Новые реалии рынка рассрочек в Беларуси: банки ужесточают условия и сокращают сроки

На протяжении многих лет те белорусы, которые с опаской относятся к слову «кредит» в рекламе, к примеру, бытовой техники или мобильных гаджетов, с куда большей охотой соглашались на условия рассрочки. Действительно, при помощи рассрочки можно было купить дорогостоящий холодильник или телевизор, получить его здесь и сейчас, а выплачивать стоимость на протяжении 18 или, скажем, 24 месяцев. Рассрочка, в отличие от кредита, казалась гораздо приятнее и финансово, и психологически: платежи разбиты на длительный период, а переплата отсутствует. Оказалось, что фактическая переплата все-таки была, и оплачивали ее все покупатели, (в том числе и те, которые не пользовались рассрочкой. - Ред.), ведь торговля изначально закладывала в цену товара скрытую комиссию, уплачиваемую банкам.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В начале января Национальный банк отослал коммерческим банкам письмо с настоятельной рекомендацией - ограничить размер любого вознаграждения (тарифа, комиссии, бонуса, платы), которое они получают от торговых объектов. По информации Нацбанка, в некоторых случаях эти скрытые платежи достигали 30%. А ведь оплачивали их в конечном счете все покупатели. Схема следующая: за товар, который вы приобретаете в рассрочку (в том числе и по карте рассрочки), магазин выплачивает банку комиссию. Понятно, что в результате эту сумму магазин по умолчанию включал в цену товара.

Нацбанк в своем письме определил, что до 8 февраля коммерческие банки должны снизить размеры комиссии: она не должна превышать 4%. Тогда многие понадеялись: если банковская комиссия действительно составляла 30%, а сейчас будет уменьшена сразу на 26%, то и цены в магазинах должны существенно снизиться. Однако этого не произошло - банки стали ужесточать условия рассрочек, сокращать их сроки, а в некоторых фактически отказываться от них. Объясняется это тем, что при ограничении размеров комиссий растягивать выплаты на продолжительное время, скажем, на 24 месяца, как это было еще совсем недавно, банкам просто невыгодно.

УМЕНЬШАЮТ СРОК: РАССРОЧЕК НА 24 МЕСЯЦА ПОЧТИ НИ У КОГО НЕ ОСТАЛОСЬ

С 1 февраля Беларусбанк прекратил предоставлять кредиты по программе «Рассрочка без переплат». К сегодняшнему дню правила предоставления другого кредитного продукта Беларусбанка - карты рассрочки «Магнит» - не изменились.

Приорбанк также ввел новые правила, теперь если вы оформляете рассрочку на срок более чем на шесть месяцев, то она уже не будет беспроцентной. Банк начал взимать до 6% годовых, хотя ранее ставка была чисто символической - всего 0,01%, а максимальный срок рассрочки составлял 24 месяца. Теперь двухлетних рассрочек в Приорбанке вовсе нет, а процентные ставки за рассрочку такие: 8 месяцев - 4% годовых, 10 месяцев - 5%, 12 месяцев - 6%.

МТБанк, который эмитирует одну самых популярных у белорусов карту «Халва», тоже изменил ее условия. Минимальный сроку рассрочки составляет 1 месяц, а вот максимальный зависит от конкретного торгового партнера. Учитывая, что магазинов, где «Халву» принимают, более 27 тысяч, пользователям карты теперь стоит быть особенно внимательными. В любом случае срок беспроцентной рассрочки по «Халве» существенно снизился. Если раньше купить, к примеру, бытовую технику можно было на 24 месяца, то сейчас максимальный срок рассрочки - 21 месяц и предоставляют такие условия считаные магазины. В среднем срок погашения рассрочки по «Халве» теперь составляет от 2 - 3 до 6 - 8 месяцев.

«Черепаха» - карта рассрочки ВТБ Банка - теперь «ползает» не так далеко, как раньше: срок беспроцентного кредита уменьшен с 24 до 12 месяцев.

Еще более жестко поступили в Paritetbank, по его новым правилам максимальный срок возврата денег без уплаты процентов по «Любимой карте рассрочки» теперь в зависимости от магазина-партнера ограничен 3 месяцами. Существенные изменения, если учесть, что раньше срок составлял 12 месяцев.

Заявил об изменения сроков рассрочки в магазинах - партнерах своей «Смарт-карты» Банк Дабрабыт. В прошлом остались привлекательные беспроцентные 24 месяца, с 6 февраля обладатель «Смарт- карты» сможет брать товары без уплаты процентов на срок от 1 до 5 месяцев.

Сегодня беспроцентную рассрочку на 24 месяца предоставляет фактически единственный банк Беларуси. Как пояснили в справочной службе Белгазпромбанка, подобные условия по их «Карте покупок» пока сохраняются, но действуют только в определенных магазинах, участвующих в партнерской программе.