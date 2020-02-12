2020-02-12T15:52:49+03:00
Общество
КП Беларусь

«Такого в Беларуси еще не было»: милиция, МЧС, чиновники и волонтеры устроили флешмоб, заметный даже из космоса - все ради помощи больной девочке

На лечение маленькой Софии Жагунь срочно нужно 2,5 млн долларов [видео]
Оксана БРОВАЧ
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Такой крик о помощи можно было увидеть даже из космоса. Фото: Фото: Дмитрий Тиунчик.Такой крик о помощи можно было увидеть даже из космоса. Фото: Фото: Дмитрий Тиунчик.
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Чужой беды не бывает - решили в Ганцевичах и предприняли попытку помочь девочке из соседнего райцентра Ляховичи в Брестской области. На территории старого аэродрома почти полсотни автомобилей «написали» английское слово Help!!! («помогите!»), которое можно было бы заметить даже из космоса.

Милиция, МЧС, чиновники и волонтеры Беларуси устроили флешмоб, заметный даже из космоса.ВИДЕО: Дмитрий Тиунчик.

В необычном флешмобе участвовали спецтехника МЧС, патрульные машины милиции, служебные и личные авто работников райисполкома, легковушки обычных горожан и даже грузовик местного хлебозавода. На машинах включили аварийные огни, а потом люди хором сказали на камеру: «Дадим шанс на жизнь Софии

- К нам обратились с просьбой о помощи в проведении флешмоба в поддержку девочки, которая сильно больна и которой не хватает средств на лечение. Мы с радостью откликнулись. Мы отвечали за механическую часть - расставить автомобили, помочь людям припарковаться, чтобы с воздуха все красиво смотрелось, - рассказывает и.о. начальника отделения ГАИ Ганцевичского РОВД Игорь Кононович.

Софии может помочь дорогое американское лекарство.

Софии может помочь дорогое американское лекарство.

Местная община православной церкви подготовила для участников флешмоба горячий чай, хозяйки принесли выпечку, а ради красивой съемки в Ганцевичи приехал оператор Дмитрий Тиунчик из Барановичей.

- Листовки, сообщения, просьбы помочь - это все часто остается без ответа. Мы понимаем, что нужны новые способы привлечь внимание. Здесь действительно тяжелая ситуация. Семья Софии Жагунь - это простая семья из райцентра, у них нет поддержки. Насколько я знаю, такого в Беларуси еще не было - у нас получился действительно масштабный флешмоб. Надеемся, это поможет собрать деньги для Софии, - рассказывает «Комсомолке» волонтер из Ганцевичей Рита Велесевич, местный координатор поисково-спасательного отряда «Ангел».

У 3-месячной Софии Жагунь редкое заболевание - спинальная мышечная атрофия. Детей с таким диагнозом в Беларуси трое. Остановить прогрессирование болезни и продлить младенцу жизнь может одно из самых дорогих в мире лекарств, и есть оно только за границей. Кроме Софии из Ляховичей помощь нужна еще Милане Пшенко из Минска и Даше Шепетовской из Новополоцка.

КАК ПОМОЧЬ?

Реквизиты благотворительных счетов для помощи Софии.

Реквизиты благотворительных счетов для помощи Софии.

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