2020-02-13T15:33:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Парень перечислил девушке с сайта знакомств 5 тысяч рублей, а она оказалась мошенницей

В 2018 году случчанка освободилась из колонии, где отбывала наказание за такое же преступление
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
В своем профиле на сайте 26-летняя девушка из Слуцка выставляла красивые фотографии, а в графе «Семейное положение» стоял статус «Разведена». Фото: pixabay.comВ своем профиле на сайте 26-летняя девушка из Слуцка выставляла красивые фотографии, а в графе «Семейное положение» стоял статус «Разведена». Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В милицию за помощью обратился парень из Островца. Молодой человек познакомился на сайте знакомств с девушкой. О себе она рассказала, что неплохо зарабатывает в успешной коммерческой фирме. В своем профиле на сайте 26-летняя девушка из Слуцка выставляла красивые фотографии, а в графе «Семейное положение» стоял статус «Разведена», рассказывают в Слуцком РОВД.

Полгода общения с новой знакомой обернулись для парня серьезными тратами. По просьбе девушки он зачислял на ее карту от 10 рублей до нескольких сотен - в результате за 6 месяцев вышло 5 тысяч рублей. При этом все деньги девушка обещала вернуть.

Поводов попросить денег в долг у девушки было много: ей нужно было то оплатить счета, то заправить или починить автомобиль, то решить вопрос с налоговой или даже организовать похороны. На все это деньги требовались срочно. Один из последних переводов нужен был якобы для поездки девушки в Россию, откуда она должна была привезти деньги и рассчитаться с долгом.

Возврата своих денег парень так и не дождался: сам приехал в Слуцк и обратился в милицию. Девушку задержали, она рассказала, что все деньги потратила на развлечения. Оперативники предполагают, что потерпевших может быть больше.

КСТАТИ

Как защититься от мошенников на сайте знакомств?

Первое и главное правило в таких случаях - не высылайте деньги, данные банковской карты, счета или паспорта знакомым в интернете. Для начала можно встретиться лично.

В милиции советуют проверить информацию о новом знакомом в интернете: введите в поисковике его имя и фамилию. Возможно, окажется, что человек использовал чужую фотографию, которую нашел в сети.

Часто мошенники шантажируют своих жертв интимными фотографиями или откровенной перепиской, угрожая переслать ее друзьям и знакомым. Поэтому лучше не обмениваться такими снимками в интернете даже с хорошо знакомыми людьми: ваша страница может быть взломана - и интимные подробности станут доступны посторонним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже на фото с огорода писал «О, моя леди!». Как подставные моряки, полковники и врачи обманывают белорусок

Поверив обещаниям красивой жизни и нежным словам, женщины перечисляют мошенникам огромные суммы - до 60 тысяч долларов! (Читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Мостовском районе трактор сбил насмерть 37-летнюю женщину
Новые Geely Coolray разметают как горячие пирожки?
В Беларуси планируют запретить гомосексуальные отношения до 18-летнего возраста
Мужчины сбили лося на дороге и забрали тушу - их приговорили за незаконную охоту
Янтарная посылка и наркотики: топ-5 незаконных почтовых отправлений в Беларусь составила таможня
После обмена автомобилями бывший владелец похитил «свою» машину
В Березинском районе школьник поджег бензин и обгорел
Теперь желто-синие: на минских рынках появились «Табакерки»
Лукашенко рассказал, чем Беларусь отличается от Швейцарии
В Витебске ищут пропавшую школьницу, которая могла сбежать с россиянином
До +10! Погода в Беларуси на выходные
Не учел габариты: в Минске столкнулись два автобуса
В Минске военнослужащие будут дежурить вместе с ГАИ