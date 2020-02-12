«Так решила экзаменационная комиссия»: ГАИ о запрете пересдавать «площадку» на машине автошколы

Минским курсантам автошкол добавилось нервотрепки: если в ГАИ с первого раза не сдал «площадку», пересдавать придется не на той машине, на которой учился водить в автошколе, а на машине, предоставленной ГАИ. Новые правила, говорят в автошколах, работают с 1 февраля.

Курсанты: «Чужая машина только добавляет волнения»

- Мне как раз предстоит сдавать экзамен в ГАИ, и чужая машина только добавляет еще один повод для волнения, - рассказала «Комсомолке» курсантка одной из столичных автошкол Алеся. - Для новичка каждая деталь имеет значение: хотелось бы заранее понимать, как конкретно в этой машине переключаются передачи, как работает сцепление и педаль газа. Достаточно два раза заглохнуть, не сориентировавшись - и экзамен не сдан. Кстати, за неуверенное вождение автомобиля инспектор тоже вправе поставить штрафные баллы. Поэтому не совсем понятно, для чего и для кого вводят новые правила - чтобы было больше пересдач?

Пересдача «площадки» или «города» стоит почти 60 рублей - 27 рублей стоит сам экзамен и еще 30 рублей надо заплатить за аренду машины. Раньше деньги за аренду платили автошколе, теперь - в ГАИ, это стоит 25,5 рубля.

В частных беседах в минских автошколах говорят, что в ГАИ хотят зарабатывать больше денег, сдавая в аренду машины тем, кто пересдает практические экзамены повторно.

Курсантов можно понять: волнение, лишние время и деньги, а тут еще и чужая машина, которая как лотерея. Потому что все машины разные. Кстати, известны случаи, когда машина, предоставленная ГАИ, нравилась курсантам больше, чем привычная из автошколы.

Эксперт: «Проблема не в машине, а в том, кто сдает экзамен»

Курсанты недовольны - мол, новая машина, а значит, заново привыкать. Но есть и другое мнение - курсант должен одинаково хорошо ездить на любой машине, а не только на той, к которой он привык. А что скажет эксперт?

- Главное - хорошие навыки. Если их поставить, то все равно, на какой машине ездить, - рассказал «Комсомолке» преподаватель Республиканского института профессионального образования Юрий Краснов, который занимается обучением водителей. - Из своей практики могу сказать, что ко мне приходят люди, которые не могут сдать экзамен в ГАИ. У них абсолютно отсутствуют навыки управления автомобилем. То же самое могу сказать и про тех, кто успешно сдал экзамены. И у тех и у других никаких нормальных навыков нет. Поэтому проблема не в машине, а в том, кто сдает экзамен.

Закон: предоставление автомобиля «осуществляется в соответствии с законодательством»

Правила приема практического экзамена в ГАИ прописаны в «Инструкции о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством» и утверждены постановлением МВД №67. В пункте 18 этой инструкции сказано:

- Прием практического экзамена у выпускников учебных организаций, экзаменуемых в составе групп, осуществляется на учебном автомобиле организации, проводившей обучение. Предоставление указанного учебного автомобиля для приема практического экзамена у экзаменуемых, сдающих его в индивидуальном порядке, осуществляется в соответствии с законодательством.

«Экзаменуемые, сдающие экзамен в индивидуальном порядке» - это как раз про тех, кто пересдает. То есть на какой именно машине должен повторно сдавать «город» или «площадку» - не прописано.

ГАИ: «Так решила экзаменационная комиссия»

- Действительно, с 1 февраля пересдать практический экзамен на площадке в ГАИ можно только на автомобиле, предоставленном в ГАИ, это стоит 25,5 рубля. С 1 марта цена увеличится до 30 рублей, - рассказали «Комсомолке» в Межрайонном экзаменационном отделе №2 УГАИ ГУВД Мингорисполкома. - Экзамен в городе пересдавать можно будет на машине своей автошколы.

- Вы можете сослаться на нормы законодательства?

- В пункте 18 инструкции четко это не прописано. Но согласно приказу МВД такие вопросы может решать состав экзаменационной комиссии. Такое решение и было принято, - рассказали в МЭО. Правда, о каком именно приказе идет речь - уточнить не смогли.

МАРТ: «Нарушений антимонопольного законодательства нет»

Интересно, что в регионах практика пересдачи «площадки» и «города» установилась уже давно - об этом «Комсомолке» рассказали курсанты автошкол из разных городов. По этому поводу даже были жалобы в МАРТ. «Комсомолка» нашла результат рассмотрения одной из жалоб - с этой проблемой обратился представитель одной из могилевских автошкол. В результате комиссия МАРТ пришла к выводу: нарушений антимонопольного законодательства в действиях УВД нет.