы вы себе пожелали в юбилейный год?

- Мне? А какой год? (жене, прикрыв трубку: «Представляешь, мне уже 55! Только 50 было!» (Смеется) Что себе пожелать? Пожелать хочется тогда, когда чего-то не хватает. Хотелось бы чего-то еще, но пусть лучше остается, как есть. Лучшее, как известно, враг хорошего. Так мне еще Анатолий Иванович Ярмоленко говорил.

С Анатолием Ярмоленко. Фото: личный архив.

Поэтому хочется пожелать, чтобы все по-прежнему оставалось в нашей жизни прекрасно. Хочется любви, и еще больше - чтоб не заканчивалась.

- А глобально? Может, дом или квартиру в Москве?

- Глобально - мира и спокойствия, всем нам. А жилищный вопрос у нас давно решен: в Москве есть всё. И у нас с женой, и у дочери. А любимая наша квартира все же в Алуште.

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