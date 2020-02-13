2020-02-13T13:40:24+03:00
Минск
КП Беларусь

ТОП-10 классных мест в Минске, куда можно сходить 14 февраля со своей второй половинкой

Как романтически отметить День Святого Валентина?
Оксана ОСПИЩЕВА
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День святого Валентина, 14 февраля, праздник не только для молодых влюбленных пар! Это повод еще раз сказать о своих чувствах родителям, женам и мужьям, а также друзьям и вместе интересно провести время.

- Центральный ботанический сад 14 и 15 февраля приглашает на романтические вечера, наполненные ароматом цветов и музыкой. С 10.00 до 19.00 можно будет погулять по уютной и зеленой оранжерее тропических растений, с 16.00 до 18.00 здесь же - праздничные фотосессии для двоих. Будет и специальная фотозона «Сердце из орхидей», где представлены лучшие образцы орхидей из коллекции сада. Билеты: 4 - 8 руб. Сюрприз ожидает гостей сада 15 февраля в 18.00. Впервые в оранжерее тропических растений MuzzicDom представит концертную программу «Природа. Любовь. Гармония». Прозвучат произведения Стравинского, Дебюсси, Сати. Вечер субботы продлится в белоснежном шатре на территории сада. Любителей кино ждет экскурс в те годы, когда кинематограф еще только зарождался. Билеты: 5 - 15 руб.

- В Минском зоопарке 14 февраля в 13.00 можно будет присутствовать при свидании лам - Шурика и Веснушки. Многие тысячелетия назад для индейцев Анд ламы были так же важны, как для белорусов коровы. Место - центральная аллея зоопарка, где располагается вольер этих дальних родственников верблюдов. Фотозона «Места для поцелуев» организована в павильоне «Экзотариум». 14, 15 и 16 февраля для всех посетителей зоопарка действует акция «1+1». Это значит, что двое могут пройти по одному билеты, цена которого 9 руб.

- Что может быть романтичнее, чем вместе с любимым человеком смотреть на звездное небо? И это можно будет осуществить вечером 14 февраля в Минском планетарии в парке им. Горького, если, конечно, погода не подведет и небо будет ясным. А еще здесь в 19.00 будет демонстрироваться сферический фильм «Разноцветная Вселенная». На куполе-экране предстанет красочный мир, заполненный туманностями, звездами, газопылевыми облаками. Билеты: 4 - 8 руб.

- Известный белорусский художник Андрей Смоляк в День влюбленных не в первый раз признается в любви своей музе-жене Ольге, с которой он вместе уже 40 лет. Выставку из 31 картины «Ольге ♥ Андрей Смоляк» можно посмотреть в Национальном историческом музее до 22 февраля с 11.00 до 19.00. Билеты: 4 - 7 руб.

- У популярной белорусской группы «J:МОРС» есть хорошая традиция - каждый год в День святого Валентина музыканты приглашают поклонников на свой концерт. В этом году в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. В программе - лучшие песни в обновленных аранжировках. Время - 14 февраля, 19.00, место - Prime Hall. Билеты: 35 - 55 руб.

- Сделайте подарок родителям и пригласите их 14 февраля в Белгосфилармонию, где вечером состоится прекрасный концерт «Высоким слогом русского романса». Прозвучат романсы на стихи Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Дементьева. Цена очень демократичная - 7 руб. А 15 февраля здесь же для любителей ливерпульской четверки - группы «Битлз» - их хиты в джазовой вариации представит лауреат премии «Голос» Сергей Манукян - вокалист, композитор, легенда отечественного джаза, инструменталист и исполнитель мирового уровня. Билеты: 15 - 40 руб.

- Прекрасная супружеская пара - Антон и Виктория Макарские - талантливые люди, звезды мюзиклов, теле- и киноэкрана. Их репертуар состоит из красивых и любимых мелодии как написанных специально для Макарских известными авторами - Сергеем Трофимовым, Иринои Дубцовои , Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, так и ставших уже легендои - «Обними» и ария BELLE из мюзикла Notre Dame de Paris. Билеты: 24 - 89 руб.

- Молодежь зовем прийти 14 февраля в 20.00 в культ. центр «Корпус» (пр. Машерова, 9/8) на вечеринку St. Ballantine's Day и послушать выступление музыкальных групп. Вход свободный, по регистрации.

- В эти дни в пространстве OK16 (ул. Октябрьская, 16) проходит очень интересный Международный фестиваль Minsk Winter Jazz 2020. 14 февраля в 19.00 особая праздничная программа «My Jazzy Valentine». Можно будет услышать гостя из Великобритании Cleveland Watkiss, белорусскую соул-группу Dee Tree и джазовую Apple Tea и даже Минский госпел хор. Билет на танцпол - 30 руб.

- Вариант 14 февраля для любителей необычных свиданий – отправляйтесь в парк виртуальных развлечений TELEPORT (ул. Притыцкого, 156), где пройдет вечеринка LOVE IS. С 18.30 до 20.30 гостей парка ждет специальная романтическая программа: тематическая фотозона в стиле VR с небольшим love-миксом, приглашенный фотограф. Пакет развлечений на двоих – 60 руб.

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