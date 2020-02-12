2020-02-12T15:39:50+03:00
Спорт
КП Беларусь

Стартует чемпионат мира по биатлону. Что нам ждать?

В этом сезоне наши спортсмены несколько раз удивили, но пока стабильности нет [расписание гонок]
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Ирина Кривко имеет наибольшие шансы на медали. Фото: biathlon.byИрина Кривко имеет наибольшие шансы на медали. Фото: biathlon.by
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Главный старт сезона у биатлонистов пройдет в итальянском Антхольце (также называют Антерсельва) с 13 по 23 февраля.

Для белорусов место знаковое: тут Дарья Домрачева выигрывала решающие гонки и обеспечивала себе общую победу в гонке за «Большим хрустальным глобусом», мужчины становились первыми в эстафете. Но это все было давно.

В этом сезоне наши биатлонисты порой приятно радуют. Мужская команда впервые за 11 лет попала в топ-5 эстафеты. Анна Сола провела лучшую гонку в карьере и взлетела на четвертое место в спринте. Но в преследовании она скатилась на 38-ю строчку. Стабильности не хватает многим нашим биатлонистам. От лидера женской команды Ирины Кривко ждали регулярную борьбу за подиум, но она лишь трижды попадала в топ-10, а порой финишировала в пятом десятке. Особенно тревожно стало после ее заявлений, мол, очень устала, в прошлом году такого не было. Динара Алимбекова планировала выйти на новый уровень, но пока ее максимум в личных гонках - 33-е место.

В текущем рейтинге лучший из белорусов у мужчин Роман Елетнов (35-я строчка), у женщин - Ирина Кривко (19-я). Взгляд реалиста: медали на чемпионате мира нам не светят. Ведь даже во времена Домрачевой успехи были не так часты (Дарья на девяти чемпионатах мира выиграла семь медалей). Взгляд оптимиста: тренеры идеально вывели спортсменов на пик - и Ирина Кривко выиграет награду, например, в гонке преследования или масс-старте. А если карта ляжет, то порадуемся в эстафетах.

БУДЬ В КУРСК!

Расписание гонок

13.02 (четверг) - смешанная эстафета (16.45) 14.02 (пятница) - спринт, женщины (16.45) 15.02 (суббота) - спринт, мужчины (16.45) 16.02 (воскресенье) - гонка преследования, женщины (15.00) 16.02 - гонка преследования, мужчины (17.15) 18.02 (вторник) - индивидуальная гонка, женщины (16.15) 19.02 (среда) - индивидуальная гонка, мужчины (16.15) 20.02 (четверг) - одиночная смешанная эстафета (17.15) 22.02 (суббота) - эстафета, женщины (13.45) 22.02 - эстафета, мужчины (16.45) 23.02 (воскресенье) - гонка с массовым стартом, женщины (14.30) 23.02 - гонка с массовым стартом, мужчины (17.00).

Все гонки покажет «Беларусь 5».

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