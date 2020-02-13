Нацбанк снижает ставку рефинансирования до нового минимума - 8,75% годовых. Проценты по кредитам и депозитам тоже снизятся?

Напомним, ставка рефинансирования - это процент, под который Нацбанк готов при необходимости выдавать займы коммерческим банкам. 8,75% - это рекордно низкое значение ставки рефинансирования за всю историю независимой Беларуси. К слову, максимальный размер ставки рефинансирования, которую директивно определяет Нацбанк, составлял 480%, и было это в январе 1995 года. Ставка рефинансирования имеет совершенно прикладное значение - именно на нее ориентируются коммерческие банки, когда устанавливают для населения проценты и по кредитам, и по депозитам. Понятно, что снижение ставки рефинансирования может повлечь за собой снижение ставок по кредитам, то есть они могут стать еще более доступными, но при этом снижаются и ставки по вкладам, они становятся менее выгодными.

В 2019 году Нацбанк дважды - в августе и ноябре - снижал ставку рефинансирования, в конечном счете она впервые опустилась до 9%. Эта динамика отразилась и на потребительских кредитах, и на депозитах - ставки по ним коммерческие банки снижали весь прошлый год.

В принципе, снижение ставки рефинансирования говорит о макроэкономической стабильности в белорусской экономике, предсказуемости валютного рынка и о контролируемой инфляции. Однако в январе она была 0,9%, кроме этого заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич не так давно отметил, что в правительстве ожидают, что по итогам января рост ВВП Беларуси будет отрицательным. Важно также, что в феврале отмечается значительный рост курса доллара - до 2,19 рубля за доллар, так дорого он не стоил с февраля 2016 года. И в таких условиях решение Нацбанка о снижении ставки рефинансирования может показаться неожиданным.

Вместе с тем итоги прошлого года председатель правления Нацбанка Павел Каллаур оценивает как позитивные, что, видимо, и стало решающим фактором при принятии нынешнего решения о снижении ставки на 0,25%.

- По итогам 2019 года прирост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре 5%. Это несколько ниже, чем мы оценивали. В свою очередь, базовая инфляция замедлилась до 3,5% и сохранится около этого уровня на протяжении 2020 года, - приводит БелТА слова Павла Каллаура.

Отметим также, что, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования в 2020 году в среднем должна составить 9,5% годовых. Это означает, что на следующем заседании правления Нацбанка, а оно состоится в мае, размер ставки может быть снова пересмотрен, причем в любую сторону.

- Если в мире будет меньше неопределенности, если у нас будет меньше рисков не только от предприятий, но и страновых рисков, безусловно, потенциал для снижения присутствует, и его можно было бы постепенно реализовывать, - подчеркнул председатель правления Нацбанка.

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- Действительно, рост ВВП Беларуси может быть отрицательным не только по результатам января, но и всего первого квартала текущего года, но снижение ставки рефинансирования этому никак не противоречит. Наоборот, считается, что такой шаг - один из способов подстегнуть экономику, простимулировать ее. Но в решении Нацбанка это не было основной целью, - прокомментировал в беседе с «КП» решение Нацбанка старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Если исходить из заявления Нацбанка, то видно, что в его руководстве в первую очередь обращают внимание главным образом на инфляцию. Не стоит бояться высокой (0,9%) инфляции в январе, она обусловлена и сезонным фактором (традиционно высокими декабрьскими зарплатами и ростом трат населения), и ежегодно случающимся в январе пересмотром регулируемых государством тарифов. Если смотреть не на месячную инфляцию, а на инфляцию в годовом выражении, то она сохранилась на уровне декабря 2019 года - 4,7%. Это основной ориентир Нацбанка. Именно низкая инфляция в годовом выражении и позволила снизить ставку. Нацбанк не «пришпоривает коней», а осторожничает, это видно по величине снижения ставки - 0,25%. Несмотря на то, что размер среднегодовой ставки рефинансирования запланирован на уровне 9,5%, это не означает, что она такой и будет. Это скорее лимит - при определенных условиях, при разгоне инфляции повышение может быть, но это совсем не обязательно.

- Постепенное снижение ставки рефинансирования - это компромиссное решение, которое позволяет сохранять Национальному банку макроэкономическую стабильность, которая создавалась на протяжении последних четырех лет, - отметил в комментарии «Комсомолке» экономист Ярослав Романчук. - Национальный банк - один из самых ответственных органов в контексте реализации длительной стратегии лечения структурных болячек белорусской экономики.