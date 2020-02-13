2020-02-13T10:39:16+03:00
Минск
КП Беларусь

«Страстный секс - лучший способ помириться!» К 14 февраля поговорили о любви с минчанами

В День всех влюбленных «Комсомолка» узнала у минчан, что для них значит любовь и на какие поступки готовы ради своей половинки [видео]
Эвика ОТТО
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14 февраля поговорили о любви с минчанами.14 февраля поговорили о любви с минчанами.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Когда, если не 14 февраля, в самый романтичный день в году, стоит поговорить о любви. Поэтому мы предложили минчанам поиграть в ассоциации: подготовили милые картинки о любви, помните, такие были на фантиках жевательной резинки Love is…

Всем парам мы вручили подарки от нашего партнера ТМ Masculan.

Минчане про любовь и знакомство.

Первыми нашими собеседниками стали Сергей и Наталья. Супруги в браке уже 22-й год, но по-прежнему гуляют по городу, взявшись за руки. Так романтично!

- Глядя на картинку, продолжите фразу, - показываем влюбленную парочку на лыжах.

- Любовь - это самое главное, ради чего мы живем! Это гармония, стремление что-то делать, позитив, радости жизни… размножение, - смеется Наталья.

- Любовь - это счастье, - лаконично дополняет Сергей.

- Сергей, больше 20 лет прошло со дня первого свидания, помните, во что Наталья была одета?

- Помню! Она была в юбке, в клетчатом пиджаке и серой блузке. А я в спортивных штанах и майке-алкоголичке - всегда любил спортивный стиль, - смеется супруг.

- Говорят, не бывает отношений без ссор, как миритесь?

- Мы не ссоримся… сразу деремся, - шутит Сергей.

- Ищем компромиссы, сразу после ссоры отправляемся в путешествие, - улыбается Наталья.

Супруги получили подарки от ТМ Masculan.

Молодоженов Дмитрия и Ксению мы встретили у магазина бытовой техники.

- Продолжите фразу… - на картинке парочка сидит на диване в обнимку.

- Смотреть вместе фильмы, - отвечает Ксюша.

- Любовь - это жизнь, - философствует Дмитрий.

- Как изменилась жизнь после свадьбы?

- Мы женаты полгода, и жизнь изменилась в лучшую сторону. Мы жили на две страны: я - в Беларуси, Дима - в Украине. В итоге муж переехал ко мне в Минск. Сейчас почти все время проводим вместе, вот, обустраиваем новое жилье, - улыбается Ксюша.

Неожиданно встречаем финалистку национального отбора «Евровидение-2020» Анастасию Развадовскую с мужем Дмитрием.

Анастасия и Дмитрий вместе уже 6 лет, но романтика в отношениях никуда не делась. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Анастасия и Дмитрий вместе уже 6 лет, но романтика в отношениях никуда не делась.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Любовь - это мой муж. Я его очень сильно люблю! А что касается этой картинки, любовь - это романтический вечер после бокала вина. У нас часто такие вечера бывают, - слегка смущается Настя.

- Как отмечаете 14 февраля?

- Это приятный праздник, но в основном в этот день я пою романтические песни в заведениях. А Дима приходит послушать…

Студенты колледжа Ульяна и Илья познакомились еще в школе. Какое-то время ребята переглядывались на переменах, а потом молодой человек осмелился пригласить Ульяну на первое свидание. Ребята гуляли в парке и промокли до нитки.

Илья и Ульяна встречаются со школы. На перовм свидании они оба промокли до нитки - романтика! Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Илья и Ульяна встречаются со школы. На перовм свидании они оба промокли до нитки - романтика!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Было очень мокро и очень холодно… Но это нас сблизило, - вспоминает Илья.

- А я собираю Love is…, - удивляет нас Ульяна.

- И что бы вы сказали о любви?

- Любовь - это когда даришь свое сердце любимому человеку.

- Я согласен, - подтвердил Илья.

У следующих наших собеседников - Владимира и Анастасии - еще конфетно-букетный период! Молодые люди познакомились полгода назад.

Анастасия и Владимир познакомились в автобусе. И теперь не расстаются. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Анастасия и Владимир познакомились в автобусе. И теперь не расстаются.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Мы познакомились в автобусе, когда ехали из Киева в Минск. Мужчина попросил Настю пересесть ко мне - так разговор и завязался. Очень романтично и неожиданно, - рассказывает Владимир.

- Да, но мне пришлось первой спросить номер телефона. Когда мы уже подъезжали к Минску, я мучилась: спросить или не спросить? Время поджимало, а Вова все молчал. Ну, вот я и рискнула! - смеется Анастасия.

- Хотел спросить страничку в соцсети, но Настя опередила, - оправдывается парень.

- Так что такое любовь? - показываем картинку с сердцем с латкой.

- Любовь соединяет сердца, она проходит многое. Нашивка на сердечке говорит о трудностях, которые иногда бывают в отношениях у всех пар.

- А какой для вас лучший способ помириться?

-Лучший? Страстный секс, - рассмеялся Владимир.

- Я поддерживаю! - согласилась Анастасия.

Обаятельного психолога Анастасию со спутником мы встретили у паркомата. Паре досталась картинка с влюбленными на воздушном шаре.

Молодые люди обещали, что этой ночью будет жарко! Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Молодые люди обещали, что этой ночью будет жарко!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- О, мы, кстати, на днях едем летать на воздушном шаре в Египет. Возможно, это и есть любовь: когда вместе можно уединиться на воздушном шаре - и больше ничего не надо.

Молодые люди поделились с нами своим секретом счастливых отношений:

- За 5 лет отношений тех наивных детей уже нет. Мы очень повзрослели. Решение всех семейных конфликтов в каждом из нас. Нет универсальной пилюли. Это огромная работа каждого над собой.

Реакция на подарки от ТМ Masculan.

- Этой ночью будет жарко!

Интернациональная пара Эмель и Екатерина познакомились на Кипре. Эмель - коренной киприот, работает диджеем на вечеринках. Екатерина переехала на остров из Минска 10 лет назад. Молодому человеку всегда нравились девушки славянской внешности.

Эмель и Екатерина познакомились на Кипре. Настоящая любовь не имеет границ. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Эмель и Екатерина познакомились на Кипре. Настоящая любовь не имеет границ.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Мы с подружкой были на прогулки, но решили зайти в бар. На мне были спортивные штаны, волосы собраны в пучок - в общем, не была настроена на знакомство. Но в какой-то момент ко мне подлетел этот парень и больше никуда не отпускал, - улыбается Анастасия.

Эмель поделился с «Комсомолкой» своим пониманием любви:

- Любовь - это делить все вместе и радость, и горе. Настоящая любовь может все пережить и все исправить…

Молодая пара Николай и Полина удивили нас своими романтическими подвигами. Когда ребята были студентами, влюбленный Николай несколько раз ночью ходил пешком от Веснянки в Малиновку.

Николай и Полина ради друг друга готовы на многое - километры им не помеха! Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Николай и Полина ради друг друга готовы на многое - километры им не помеха!Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- На такси в то время денег не было, поэтому приходилось идти пешком по 3 - 4 часа, - рассказывает Николай.

Николай работает инженером на предприятии, но увлекается массажем. И вот случайность - ребятам как раз попалась похожая иллюстрация Love is…

- Сейчас мы живем вместе, но романтика не ушла. Коля любит делать мне массаж, а я - готовить вкусные блюда. Вот сегодня у нас будет итальянский ужин со спагетти, - улыбается Полина.

masculan.by

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