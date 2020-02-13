Парень перечислил девушке с сайта знакомств 5 тысяч рублей, а она оказалась мошенницей

В милицию за помощью обратился парень из Островца. Молодой человек познакомился на сайте знакомств с девушкой. О себе она рассказала, что неплохо зарабатывает в успешной коммерческой фирме. В своем профиле на сайте 26-летняя девушка из Слуцка выставляла красивые фотографии, а в графе «Семейное положение» стоял статус «Разведена», рассказывают в Слуцком РОВД.

Полгода общения с новой знакомой обернулись для парня серьезными тратами. По просьбе девушки он зачислял на ее карту от 10 рублей до нескольких сотен - в результате за 6 месяцев вышло 5 тысяч рублей. При этом все деньги девушка обещала вернуть.

Поводов попросить денег в долг у девушки было много: ей нужно было то оплатить счета, то заправить или починить автомобиль, то решить вопрос с налоговой или даже организовать похороны. На все это деньги требовались срочно. Один из последних переводов нужен был якобы для поездки девушки в Россию, откуда она должна была привезти деньги и рассчитаться с долгом.

Возврата своих денег парень так и не дождался: сам приехал в Слуцк и обратился в милицию. Девушку задержали, она рассказала, что все деньги потратила на развлечения. Оперативники предполагают, что потерпевших может быть больше.

КСТАТИ

Как защититься от мошенников на сайте знакомств?

Первое и главное правило в таких случаях - не высылайте деньги, данные банковской карты, счета или паспорта знакомым в интернете. Для начала можно встретиться лично.

В милиции советуют проверить информацию о новом знакомом в интернете: введите в поисковике его имя и фамилию. Возможно, окажется, что человек использовал чужую фотографию, которую нашел в сети.

Часто мошенники шантажируют своих жертв интимными фотографиями или откровенной перепиской, угрожая переслать ее друзьям и знакомым. Поэтому лучше не обмениваться такими снимками в интернете даже с хорошо знакомыми людьми: ваша страница может быть взломана - и интимные подробности станут доступны посторонним.

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