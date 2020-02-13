2020-02-13T13:04:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Внимание! В "Комсомолке" открыта вакансия системного администратора!

Хотите работать в центре города, в крутой компании со стабильной зарплатой, в дружелюбной атмосфере и возможностью постоянно развиваться? Тогда приходите к нам!
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ЗАО "БелКП-ПРЕСС" - редакция интернет-ресурса KP.BY, газеты "Комсомольская правда" в Белоруссии" - приглашает на работу СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА.

Чем придется заниматься:

- администрирование ЛВС, доменной инфраструктуры на базе Windows 2012R2.

- MS SQL Server, 1С Server, Terminal Server, vSphere.

- обеспечение сетевой безопасности и резервирования данных.

- администрирование mini-ATC Panasonic, системы видео-наблюдения.

- техническая поддержка пользователей.

- ведение документации и оперативных журналов

Вы получите реальный опыт в администрировании современной развивающейся инфраструктуры.

Мы ждем, что у вас:

- высшее техническое образование;

- опыт работы по администрированию сети не менее 2 лет;

- хорошие знания и опыт работы с системами виртуализации;

- хорошее знание принципов работы ЛВС;

- опыт работы с доменной инфраструктурой под управлением Windows Server 2008 - 2012R2 (ПК более 100), Active Directory, GPO, DNS, DHCP, DFS, Print Server, Terminal server;

- высокий профессионализм, лояльность к пользовательским проблемам и запросам, умение работать в ограниченных временных сроках.

График работы:

5-дневная рабочая неделя,

- 1-я неделя: с 8.30 до 17.15;

- 2-я неделя: понедельник с 16.00 до 01.00 (вторник)

- вторник с 14.00 до 20.30

- среда, четверг, пятница -- с 12.00 до 20.30.

Мы предлагаем:

- работу в стабильной компании;

- официальное трудоустройство;

- возможность решать интересные задачи при постоянном развитии IT-инфраструктуры;

- возможность развивать свои навыки в большом спектре задач (СХД, администрирование и конфигурирование серверного оборудования, серверные ОС различных семейств, конфигурирование сетевого оборудования enterprise-уровня и т.д...);

- дружелюбную рабочую атмосферу. Наши пользователи - творческие люди: журналисты, рекламисты...!

- комфортные условия работы в современном офисе в центре Минска (р-н ст. метро "Пл.Победы");

- социальные гарантии (отпуск 29 дней, больничные, стабильная выплата зарплаты полностью на карточку).

Для резюме: resume@phkp.by

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