Поёшь? Танцуешь? Сочиняешь музыку? Заявляйся на конкурс искусств Star Flowers

V Международный конкурс искусств Star Flowers пройдет в Минске со 2 по 5 апреля. В конкурсе четыре номинации: вокал, авторская песня, инструментальная музыка, хореография. Главный приз - денежная премия в 1000 евро. Завершается конкурс зрелищным гала-концертом с лучшими номерами конкурсантов в «Prime Hall».

Стать участником V Международного конкурса искусств Star Flowers может любой желающий в возрасте от 3-х лет и старше. Для этого необходимо прислать заявку на starflowers@nstudio.by до 18 марта 2020 года с видеозаписью двух номеров.

Жюри конкурса - это эксперты, организаторы международных фестивалей, конкурсов и телепроектов, продюсеры и артисты. В 2020 году в жюри вошли: Глеб Лапицкий, генеральный директор ГУ «Центр культуры «Витебск», директор Дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», Марина Андрусенко, главный музыкальный редактор проектов Первого канала «Голос» и «Голос. Дети», Виктор Лейс, музыкальный продюсер компании Lieder Leis, организатор международных конкурсов в Европе, директор конкурса Euro Pop Contest "Berliner Perle".

Конкурс Star Flowers - это проект, дающий возможность талантливым детям найти свое призвание и получить стимул для дальнейшего роста. За 5 лет на конкурсе зажглись новые имена: лауреаты побеждали в престижных мировых соревнованиях, становились участниками телепроектов и завоевывали свою популярность у публики.

Конкурс Star Flowers был основан в 2016 году при поддержке одноименного Центра творческого развития. В честь 5-летнего юбилея в рамках конкурса пройдет отдельное соревнование Star Flowers. The Best среди лауреатов прошлых лет (2016-2019 гг.), которые смогут принять участие в конкурсе без отборочного тура, представив один номер. Выступления лауреатов также войдут в гала-концерт конкурса Star Flowers.

- Многие мечтают выступать на сцене - петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать. Многие мечтают попасть на ТВ-экран - стать участником популярного телешоу, которое раскрывает юные таланты. Но для этого нужно преодолеть свой страх перед публикой и профессионалами, побороть эмоции и боязнь подвести родителей. Участие в конкурсе Star Flowers - это возможность попробовать свои силы на профессиональной сцене, посоревноваться с детьми из других стран, выбраться из своей «ракушки» и расширить границы, услышать мнение международного жюри и получить рекомендации экспертов, которые создают популярные ТВ-проекты. Это испытание, которое станет мостиком для юного таланта от фестивальной программы до ТВ-проекта, - прокомментировала Наталья Скопец, основатель и директор Центра творческого развития Star Flowers.

В период проведения конкурса для участников будут доступны мастер-классы и образовательные программы. Подробная информация на сайте конкурса www.konkursstarflowers.by

Билеты на гала-концерт поступили в продажу на сайте www.bezkassira.by