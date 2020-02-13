С Брежневым у Вечного огня и с внучками на Кургане Славы: неизвестные фото Петра Машерова

Евгений Коктыш 20 лет был фотокорреспондентом белорусского отделения Агентства печати «Новости». Этот медиахолдинг готовил материалы для 27 журналов и 19 газет 125 стран капиталистического мира. В фотосумке и на шее у него были объективы, фотоаксессуары, а главное - 5 фотокамер с цветной и черно-белой пленкой, и она в АПН не была дефицитом.

Машеров, участник Великой Отечественной войны, никогда не пропускал встреч с ветеранами на День Победы, и обязательным моментом было общение с минчанами. Фото сделаны в 1970-х. Фото: Евгений КОКТЫШ

Машеров, участник Великой Отечественной войны, никогда не пропускал встреч с ветеранами на День Победы, и обязательным моментом было общение с минчанами. Фото сделаны в 1970-х. Фото: Евгений КОКТЫШ

- И благодаря такой свободе действий у меня осталось немало снимков: Москва брала лучшие, а отсев негативов присылали назад. Туда мы сдавали непроявленные пленки, а при срочной съемке сами проявляли, сушили под рукомойником, делали контрольные отпечатки с подписями - и бегом к 9-му вагону поезда №1 Минск - Москва. По договоренности там АПН забирало почту из Минска, - как-то рассказывал фотограф «Комсомолке».

Петр Миронович не только привозил на Курган Славы зарубежных гостей, например Фиделя Кастро, но и своих внучек-близняшек.Снимок конца 1970-х. Фото: Евгений КОКТЫШ

Петр Миронович не только привозил на Курган Славы зарубежных гостей, например Фиделя Кастро, но и своих внучек-близняшек.Снимок конца 1970-х. Фото: Евгений КОКТЫШ

Благодаря этому отсеву у Евгения Фомича сохранился богатый архив. По душе Коктышу было снимать деятелей культуры - писателей, художников, актеров. В его архивах сотни ставших уже хрестоматийными кадров Василя Быкова, Рыгора Бородулина, Алеся Адамовича, Георгия Поплавского, Анатолия Аникейчика, Стефании Станюты. Но нередко Евгений Фомич (тем более какой-то период он был единственным фотографом в белорусском отделении АПН) снимал и официальные мероприятия: парады, демонстрации, выступления государственных деятелей. В том числе и Петра Машерова. Несколько кадров Евгений Фомич показывает читателям «Комсомолки».

Машеров выступает на сессии Верховного Совета БССР в середине 1970-х. Слева в президиуме - Иван Шамякин. Фото: Евгений КОКТЫШ

День Победы. Машеров с руководством республики и Белорусского военного округа в конце 1970-х. Фото: Евгений КОКТЫШ

- Петр Миронович запомнился мне удивительным человеком - думаю, не только мне. Он появлялся, и с ним приходил праздник, какое-то добро ощущалось. Особая аура. Я не был с ним близко знаком, снимал издалека, но у меня надолго сохранилось в памяти, что видел, снимал Машерова, - признается Коктыш.

Машеров, участник Великой Отечественной войны, никогда не пропускал встреч с ветеранами на День Победы, и обязательным моментом было общение с минчанами. Фото сделаны в 1970-х. Фото: Евгений КОКТЫШ

Машеров, участник Великой Отечественной войны, никогда не пропускал встреч с ветеранами на День Победы, и обязательным моментом было общение с минчанами. Фото сделаны в 1970-х. Фото: Евгений КОКТЫШ

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