«Чем младше ребенок, тем больше вероятности, что приступ кашля может закончиться летальным исходом»: что мы не знаем о детском коклюше

- У сына в школе несколько человек заболело коклюшем! - сообщила нам по телефону взволнованная женщина. - Как же так? Я думала, что это болезнь из нашего советского детства, которая побеждена прививками…

Стоило задаться этим вопросом - и оказалось, что коклюш в наше время совсем не редкость. В Беларуси каждый год им болеют сотни детей. Почему? Ведь прививки от коклюша делают чуть ли не с рождения. Может ли заболеть вакцинированный ребенок? Чем опасна эта болезнь? Как обычный кашель отличается от коклюшного? Об этом мы поговорили с Александром Кудиным, кандидатом медицинских наук, доцентом, заведующим 5-м отделением Детской инфекционной больницы г. Минска.

Александр Кудин. Фото: личный архив.

- Александр Петрович, в Беларуси вакцинация от коклюша входит в национальный календарь прививок. Почему же так много детей им болеет?

- В основном болеют дети, которые не привиты. И болеют тяжело. Если у привитых коклюш протекает в виде легкого кашля, на который, как правило, не обращают внимания, то у непривитых все намного тяжелее. У грудных детей вообще есть риск летального исхода. Увы, от коклюша умирают даже сейчас (и даже в США).

- То есть прививка на сто процентов от коклюша не защищает?

- Любая вакцина не гарантирует стопроцентную защиту. Поэтому может случиться, что ребенка привили, а он все равно заболел. Может, иммунитет был в это время чем-то перегружен и не ответил, может, была другая причина. Для общества важно, чтобы был сильный коллективный иммунитет. Чем больше детей будет привито, тем меньше риск распространения болезни. Как с гриппом. Да, в сезон он есть, но благодаря тому, что более 40% населения привиты, эпидемий нет. При уровне коллективного иммунитета более 95% прекращается распространение возбудителя среди людей. Это касается любой инфекции, в том числе и коклюша.

- Почему все-таки родители отказываются прививать детей от коклюша?

- В обществе откуда-то взялся страх перед прививками. Может, некоторые родители так проявляют свою начитанность, образованность, считая, что организм сам должен бороться. Но это просто глупость! Эксперты ВОЗ утверждают, что на увеличение продолжительности жизни, улучшение здоровья человека наибольшее влияние оказали два фактора - обеспечение чистой водой и вакцинация.

- Я слышала нарекания на вакцины - мол, у детей очень болезненная реакция на некоторые из них.

- Есть два типа вакцины от коклюша - клеточные и бесклеточные. Первый тип содержит убитые коклюшные микроорганизмы, вторая - отдельные компоненты коклюшного микроорганизма. Клеточная действительно может давать реакцию: температура, головная боль и др. У бесклеточной таких реакций нет.

Но когда медики плотно занимались этим вопросом, выяснилось, что при применении бесклеточной вакцины какой-то процент детей коклюшем все равно болеет. Но в стертой форме, не тяжело - просто долго держится сухой кашель. Клеточная вакцина чаще дает общие реакции в виде повышения температуры, головной боли, покраснения в месте инъекции и т. д. Но, с другой стороны, иммунитет после такой вакцины сильнее. Поэтому сейчас в литературе обсуждается вопрос о возможном применении двух вариантов вакцин: однократно - клеточной, а потом все ревакцинации - бесклеточной.

«Если дети постарше могут сознательно подавить этот кашель, то малыши - нет»

- Коклюш - это прежде всего кашель. И о нем рассказывают с ужасом. Что в нем такого страшного?

- Типичный коклюш в период разгара болезни - а он может продолжаться от 2 до 4 недель и больше - дает приступы спазматического кашля. Люди, перенесшие коклюш во взрослом возрасте, говорят, что во время приступа кашля они боялись умереть от нехватки воздуха. А ведь это испытывают и маленькие дети. Чем младше ребенок, тем больше вероятности, что у него приступ кашля может закончиться летальным исходом, осложнениями. Самая частая причина смерти - кровоизлияние в мозг. Может отказать сердце, если есть какие-то фоновые его повреждения, порваться легкое от перенапряжения.

- Как понять, что у ребенка не просто простуда с кашлем, а коклюш?

- При обычном ОРВИ, как правило, есть температура, интоксикация, кашель, потом температура падает, кашель и насморк начинают постепенно уменьшаться. При коклюше высокой температуры не бывает. В первые два-три дня может подняться до 37,2 - 37,5. Кашель же постепенно нарастает, человек кашляет и не может откашляться, мокрота очень вязкая. А потом появляется типичный коклюшный спазматический кашель.

