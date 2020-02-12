«Это был кулинарный эксперимент»: в Новополоцке женщину, которая угостила официанток конфетами с наркотиками, осудили на 6 лет

В Новополоцке суд вынес приговор женщине, которая угостила сотрудников ресторана самодельными конфетами. Это произошло в октябре 2019 года. Шоколадными сердечками 27-летняя посетительница ресторана накормила двух официанток и бармена. Через полтора часа им стало плохо. Из-за головокружения официантки не смогли доработать смену, пришлось вызывать скорую помощь. Недомогание чувствовал и бармен, но он к врачам не обращался.

Оказалось, в начинке конфет было наркотическое вещество. Лакомство посетительница ресторана сделала из кокосового масла, воды, какао и сахара. А в начинку положила… шишки конопли (так называют соцветия этого растения). Позже девушка объяснила, что это был кулинарный эксперимент. Она увлекается кулинарией и постоянно пробует новые рецепты. Пакет с коноплей новополочанка нашла и решила начинить ею домашний шоколад, предположив, что после термообработки наркотические вещества из конопли улетучатся. Конфеты получились вкусными, она угостила официанток. Всего новополочанка сделала около 150 граммов конфет.

- Женщина признана виновной в хранении наркотического вещества без цели сбыта и в сбыте опасного психотропного вещества, - рассказала заместитель прокурора Новополоцка Елена Колосова. - Суд учел как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства и приговорил ее к шести годам лишения свободы.

Отягчающим обстоятельством стало то, что женщина сама находилась в состоянии, вызванном психотропными веществами - она тоже пробовала конфеты. Смягчающим - что воспитывает маленькую дочку.

В зале суда женщину взяли под стражу. Приговор еще не вступил в законную силу.