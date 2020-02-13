Дублер Добронравова о сериале «Сваты-7»: «Федор Викторович учил массовку танцевать»

Сергей Сманцер еще год назад не имел никакого отношения к кино. Минчанин занимался производством корпусной мебели. Но однажды случайно познакомился с актрисой. – она была клиенткой мастера.

- Мы с женой тогда сказали, что нам, нашим детям и внуком хотелось бы прикоснуться к миру кинематографа. И вот как-то однажды мне предложили пойти на кастинг дублера для Владимира Епифанцева в фильме «Алешка» (картина еще в производстве. - авт.). Тогда я прошел, и вот сейчас тоже повезло стать дублером Федора Добронравова.

Когда Сергей пришел на этот кастинг, мужчину переодели, попросили пройтись, сделали пару кадров с разных ракурсов. Отправили весь этот материал режиссеру, он сказал, что минчанин похож на Добронравова. И меня сразу одобрили на роль дублера Федора Викторовича. Правда, в зимних съемках «Сватов-7» Сманцеру лишь раз пришлось дублировать Добронравова. Сцену снимали в Усяже.

- По сценарию мне нужно было подойти к клубу, посмотреть на стенд с анонсом фильма «Старые клячи» и зайти в клуб. Все снимали со спины.

Федор Добронравов учил массовку танцевать. Фото: личный архив.

- Вы репетировали походку Федора Викторовича?

- Нет, видимо, я и так хорошо справился, - улыбается дублер. - Мне кажется, на такие сцены берут дублеров, чтобы не дергать лишний раз основных артистов. Думаю, такому человеку, как Федор Викторович не нужен дублер для исполнения сложных физических сцен - он сам живой, активный, бывший десантник!

Но вот познакомиться с Федором Добронравовым Сергею удалось только 10 февраля. В этот день съемочная группа снимала Масленицу около Минского тракторного завода.

Красочное народное гулянье проходило в парке Победы. На съемки приехали несколько десятков актеров массовки - гуляли же всей деревней! Среди звезд сериала: Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Михаил Трухин, который играет нового персонажа «Сватов-7». На Масленице Сергей Сманцер вместе с женой Еленой уже сыграли соседей знаменитых героев.

Сергей и Елена также сыграли соседей Ивана Будько и Валюхи. В компании с Михаилом Трухиным - новый персонаж в "Сватах-7". Фото: личный архив.

- И в кино, и в жизни актеры очень энергичные и позитивные. Когда мы подошли сфотографироваться с Федором Викторовичем, он как раз проходил мимо гримерной Татьяны Эдуардовны. Дернул за ручку, но было заперто, тогда он сказал: «Ля - закрылись!» И вот это «ля» так бросается в глаза, понимаешь, что Добронравов такой же и в жизни, как в «Сватах», - рассказывает Сергей.

- Как прошли съемки Масленицы?

- Масленица была колоритная. Очень сочная, красочная атмосфера. У нас были яркие костюмы. Среди празднующих были даже настоящие шотландцы в килтах и с голыми коленями. Было мокро и холодно, но это же кино! Режиссеру Андрея Яковлеву нравилось, когда падал снег, он сразу просил быстрее начинать съемки, - улыбается Елена. - Во время съемок пришлось сжечь два чучела, потому что снимали сначала актеров массовки, а потом сцены с главными героями. Было здорово, когда Федор Добронравов учил нас всех танцевать на репетиции. Видно, что человек на своем месте: он не только прекрасно играл, но и помогал режиссеру скорректировать сцены.

На съемках Масленицы были иностранцы в килтах и с голыми коленками. Закаленные ребята! Фото: личный архив.

- Вы до съемок были фанатом «Сватов»?

- Да, все 6 сезонов посмотрели! И нам очень приятно сняться именно с женой в этом сериале, потому что мы стараемся все делать вместе. И работать, и хобби заниматься. А когда попадаешь в такой известный сериал, счастью нет предела. Мы так долго видели любимых героев на экране! А тут они стоят рядом, улыбаются - это так заряжает! Именно за эмоциями мы и пришли в кино. Сами понимаете, гонораров дублера или актера массовки хватает порой лишь на топливо, чтобы доехать до съемочной площадки.

Актриса Анна Кошмал с Еленой Сманцер. Фото: личный архив.

Известные белорусские близняшки Валентина и Александра Груздевы также побывали на съемках Масленицы народно-любимого сериала «Сваты-7» и рассказали об этом «Комсомолке».

- Нас пригласили посмотреть, как проходит съемочный процесс. Как только попали на площадку, сразу поняли, почему сериал имеет такой успех. Актеры, режиссеры, реквизиторы, вся съемочная группа - искренние и отзывчивые люди! Татьяна Кравченко запросто с нами поболтала и даже сделала комплимент нашему парфюмы от «Кельвин Кляйн» «Эйфория». Призналась, что ей очень нравится Беларусь, - улыбается Валентина. - Восхитил и Федор Добронравов: актер так хорошо выглядит - будто помолодел лет на 20!

Сестры Груздевы с Татьяной Кравченко. Фото: личный архив.

Любопытно, что никто не видел на съемках Людмилу Артемьеву. Ходят слухи, что знаменитая сватья не будет сниматься в седьмом сезоне сериала. На этой неделе зимние съемки «Сватов-7» по плану должны завершиться. Съемочная группа вернется в Беларусь только в мае. На официальной странице «Сватов-7» в Инстаграме сообщается, что сериал выйдет не раньше 2021 года. Во многом седьмой сезон задерживается из-за того, что отснятый в 2017 году материал не войдет в «Сваты-7». Многое изменилось в домах, где проходят съемки, актеры изменились, поэтому пришлось вносить правки в сценарий.