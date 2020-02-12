В Витебске юные стартаперы соревновались в создании чат-ботов

Мероприятие было реализовано командой бизнес академии TeenGuru совместно с инновационным стартап-хабом Imaguru Startup Hub, образовательным центром «НОЛИДЖЛЭНД» и компанией Andersen при поддержке Посольства Великобритании в Республике Беларусь с целью поддержки талантливых школьников, усиления интереса к темам технологических инноваций и развития современных навыков среди подростков.

Уникальность проекта TEENHACK заключается в том, что юные стартаперы создавали чат-боты при помощи КОДА, без использования каких-либо конструкторов.

За победу витебского этапа боролось 8 команд. Некоторые ребята уже давно работают вместе, а кто-то создал свой коллектив с нуля. Все участники демонстрировали очень высокий уровень знаний и владения навыками программирования и коммуникации.

Рабочая программа TEENHACK VITEBSK стартовала с мастер-класс от Коли Корнилова (15-летнего вундеркинда, специалиста в сфере блокчейн, успешного молодого предпринимателя), о том, как найти рабочую бизнес-идею. Затем ребята приступили в разработке ботов: для каждой команды была предусмотрена индивидуальная менторская сессия, а также 3 чек-поинта - менторы в режиме реального времени давали командам полезные советы и координировали их деятельность. Даже во время кофе-брейков и обедов ребята были вовлечены в процесс создания чат-ботов и активно общались с единомышленниками и экспертами.

В течение 8 часов школьники создали 8 рабочих прототипов. Лучшим стартапом стал Telegram-бот Match&Hire. Это полноценный HR-ассистент: данный чат-бот помогает найти соискателю работодателя или работодателю соискателя.

В номинации «Чат-бот зрительских симпатий» выиграла команда «Гражданская оборона» со своим чат-ботом «Ленивый медик», который записывает к врачу максимально удобным способом и в кратчайшие сроки.

В номинации «Технически завершённый проект» победили две команды: «Автоматчики», чат-бот - гид для ориентации в новом городе, и «YounglnfoBot» - чат-бот, осуществляющий поиск ивентов в Витебске.

БУДЬ В КУРСЕ

Проект TEENHACK стартовал в Витебске, но в ближайшее время пройдет в других городах Беларуси. Следующим гостеприимным местом, где пройдет TeenHack, станет Гомельский Технопарк, в котором хакатон пройдет уже 22 февраля. Через неделю команды примет город Могилев в Могилевском технопарке 29 февраля. Затем ребята отправятся в Гродно, а 21 марта ребята похакатонят в Брестском технопарке. Финал для победителей состоится в Минске и его посетит Жаклин Перкинс - Посол Великобритании в Республике Беларусь.