Президент не против, чтобы Беларусь называли восточной Швейцарией

Представительство Швейцарии располагалось на площади Свободы, 11, а вчера там в торжественной обстановке ему придали статус посольства. Предполагается, что этот шаг приведет к более тесному сотрудничеству стран. Кстати, посол Клод Альтерматт вручил верительные грамоты Александру Лукашенко и начал работать в Минске еще в сентябре.

Открытие посольства было приурочено к визиту в Беларусь главы федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса. Чиновники столь высокого ранга из этой страны к нам еще не приезжали.

Президент отметил во время встречи с Кассисом, что Беларусь часто называют восточной Швейцарией, сообщает БелТА.

- Я абсолютно не возражаю против такого определения, - сказал Александра Лукашенко. - Потому что Швейцария такой благоприятный статус в мире заслужила благодаря своей политике, постоянному нейтралитету и очень большой порядочности во взаимоотношениях с другими государствами. Правда, есть небольшие отличия. Все-таки мы страна лесная, равнинная, с большим количеством водных ресурсов. У вас, что привлекает всегда людей, - много хороших доступных горнолыжных курортов. Горы очень красят вашу страну. К сожалению, у нас такого нет.

Президент призвал наращивать экономическое сотрудничество:

- Мы готовы предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования.

За прошлый год товарооборот Беларуси со Швейцарией составил 258 млн долларов, что превышает уровень 2018 года более чем на 38%. Экспорт - 40 млн, импорт - 218 млн.

Швейцария поставляет нам более пятисот видов различных товаров: части подвижного состава, электрические трансформаторы, лекарства, различное промышленное оборудование… Есть среди прочего и швейцарские часы, и шоколад.

Мы им отгружаем калийные удобрения, лесоматериалы, кузова для автомобилей, изделия из камня, овощи, замороженные фрукты… И шоколад тоже. Но если они нам на 792 тысячи долларов, то мы им - на 2,2 тысячи.

В Беларуси зарегистрированы 103 организации со швейцарскими инвестициями, в том числе 37 совместных и 66 иностранных, а также 39 представительств.

Иньяцио Кассис накануне встречи с президентом обсудил отношения между странами с работающими у нас швейцарцами.

- Среди них Петер Шпулер (владелец компании «Штадлер Рейл Групп». - Ред.). Я очень хорошо его знаю по прежней работе в парламенте. Также на этой встрече был представитель Красного Креста - это гуманитарное направление. И три других гражданина Швейцарии. Для меня было очень важно узнать их ощущение, восприятие Беларуси. И все они в один голос хвалили, высоко оценивали то развитие, динамику, которая наблюдается в Беларуси, - сказал Кассис.

По информации Telegram-канала «Пул Первого» Кассис пригласил белорусского президента посетить чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Цюрихе и Лозанне (там играют белорусы) в мае.

- Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг, - сказал глава федерального департамента иностранных дел.

- Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру поручим организацию этого визита, - ответил Александр Лукашенко.