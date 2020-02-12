2020-02-12T21:56:32+03:00
Минск
КП Беларусь

В «Дана Молл» 14 февраля - День Святого Валентина!

Приходите на праздник в пятницу к 18.00 в столичный торгово-развлекательный центр «Дана Молл» - грандиозный сюрприз ожидает здесь всех посетителей
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Если в сердце живет любовь, приходите в пятницу, 14 февраля, к 18.00 в столичный торгово-развлекательный центр «Дана Молл». Конечно же, не в одиночку! Пусть любимое сердце бьется рядом, и вы обязательно услышите, как замирает оно в этот вечер от восторга!

Рассказывать о том, что будет происходить под сводами «Дана Молл», было бы просто неправильно. Ведь как можно выдать секрет грандиозного сюрприза, который ожидает здесь всех влюбленных и готовился дружной командой организаторов? Единственное, что хотелось бы сообщить - это будет действительно впечатляюще!

Праздник будет потрясающим, а подарки ко Дню влюбленных - в многочисленных магазинах «Дана Молл».

Праздник будет потрясающим, а подарки ко Дню влюбленных - в многочисленных магазинах «Дана Молл».

А еще можно написать сценарий своего праздника в «Дана Молл»! Ведь здесь есть все для того, чтобы без лишних слов говорить о любви - цветочные магазины и кондитерские, ювелирные салоны и бутики известных брендов. Даже кинотеатр с множеством залов! Чудесный вечер запомнится надолго!

И даже если сегодня вам не с кем прийти на праздник - все равно нужно быть в «Дана Молл». Ведь флюиды влюбленности вы точно почувствуете!

Запоминайте и приходите! Пятница, 14 февраля, 18.00, ТРЦ «Дана Молл», ул. Мстиславца, 11, ст. метро «Восток».

Любовь правит миром!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.

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