Внимание! В "Комсомолке" открыта вакансия системного администратора!
ЗАО "БелКП-ПРЕСС" - редакция интернет-ресурса KP.BY, газеты "Комсомольская правда" в Белоруссии" - приглашает на работу СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА.
Чем придется заниматься:
- администрирование ЛВС, доменной инфраструктуры на базе Windows 2012R2.
- MS SQL Server, 1С Server, Terminal Server, vSphere.
- обеспечение сетевой безопасности и резервирования данных.
- администрирование mini-ATC Panasonic, системы видео-наблюдения.
- техническая поддержка пользователей.
- ведение документации и оперативных журналов
Вы получите реальный опыт в администрировании современной развивающейся инфраструктуры.
Мы ждем, что у вас:
- высшее техническое образование;
- опыт работы по администрированию сети не менее 2 лет;
- хорошие знания и опыт работы с системами виртуализации;
- хорошее знание принципов работы ЛВС;
- опыт работы с доменной инфраструктурой под управлением Windows Server 2008 - 2012R2 (ПК более 100), Active Directory, GPO, DNS, DHCP, DFS, Print Server, Terminal server;
- высокий профессионализм, лояльность к пользовательским проблемам и запросам, умение работать в ограниченных временных сроках.
График работы:
5-дневная рабочая неделя,
- 1-я неделя: с 8.30 до 17.15;
- 2-я неделя: понедельник с 16.00 до 01.00 (вторник)
- вторник с 14.00 до 20.30
- среда, четверг, пятница -- с 12.00 до 20.30.
Мы предлагаем:
- работу в стабильной компании;
- официальное трудоустройство;
- возможность решать интересные задачи при постоянном развитии IT-инфраструктуры;
- возможность развивать свои навыки в большом спектре задач (СХД, администрирование и конфигурирование серверного оборудования, серверные ОС различных семейств, конфигурирование сетевого оборудования enterprise-уровня и т.д...);
- дружелюбную рабочую атмосферу. Наши пользователи - творческие люди: журналисты, рекламисты...!
- комфортные условия работы в современном офисе в центре Минска (р-н ст. метро "Пл.Победы");
- социальные гарантии (отпуск 29 дней, больничные, стабильная выплата зарплаты полностью на карточку).
Для резюме: resume@phkp.by