При этом дети днем чувствуют себя совершенно нормально и могут совсем не кашлять. А ночью, когда нет того, что отвлекало днем (игрушки, мультфильмы, игры), очаг возбуждения в кашлевом центре остается и начинает проявлять свою активность. Поэтому для детей характерны приступы ночного кашля. Тяжелого, до рвоты. И если дети постарше могут сознательно подавить этот кашель, то малыши - нет, пока он сам не остановится. Поэтому у них дело иногда доходит до остановки дыхания (апноэ) на пике кашлевого приступа.

«Переболел коклюшем - получил пожизненную защиту. И переболел, будучи вакцинированным»

- Допустим, родители, которые не привили ребенка в положенные сроки, прочитали все это, спохватились и решили сделать прививку от коклюша года в три. Это не поздно?

- Лучше поздно, чем никогда. У трехлетнего ребенка иммунитет выработается даже посильнее. Для детей прививка бесплатная. Есть выбор вакцин - и клеточная, и бесклеточные.

- Чтобы малыши в детском саду заразились, достаточно, что в группу придет один ребенок с коклюшем?

- Да. Причем никто может и не знать, что у него коклюш. Кашляет и кашляет - половина таких в группе. В самом начале болезни кашель обычный - он как раз и может заразить. А через 3 - 4 недели, когда кашель становится страшным, спазматическим, возбудитель болезни перестает выделяться. То есть ребенок продолжает кашлять до трех месяцев, но для окружающих он уже не опасен.

- Взрослый человек может заболеть коклюшем?

- Может. Взрослые чаще переносят его стертую форму, потому что где-то в жизни они контактировали с возбудителем коклюша и у них есть остатки иммунитета. Но бывает и у взрослых типичный коклюш со спазматическим кашлем.

- Привиться взрослому можно, если он не был привит в детстве?

- Если захочет, почему нет? Но прививка не дает иммунитета до конца жизни. А вот если человек переболел, то вырабатывается пожизненная защита. Поэтому в выигрышном положении находятся вакцинированные люди: они либо не заболевают вообще, либо переносят коклюш в легкой форме. Но и в обоих случаях иммунитет укрепляется и может стать пожизненным.

БУДЬ В КУРСЕ!

Отказываясь прививать ребенка от коклюша, родители лишают его защиты от других инфекций

В Беларуси прививать против коклюша детей начинают с двух месяцев. В Национальном календаре профилактических прививок вакцинация разделена на несколько этапов: 2,3, 4 и 18 месяцев. Делают прививку комбинированными вакцинами. Они могут содержать три компонента (защита от дифтерии, коклюша, столбняка) и более (к вышеназванным инфекциям добавляются гемофильная, гепатит В, полиомиелит). Получается, что, отказываясь прививать ребенка от коклюша, родители лишают его защиты от других инфекций.

Медики предупреждают, что в течение первых трех суток на месте прививки может быть уплотнение или покраснение, может быть больно, не исключено, что поднимется температура. Все это типичные реакции.

Такая схема позволяет обеспечить защиту от коклюша на 6 - 8 лет - и это как раз тот период, когда дети наиболее восприимчивы к инфекциям и когда возможны наиболее тяжелые формы заболевания.

Заражение коклюшем происходит воздушно-капельным путем. Период инкубации - от 3 до 15 дней. Спазматический кашель может продолжаться от 15 дней до 2 месяцев, выздоровление - до трех месяцев.

СПРАВКА «КП»

Коклюш впервые упоминается в 1578 году в связи с эпидемией, во время которой было много смертельных исходов. Тогда врачи ничего толком о болезни не знали и лечили ее чаще всего кровопусканиями, от которых было мало толку.

Гийом де Байю, декан Парижского университета, описывает болезнь так: «Видно, как пациент захлебывается и, как будто удушаемый, останавливает дыхание в середине горла… И хотя у них нет мучительного кашля на протяжении четырех или пяти часов кряду, затем этот пароксизм кашля возвращается, теперь столь жестокий, что кровь с силой вылетает из носа и изо рта. Очень часто за этим следует рвота… Мы видели много кашляющих таким образом, и из них после тщетной попытки извергалось полугнилостное вещество в невероятном количестве».

Только в 1906 году ученые Института Пастера в Брюсселе Жюль Берде и Октав Жангу выделили коклюшную палочку. А средства лечения инфекции появились лишь в годы Второй мировой войны.