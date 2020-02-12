«Такого в Беларуси еще не было»: милиция, МЧС, чиновники и волонтеры устроили флешмоб, заметный даже из космоса - все ради помощи больной девочке

Чужой беды не бывает - решили в Ганцевичах и предприняли попытку помочь девочке из соседнего райцентра Ляховичи в Брестской области. На территории старого аэродрома почти полсотни автомобилей «написали» английское слово Help!!! («помогите!»), которое можно было бы заметить даже из космоса.

Милиция, МЧС, чиновники и волонтеры Беларуси устроили флешмоб, заметный даже из космоса.ВИДЕО: Дмитрий Тиунчик.

В необычном флешмобе участвовали спецтехника МЧС, патрульные машины милиции, служебные и личные авто работников райисполкома, легковушки обычных горожан и даже грузовик местного хлебозавода. На машинах включили аварийные огни, а потом люди хором сказали на камеру: «Дадим шанс на жизнь Софии!»

- К нам обратились с просьбой о помощи в проведении флешмоба в поддержку девочки, которая сильно больна и которой не хватает средств на лечение. Мы с радостью откликнулись. Мы отвечали за механическую часть - расставить автомобили, помочь людям припарковаться, чтобы с воздуха все красиво смотрелось, - рассказывает и.о. начальника отделения ГАИ Ганцевичского РОВД Игорь Кононович.

Софии может помочь дорогое американское лекарство.

Местная община православной церкви подготовила для участников флешмоба горячий чай, хозяйки принесли выпечку, а ради красивой съемки в Ганцевичи приехал оператор Дмитрий Тиунчик из Барановичей.

- Листовки, сообщения, просьбы помочь - это все часто остается без ответа. Мы понимаем, что нужны новые способы привлечь внимание. Здесь действительно тяжелая ситуация. Семья Софии Жагунь - это простая семья из райцентра, у них нет поддержки. Насколько я знаю, такого в Беларуси еще не было - у нас получился действительно масштабный флешмоб. Надеемся, это поможет собрать деньги для Софии, - рассказывает «Комсомолке» волонтер из Ганцевичей Рита Велесевич, местный координатор поисково-спасательного отряда «Ангел».

У 3-месячной Софии Жагунь редкое заболевание - спинальная мышечная атрофия. Детей с таким диагнозом в Беларуси трое. Остановить прогрессирование болезни и продлить младенцу жизнь может одно из самых дорогих в мире лекарств, и есть оно только за границей. Кроме Софии из Ляховичей помощь нужна еще Милане Пшенко из Минска и Даше Шепетовской из Новополоцка.

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