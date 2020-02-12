В Минске не хватает 20 тысяч работников. Ищут поваров, уборщиков, продавцов и даже специалистов по бальзамированию тела

По итогам первого месяца 2020 года в Минске не хватало почти 20 тысяч работников, сообщил комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. По традиции наиболее востребованны рабочие профессии - их 75% среди всех вакансий. Чаще всего среди них искали поваров, уборщиков помещений, продавцов и водителей (см. «ТОЛЬКО ЦИФРЫ»).

Что интересно, дворников требовалось куда меньше, чем уборщиков помещений (всего 98 вакансий). Возможно, виной всему наша малоснежная зима. Столько же вакансий можно было найти по профессии официанта, что вполне объяснимо: ищут их обычно частные кафе и рестораны, причем зачастую нанимают неофициально студентов.

- Я подрабатываю уборщицей и посудомойкой в ресторане уже пятый год. Зарплата с пенсией выходит около 900 рублей. Если вдруг захворала - лечусь дома, а напарница подменяет. Недавно устроила туда же свою внучку официантом, она учится на дневном обучении, а по вечерам подрабатывает, - рассказала нам пенсионерка Галина Валентиновна.

Для специалистов и служащих нашлось чуть больше 7 тысяч вакансий на рынке труда. С большим отрывом от остальных лидируют специалисты - 769 вакансий. Похоже, в эту категорию зачем-то объединили много разных специалистов - от маркетологов и кадровиков до специалистов по бальзамированию и реставрации тела (да, две такие вакансии тоже нашлись). К специалистам отнесли и врачей, тотальная нехватка которых даже заставила власти пересмотреть им зарплаты. При этом 12 февраля в общереспубликанском банке вакансий было 612 вакансий в Минске для одних только врачей-специалистов. Из них только 132 вакансии предложили зарплату в тысячу рублей, и то грязными.

После специалистов наиболее востребованными оказались инженеры и медсестры.

Уровень фактической безработицы 20 раз больше официальной

По данным Белстата, уровень фактической безработицы в конце 2019 года составил 4%, а уровень официальной в 20 раз ниже - всего 0,2%. Оба уровня в последнее время снизились.

Напомним, уровень официальной безработицы - это процент безработных, зарегистрированных в службе занятости. Фактический уровень безработицы - это процент тех, кто не имеет работы или считает себя безработным. Фактическая безработица выше, потому что многие безработные не видят смысла регистрироваться на бирже труда из-за мизерного размера пособия по безработице (в среднем около 30 рублей в Минске), обязательных бесплатных общественных работ и низких зарплат на бирже труда.

Типичный безработный в службе занятости - мужчина 42 лет, который закончил ПТУ и уволился по собственному желанию или соглашению сторон. Женщины в безработные попадают реже.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Топ-10 работников, которых не хватает Минску

Повар - 692

Уборщик помещений - 631

Продавец - 551

Водитель - 504

Инженеры - 684

Медсестра - 660

Маляр - 410

Каменщик - 342

Санитар - 314

Слесарь механосборочных работ - 305