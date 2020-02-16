Дзень роднай мовы: «Раслiна - это что-то с водорослями?»

21 февраля мир отметит Международный день родного языка. ЮНЕСКО учредил его с целью защитить языковое и культурное многообразие нации. Для Беларуси вопрос сохранения «роднай мовы» особо актуален, ведь по классификации ЮНЕСКО белорусский язык находится в уязвимом положении, а это первая из четырех ступеней на пути к вымиранию. А ведь Франтишек Богушевич еще в позапрошлом веке предупреждал: «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб ня ўмёрлі…»!

Чтобы выяснить, так ли страшен черт, как его малюют, «Комсомолка» пошла в народ. Мы спросили у минчан, как они относятся к «роднай мове», а заодно попросили перевести некоторые слова из мира растений. Спойлер: большинство людей не только припомнили отдельные фразы, но и лихо поговорили с нами на трасянке.

Всем участникам нашей импровизированной викторины мы вручили подарки от нашего партнера - аптечной сети «Зялёная крама».

«Очень нравится, как моя девушка разговаривает на «беларускай мове»

Практически все наши слова смог перевести инженер Алексей. В беседе с нами парень ловко переключался с белорусского языка на русский, а еще поделился лайфхаком, как не забыть «родную мову», когда все окружение - русскоговорящее.

- Мы с девушкой иногда устраиваем такие дни, когда разговариваем только на беларускай мове. Мне вельмi спадабаецца, как она это делает - получается очень мелодично. Кстати, последний раз я слышал белорусский язык на кассе в супермаркете. Вельмi прыемна, когда сотрудники не стесняются общаться со своими покупателями на мове.

«Спецыяльна звяртаюся да мовы, каб не забываць яе»

Раиса - педагог в торговом техникуме. 22 года женщина преподавала менеджмент и другие дисциплины, 2 года учила студентов на белорусском языке. В нашей викторине пенсионерка «споткнулась» лишь на одном слове - мать-и-мачеха. Да и то лишь потому, что не встречала его раньше.

- У жыцці ў мяне не заўсёды атрымліваецца размаўляць на беларускай мове, таму што ўнукі не хочуць. Але я спецыяльна стараюся звяртацца да мовы, каб не забываць яе. Амаль кожны дзень гляджу беларускамоўнае тэлебачанне і слухаю радыё. I вельмі радуюся, калі на вуліцы ці ў транспарце чую, як моладзь размаўляе на роднай мове.

- Представьте, что перед вами два экземпляра одной и той же книги. Один на белорусском языке, а второй - на русском. Какой выберете?

- Зараз я выберу кнігу на беларускай мове, а раней, хутчэй за ўсё, узяла б рускамоўную. Дарэчы, я прачытала «Сымона-музыку» Якуба Коласа і пачала «На ростанях».

«Раслiна - это что-то с водорослями?»

Бариста Карина смогла вспомнить меньше половины слов из нашего списка и объяснила, почему: и она сама, и все родные девушки разговаривают на русском.

- Если со мной заговорят на белорусском, я, скорее всего, пойму. Но родной язык для меня все-таки русский.

«Понимаю белорусский язык, но собеседнику отвечу на русском»

Учительница русского языка Валентина вспомнила большую часть загаданных нами слов.

- В моем окружении только мама разговаривает на белорусском языке, поэтому я слышу мову только в разговорах с ней. Если меня спросят что-то на белорусском языке, то я, конечно, пойму, но отвечу собеседнику на русском.

«На каком языке говорить - это личное дело каждого»

Специалист в сфере недвижимости Никита перевел половину слов из нашего списка. Некоторые вертелись на языке, но так и не озвучились - например, “бэз”.

- Я не скажу точно, что это такое, но в учебнике по белорусской литературе точно было это слово, - припоминает парень.

- Где ты последний раз сталкивался с мовай?

- Смотрел в интернете видео на тему, почему в Беларуси не говорят на белорусском. Даже комментарий оставил. Не помню дословно, но суть такая: выбор языка - это личное право каждого человека. В Швейцарии четыре государственных языка и каждый говорит на том, на котором хочет. И это их дело.

«Беларускамоўныя вельмі вылучаюцца ў нашым грамадстве»

Ирина и Светлана.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Медсестра Ирина и инструктор-валеолог Светлана - две сестры. Женщины в унисон переводили наши слова, а потом признались, что и в жизни частенько переходят на мову.

- У меня есть коллеги, которые дома периодически устраивают дни мовы, в которые разговаривают только на белорусском. А вообще, люди, которые разговаривают на мове, очень выделяются в нашем обществе. И мне так радостно за них, - улыбается женщина.

«Белорусский язык слышу только от покупателей в магазине»

Светлана работает продавцом в магазине и беларускую мову слышит только от покупателей. И то нечасто.

- Я крайне редко слышу нашу мову, в основном только на работе. Зато если покупатели обращаются ко мне на белорусском, я на нем же им и отвечаю.

«Всегда, когда встречаюсь с друзьями, спрашиваю: «Хлопцы, як справы?»

Спортсмен Александр вспомнил перевод большинства слов. По словам парня, он с удовольствием бы разговаривал на родном языке, да не с кем.

- Мне нравится, когда мои преподаватели размаўляюць на мове. Но сам я говорю на русском, как и все мои друзья. На белорусский перехожу лишь при встрече с друзьями - когда здороваюсь с ними, спрашиваю: «Хлопцы, як справы?»