Готовят правила этики для учителей: не требовать вознаграждений от родителей, не вытеснять коллег из коллектива и отвечать за комментарии о школе в интернете

Последний год белорусскую школу нет-нет, а встряхнет скандал. Осенью 2019-го была история с гомельской учительницей, которая, матерясь и подняв парту, успокаивала четвероклассника. Пару недель назад в том же Гомеле педагог так дернула за ухо третьеклашку, что девочке помогали врачи, а делом занялась милиция. А совсем недавно в сеть попало видео от молодой учительницы из Полоцка, где ее ученики поют песню «Алкоголичка».

После подобных ситуаций чиновники Министерства образования не раз говорили, что педагог должен соблюдать профессиональную этику. Правда, ее нормы документально определены не были. Но на днях госорган выложил для обсуждения Примерные этические правила педагогических работников. До 1 марта все желающие могут внести свои предложения в документ, написав письмо на электронный адрес mo329@minedu.unibel.by (с пометкой «Этические правила»).

Мы, тем временем, полистали проект. Правила, говорится в них, составлены с учетом общепризнанных нравственных принципов, традиций национальной культуры и национальной системы образования. Их свод, по мнению разработчиков, должен повлиять на получение качественного образования в гуманных условиях, установление благоприятной и безопасной образовательной среды.

От педагога, среди прочего, требуется обсуждать проблемы уважительно, а решения принимать в открытых дискуссиях, не наносить вред чести, достоинству и репутации коллег и учреждения образования. Учителям советуют спокойно воспринимать критику и признавать ошибки, избегать конфликтов и корректно разрешать споры даже в частной жизни.

Педработникам рекомендуют не наносить ущерб авторитету профессии – не унижать коллег в присутствии обучающихся или других лиц, не обсуждать недостатки коллег, нетактично вмешиваться в чужую личную жизнь, не умалять заслуг и никого не вытеснять из коллектива. А еще не препятствовать выражению мнений педработниками независимо от их статуса и квалификационной категории.

Также речь в правилах идет о внешнем виде, поведении, культуре общения, образе жизни учителя. Несколько пунктов правил касается попадания информации в интернет. Так, педагогов просят не допускать обсуждения рабочих моментов и перехода на личности с указанием должностных полномочий, публичного предвзятого обсуждения учреждения образования. «Учителям нужно помнить о моральной ответственности за размещенные в информационном пространстве комментарии об учреждении образования и образовательной сфере в целом», - гласит проект правил. А еще не допускать размещения в сети Интернет, на информационных ресурсах информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию обучающихся.

В контактах с законными представителями обучающихся от педагогов требуется, среди прочего, открыто общаться на профессионально-педагогическую тематику. Нельзя оценивать личность и достижения обучающихся, не разглашать их мнение о своих законных представителях и наоборот. Правила запрещают педагогам сообщать информацию, доверенную лично им обучающимися кроме предусмотренных законодательством случаев.

Педагогов просят исключить личные, имущественные (финансовые) и иные интересы, не злоупотреблять служебным положением, не требовать услуг, одолжений, вознаграждения за свою работу - в том числе дополнительную. А еще не допускать, чтобы поддержка школы родителями влияла на отношение педагогов к детям.

Методы физического, морального и психического насилия по отношению проект правил применять запрещает. А при оценке успехов (неуспехов) советуют проявлять деликатность, такт, не допускать тенденциозного занижения или завышения баллов.