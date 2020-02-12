2020-02-12T14:35:47+03:00
Минск
КП Беларусь

«То ли умер кто, то ли странно поздравили». Инсталляция на минской остановке напугала жителей Малиновки

Неизвестный в знак примирения разложил на лавочке три десятка живых роз
Ольга ИВАШЕНКО
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Инсталляция на минской остановке напугала жителей Малиновки.Инсталляция на минской остановке напугала жителей Малиновки.Фото: Ольга ИВАШЕНКО
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На остановке «Полевая» в микрорайоне Малиновка-4 утром пассажиров общественного транспорта ждал сюрприз. Розы! Притом определенно не забытые кем-то, а аккуратно разложенные - в рядочек, с одинаковым промежутком между цветками и явно с какой-то идеей.

Надо сказать, радовал и вызывал умиление такой сюрприз далеко не всех жителей сурового микрорайона. Многие, подходя к цветам, реагировали грустно.

- Может, умер кто? - немного растерянно предположила одна женщина.

- Да, вроде, не слышно ничего было. Никто никого не зарезал. Я бы знала. Окна на остановку выходят, я и сама частенько милицию сюда на алкашей-наркоманов вызываю, - рассуждает вторая.

- Да нет же, это девушке какой-то. И роз вон сколько, посмотрите. Наверное, кто-то неплохо набедокурил. Ишь, как на розы раскошелился. Надо же, и не забирает никто! - подхватывает еще одна местная жительница.

- Надо посчитать, сколько роз! Четное или нечетное число. Тогда сразу все понятно станет, - предлагает еще кто-то с остановки. И все дружно начинают считать. Дальше начинается спор. Кто-то насчитал 23. Кто-то 25…Кто-то в азарте даже пропускает нужный троллейбус.

Подходить к такой остановке многие опасались. Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Подходить к такой остановке многие опасались.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

- Да не спорьте, лучше выше посмотрите! - объявляет торжественно единственный на остановке мужчина. - Написано же «ПРОСТИ».

И правда, на оставшемся и пока не выбитом стекле остановки (половина стекол на ней уже нет. - Ред.) краской из баллончика написано то самое «прости», которое хорошо читается издалека, но не вблизи.

Способ попросить прощения кто-то действительно выбрал не самый классический. И, явно, очень спорный. Как минимум потому, что теперь к просящей и обиженной стороне много вопросов. Увидит ли просьбу обиженная сторона, и если да, простит ли? И главное - как дорого такой способ попросить прощения обойдется художнику-цветолюбу? Прощения то попросил, но и остановку же испортил!

Кто-то извинился на 30-50 базовых величин. Фото: Ольга ИВАШЕНКО

Кто-то извинился на 30-50 базовых величин.Фото: Ольга ИВАШЕНКО

В МВД пояснили: административная ответственность за незаконное нанесение рисунков при незначительном размере ущерба - а это статья 10.9 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси - влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин. То есть такой способ попросить прощения обойдется кому-то примерно в 810 - 1350 рублей. Если найдут.

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