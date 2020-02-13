2020-02-13T16:26:14+03:00
Минск
КП Беларусь

Поёшь? Танцуешь? Сочиняешь музыку? Заявляйся на конкурс искусств Star Flowers

Юные участники из 15 стран будут соревноваться в четырех номинациях за приз в 1000 евро
Поделиться:
Юные участники из 15 стран поборются за главный приз конкурса Star Flowers.Юные участники из 15 стран поборются за главный приз конкурса Star Flowers.
Изменить размер текста:

V Международный конкурс искусств Star Flowers пройдет в Минске со 2 по 5 апреля. В конкурсе четыре номинации: вокал, авторская песня, инструментальная музыка, хореография. Главный приз - денежная премия в 1000 евро. Завершается конкурс зрелищным гала-концертом с лучшими номерами конкурсантов в «Prime Hall».

Стать участником V Международного конкурса искусств Star Flowers может любой желающий в возрасте от 3-х лет и старше. Для этого необходимо прислать заявку на starflowers@nstudio.by до 18 марта 2020 года с видеозаписью двух номеров.

Жюри конкурса - это эксперты, организаторы международных фестивалей, конкурсов и телепроектов, продюсеры и артисты. В 2020 году в жюри вошли: Глеб Лапицкий, генеральный директор ГУ «Центр культуры «Витебск», директор Дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», Марина Андрусенко, главный музыкальный редактор проектов Первого канала «Голос» и «Голос. Дети», Виктор Лейс, музыкальный продюсер компании Lieder Leis, организатор международных конкурсов в Европе, директор конкурса Euro Pop Contest "Berliner Perle".

Конкурс Star Flowers - это проект, дающий возможность талантливым детям найти свое призвание и получить стимул для дальнейшего роста. За 5 лет на конкурсе зажглись новые имена: лауреаты побеждали в престижных мировых соревнованиях, становились участниками телепроектов и завоевывали свою популярность у публики.

Конкурс Star Flowers был основан в 2016 году при поддержке одноименного Центра творческого развития. В честь 5-летнего юбилея в рамках конкурса пройдет отдельное соревнование Star Flowers. The Best среди лауреатов прошлых лет (2016-2019 гг.), которые смогут принять участие в конкурсе без отборочного тура, представив один номер. Выступления лауреатов также войдут в гала-концерт конкурса Star Flowers.

- Многие мечтают выступать на сцене - петь, играть на музыкальных инструментах, танцевать. Многие мечтают попасть на ТВ-экран - стать участником популярного телешоу, которое раскрывает юные таланты. Но для этого нужно преодолеть свой страх перед публикой и профессионалами, побороть эмоции и боязнь подвести родителей. Участие в конкурсе Star Flowers - это возможность попробовать свои силы на профессиональной сцене, посоревноваться с детьми из других стран, выбраться из своей «ракушки» и расширить границы, услышать мнение международного жюри и получить рекомендации экспертов, которые создают популярные ТВ-проекты. Это испытание, которое станет мостиком для юного таланта от фестивальной программы до ТВ-проекта, - прокомментировала Наталья Скопец, основатель и директор Центра творческого развития Star Flowers.

В период проведения конкурса для участников будут доступны мастер-классы и образовательные программы. Подробная информация на сайте конкурса www.konkursstarflowers.by

Билеты на гала-концерт поступили в продажу на сайте www.bezkassira.by

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Квартира – с любовью! В столичном комплексе «Минск Мир» – праздничная акция ко Дню Святого Валентина
На квартиры в определенных домах установлены приятные скидки от цены продажи в рассрочку. Вы значительно сэкономите, приобретая квартиру во время действия акции!
«С собой возим стиральные машинки, а микрофоны устанавливаем прямо на коньки!». Побывали в закулисье Цирка дю Солей
Всемирно известный цирк приехал в Минск, чтобы дать несколько представлений, а мы отправились за кулисы, посмотреть, как готовятся к выступлению.
Организация похорон близкого человека: кремация или погребение - что выбрать?
Об этом не хочется не то что говорить, но даже и думать. Но иногда в своей жизни с этим приходится встречаться. Если умерший не изъявлял желание, как он хочет быть погребен, то выбор способа захоронения ложится на плечи его родных или близких
«Сказала, что взяла предоплату за свои услуги»: в Минске судят бухгалтера, которая похитила 130 тысяч долларов и уехала в США
Ее депортировали на родину из-за непорядка с документами. Теперь женщину обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями
Новости 24
В Мостовском районе трактор сбил насмерть 37-летнюю женщину
Новые Geely Coolray разметают как горячие пирожки?
В Беларуси планируют запретить гомосексуальные отношения до 18-летнего возраста
Мужчины сбили лося на дороге и забрали тушу - их приговорили за незаконную охоту
Янтарная посылка и наркотики: топ-5 незаконных почтовых отправлений в Беларусь составила таможня
После обмена автомобилями бывший владелец похитил «свою» машину
В Березинском районе школьник поджег бензин и обгорел
Теперь желто-синие: на минских рынках появились «Табакерки»
Лукашенко рассказал, чем Беларусь отличается от Швейцарии
В Витебске ищут пропавшую школьницу, которая могла сбежать с россиянином
До +10! Погода в Беларуси на выходные
Не учел габариты: в Минске столкнулись два автобуса
В Минске военнослужащие будут дежурить вместе с ГАИ