От 40.900 рублей: появились цены на новый кроссовер Geely Coolray (SX11), который будут собирать под Жодино

12 февраля на заводе Geely под Жодино состоялась официальная презентация нового кроссовер Geely Coolray – до этого он был известен как Geely SX11. Продажи стартую уже завтра – 13 февраля. Ранее в эксклюзивном интервью «Комсомолке» член совета директоров компании Geely Сян Цунцзянь рассказывал, что выпуск новинки на белорусском заводе освоят уже к концу 2019 года. Однако, как выяснилось сейчас, крупноузловая сборка уже началась. Уже собрано 300 автомобилей, в этом году планируют собрать 2000 машин. Пока в машине нет ни одной белорусской детали, однако директор «Белджи» Геннадий Свидеркий пообещал журналистам, что до конца года уровень локализации составит 50%, то есть машину к концу года собираются поставить на конвейер. Причем, как заявлено, имеющиеся модели снимать с конвейера не будут.

Уже собрано 300 автомобилей, всего в 2020 году планируют собрать 2000 таких машин.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тестдрайва не предполагалось, однако еще в октябре прошлого года корреспондент «Комсомолки» одним из первых среди журналистов провел краткий тест-драйв нового кроссовера. Впечатления положительные. Под капотом - турбированный 1,5-литровый бензиновый мотор, мощностью 177 лошадей - едет машина хорошо. Кстати, точно такой же мотор используется в базовой версии Volvo XC40.

В Coolray очень интересный салон - никогда не скажешь, что это «китаец»!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очень интересный салон - никогда не скажешь, что это «китаец». Да и внешность машины привлекательная - на дорогах гарантировано внимание других водителей.

Сегодня озвучили цены: они начинаются от 40.900 рублей. За эти деньги будет продаваться машина в комплектации Comfort. Флагманская комплектация Flagship будет стоить от 43.900 рублей.

На заводе Geely под Жодино состоялась официальная презентация нового кроссовер Geely Coolray – до этого он был известен как Geely SX11.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЕСТЬ ВОПРОС

А кто конкуренты?

По своим размерам Geely Coolray попадает между классами SUV-B (куда относят Lada Xray Cross или Renault Sandero Stepway) и SUV-C (сюда относят тот же Geely Atlas и Emgrand X7 а еще Renault Duster). Также в конкуренты китайцу эксперты записывают Hyundai Creta, Renault Kaptur и Suzuki SX4.

Официальная презентация нового кроссовера прошла в Жодино.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы сравнили цены на Geely Coolray и на автомобили-конкуренты:

Renault Sandero Stepway (23.200 – 32.400 руб)

Renault Duster (25.900 – 40.200 руб)

Lada Xray Cross (27.480 – 35.040)

Geely Emgrand X7 (31.000 – 38.500 руб)

Hyundai Creta (33.900 – 48.900 руб)

Renault Kaptur (34.700 – 47.700 руб)

Geely Atlas (35.200 – 49.800 руб)

Geely Coolray (40.900 – 43.900 руб)

Suzuki SX4 (44.500 – 59.250 руб)

А что с кредитом?

Как мы помним, весной 2018 года государство объявило о программе льготного кредитования для тех, кто решил купить белорусский Geely. Условия были очень сладкими: первые три года ставка составляла 1,9% годовых (если сразу оплатить минимум четверть стоимости машины). В последующие годы процент равен ставке рефинансирования плюс 2,5% (тогда это было 13%). Правда, через год условия поменялись: 1,9% «льготных» процента превратился в 3,9%. Исключение сделано только на бюджетный седан Geely Emgrand 7 и только для «определенных категорий граждан» - для них 1,9% остается.

Сейчас представители дилеров Geely говорят: для нового паркетника Geely Coolray будет доступен 3,9%-кредит в первые три года. В последующие годы процент будет равен ставке рефинансирования плюс 2,5% (сейчас это 11,25%).