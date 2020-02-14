После фильма "Движение вверх", заработавшего в прокате более $47,5 млн., белорусский драматург Андрей Курейчик написал сценарий про лыжницу Елену Вяльбе

В Москве стартовали съемки байопика «Белый снег», соавтором которого выступил белорус Андрей Курейчик. Это биографическая спортивная драма о знаменитой советской спортсменке Елене Вяльбе, которая была даже внесена в Книгу рекордов Гиннесса как лучшая лыжница XX века.

«Белый снег» рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

Чемпионки Олимпийских игр 1994 года в Лиллехаммере в эстафете 4х5 км сборная России (Елена Вяльбе, Лариса Лазутина, Любовь Егорова, Нина Гаврилюк). Фото: olympteka.ru

Мы узнали у Андрея Курейчика, почему он опять написал сценарий про большой спорт (напомним, драма «Движение вверх» про баскетбол, над которой он работал, стала одним из самых успешных фильмов за всю историю постсоветского кинематографа, заработав в прокате более 47,5 миллиона долларов и став самым кассовым российским фильмом в Китае).

Андрей Курейчик написал новый сценарий о большом спорте.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Андрей, почему ты решил опять взяться за спортивную тему?

- Это была не моя инициатива, просто после успеха «Движения вверх» начали поступать такие предложения. Я думал о спортивном фильме на белорусском материале - были идеи и про Домрачеву и про победу нашего ФК «Динамо» в 1982 году. Но продюсер Тимур Хван приехал из Америки и сказал: у нас для тебя есть предложение - Елена Вяльбе. Я в юности следил за лыжными гонками и помню эту легендарную команду - Вяльбе, Егорова, Данилова, Лазутина. Помню Олимпийские игры в Лиллехаммере 1994 года. Мне удалось сделать более чем 3-часовое интервью с Еленой Вяльбе. Ее рассказ произвел очень сильное впечатление, я и подумать не мог, что в условиях Магадана (это -50 градусов мороза) маленькая девочка начала заниматься лыжами. Родители ей запрещали, она болела, но все равно выходила на лыжню. И, не обладая феноменальными физическими данными, уже в 14 лет она стала профессиональным спортсменом, который кладет на лопатки взрослых лыжниц.

- Спортивное патриотическое кино сейчас востребовано?

- Это и хорошо - пусть лучше снимают про спорт, чем боевики про ментов и другие глупости. У нас в Беларуси к этой теме тоже подбираются, только не решили пока, о ком снимать. Хотя у нас выдающихся спортсменов хватает - от тенниса до шахмат. Если будет задача, найдется спортсмен. Можно даже устроить голосование, про кого зритель хотел бы посмотреть кино.

- Среди авторов сценария «Белого снега» указаны шесть человек. Какова была твоя задача?

- Я писал драматургическую основу. Моя задача была собрать крутой сюжет, чтобы это было зрительское смотрибельное кино.

Елене Вяльбе сейчас 51 год. Фото: Владимир ГЕРДО и Владимир СМИРНОВ/ТАСС

- Сама Елена Вяльбе потом не будет возмущаться - мол, такого не было?

- Она очень плотно принимала участие в процессе создания сценария, так что таких вопросов не будет. К тому же Федерации лыжных гонок России является партнером этого проекта.

Кстати, кроме Андрея Курейчика в съемках примет участие белорусский актер Владимир Гостюхин, который сыграет тренера. На роль Елены Вяльбе пригласили актрису Театра им. Вахтангова Ольгу Лерман. Также в фильме примут участие Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов, Дарья Екамасова, Анна Котова, Вадим Андреев, Дмитрий Поднозов, Александр Горбатов, Наталия Чернышева, Екатерина Агеева, Полина Ватага и др.

Съемки фильма пройдут в Москве, Магадане, Мурманской области, на Колыме, а также в Эстонии и Норвегии и продлятся до 24 апреля. Увы, в Беларуси съемки не предвидятся, хотя в расцвет своей спортивной карьеры Елена Вяльбе тренировалась в белорусских Раубичах. Для динамики и зрелищности лыжные гонки будут снимать суперинновационными устройствами, часть из которых была специально разработана для фильма. Это системы стабилизации и способы крепления камер на лыжниках, специальные сани, радиоуправляемые юниты и дроны.

Премьера фильма состоится уже в 2021 году.