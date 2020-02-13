У Беларуси будет новый герб: Россию на глобусе заменили Европой

Министерство юстиции разработало проект документа об изменении закона «О государственных символах Республики Беларусь». Среди прочего изменения касаются и государственного герба страны. Они вроде и косметические, но если присмотреться, есть интересные детали. Например, развернулся глобус: теперь на его видимой части - не территория России, а Европа, плюс стал виден Американский континент.

- Изменения связаны с тем, что возникали вопросы к изображению государственного герба, - говорит министр юстиции Олег Слижевский. - На основании различных мнений геральдический совет при президенте внимательно проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что изображение нуждается в усовершенствовании. Например, красная звезда. Согласно подходам к геральдике, для разных случаев символика может нести разное смысловое значение. В том виде, в котором сегодня на гербе исполнена звезда, она больше применяется в милитаризованной символике и носит несколько воинствующий характер. Мы знаем, что Беларусь - миролюбивое государство. Поэтому часть государственного символа нужно привести в соответствие с миролюбивым содержанием нашего государства. Или изображение земного шара, а именно параллелей и меридианов. Они исполнены так, что складывается впечатление что меридианы и параллели находятся как бы над самим земным шаром, и он как бы помещен в некую клетку. Вот такие нюансы вызывают не всегда правильные ассоциации, а ведь герб должен быть исполнен идеально и должен воспринимался позитивно. Также более четко прорисованы некоторые отдельные элементы.

Если изменения примут - придется менять печати, паспорта и все вещи, где есть изображение герба. Сколько на это уйдет денег, пока не понятно.

- Я не помню, проводились ли расчеты, но, безусловно, надо понимать, что если изменения будут приняты, будет предусмотрен какой-то переходный период. То есть это не будет произведено одномоментно - что сегодня в течение дня все должны снять всю имеющуюся символику и заказать новую. Но, конечно, эти изменения потребуют определенных средств, - сказал министр.

ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько граждан нужно, чтобы их услышали и поменяли государственный символ?

- Не имеется в виду, что какое-то количество граждан собирало подписи за изменение нормативного акта, - ответил «Комсомолке» Олег Слижевский. - Как известно, госорганы обязаны иметь обратную связь с населением - в том числе это требование главы государства. Проводятся встречи с трудовыми коллективами, гражданами, в том числе через письменные и устные обращения, в ходе прямых телефонных линий и личных встреч. В данном случае имеется в виду, что высказывались пожелания со стороны граждан. Такие предложения поступали либо в администрацию президента, либо в иные органы. Наверняка именно граждане и подсказали, какие ассоциации у них вызывают меридианы на глобусе или звезда. Эти предложения оценили эксперты из геральдического совета и внесли предложения. Эти предложения рассылались широкому кругу государственных органов на согласование, там тоже высказывались мнения и позиции, и в результате такой проект был подготовлен.

Что изменилось на новом гербе Беларуси?

- Красная звездочка стала «менее милитаристской».

- Глобус немного развернулся. Теперь на его видимой части не территория России, а Европа.

- Сети параллелей и меридианов стали менее выраженными и более тонкими.

- Контуры территории Беларуси стали более точными, страна стала чуть больше по размерам.

- Изменились колосья.

- Изменились изображения цветков клевера и льна.

- Чуть поменялась форма красно-зеленой ленты.