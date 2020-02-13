Хозяйка дома, где снимают «Сваты-7»: «В сериале снялись мои закатки с помидорами и огурчиками»

Мы уже писали, что съемки «Сватов-7» возобновились 28 января. Частично они проходили в деревне Дуличи под Минском. Здесь по сценарию живет Иван Будько и Валюха. В 2017 году кирпичный дом Празецких специально перекрасили из белого в цвет яркого кирпича.

- Хотя перерыв в съемках был два года, мы не теряли надежды, что съемки «Сватов-7» возобновятся. Поэтому, когда съемочная группа зашла в дом, мы были счастливы. Сначала специалисты установили оборудование, потом в доме появились актеры - Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Мы приветствовали их, как близких людей, которых давно не видели. Федор Викторович поблагодарил нас, что приютили съемочную группу. А буквально через час начались репетиции и съемки. Татьяна Эдуардовна, кстати, сразу приехала в гриме, - улыбается Светлана Николаевна.

В 2017 году кирпичный дом Празецких специально перекрасили из белого в цвет яркого кирпича.Фото: Эвика ОТТО

Хозяева дома наблюдали за съемками со второго этажа. Старались не мешать процессу. Светлана Николаевна призналась, что восхищается работой всей группы, взаимопониманием между украинскими и белорусскими кинематографистами.

- Андрей Владимирович Яковлев (режиссер и продюсер «Сватов-7». - Ред.) руководил процессом съемок как дирижер. Все вовремя, спокойно и без криков. В один из дней снимали застолье - так парни-реквизиторы поразили талантом красиво сервировать стол. У них всегда практически все свое было, только изредка обращались ко мне за какой-то кухонной мелочью: скатертью, тарелкой, вазочкой. Им еще нужны были закатки - попросили у меня пару баночек. Получается, в «Сватах-7» снялись мои помидоры и огурчики, - смеется Светлана Николаевна.

- Вам удалось пообщаться с актерами?

- Мы не хотели отвлекать их от работы. В перерыве между съемками они репетировали, читали сценарий, обедали. У них была своя кухня на улице - туда привозили еду из ресторана. Еще был отдельный вагончик с чаем, кофе и легким перекусом.

Но в какой-то момент мне все-таки удалось немного пообщаться с актерами. Узнала, что у Татьяны Эдуардовны есть дача в Подмосковье. Она рассказала, что живет с дочкой и зятем - у них свой маленький бизнес. Рада, что у актеров все хорошо! Познакомились мы в этот раз и с Николаем Добрыниным - актер появился на площадке на 3 - 4-й день.

В Дуличах развернули передвижную киностудию.Фото: Эвика ОТТО

- Вы, наверное, уже знаменитости в Дуличах?

- Нас это немного смущает… Мы простые люди. Многие пытались разузнать что-то, но режиссер просил не беспокоить. Правда, особо настойчивые фанаты иногда успевали сделать пару кадров. Одна женщина так любит сериал и актеров, что даже приехала из Заславля с горшочком драников, но, к сожалению, не застала съемочную группу. Мы тоже привыкли к съемочной группе. Теперь, когда остаемся одни, уже их не хватает… Будем скучать и ждать новых съемочных дней!