Белорусских спортсменов собираются еще чаще проверять на допинг

Олимпийские игры в Токио стартуют 24 июля. Спортивные функционеры мобилизовались. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук заявил, что теперь приобретать фармакологические препараты для национальных команд будут централизованно через РНПЦ спорта.

В законодательстве закрепили меры ответственности за допинг в спорте, как спортсменов и их персонала, так и федераций по видам спорта (Указ президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 201 «О противодействии допингу в спорте»). Залетевшие на допинге будут возмещать денежные, введена уголовная ответственность за склонение к употреблению запрещенных веществ и методов. Национальное антидопинговое агентство (НАДА) запланировало увеличение на 70 процентов количества взятых у белорусских спортсменов допинг-проб.

Мы уточнили, как часто наших спортсменов проверяют на допинг. Наибольшие шансы на медали имеют наши байдарочники и каноисты. Перед Рио-2016 нашу мужскую команду не допустили к Олимпиаде, но в итоге вменяемо так и не объяснили почему.

- Как часто проверяют нашу команду и ее лидеров - Марину Литвинчук и Ольгу Худенко?

- В цифрах не скажу, но проверяют стабильно, практически каждый месяц. Не только Литвинчук и Худенко, всех, - говорит Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. - Есть пул спортсменов НАДА, есть пул Международной федерации (ICF) по линии ВАДА - в нем 13 спортсменов. В любой день они могут у нас появиться. В пуле НАДА - 10 атлетов. То есть 23 спортсмена из 36 на контроле, это все, кто готовится к Олимпиаде. Данные дублируются: если проверила ICF, эта информация отправляется в НАДА. Проверила НАДА - все данные ушли в ICF.

- Дополнительные меры безопасности вводили, учитывая, что перед Рио-2016 вас сделали без вины виноватыми и не допустили к Играм.

- Нам главное тренироваться, выполнять свою программу. В своей правоте уверены. А проверки на совести спортсменов. В систему ADAMS (online-программа ВАДА для сбора и хранения данных, у каждого спортсмена есть свой профиль. - Ред.) они регулярно сообщают свое местоположение, в любой момент могут приехать и взять допинг-пробу. Например, спортсмен на сборе в Турции, отель такой-то. Если три раза указал место неправильно и тебя не нашли, получил три замечания, дальше уже дисквалификация (может быть от года до двух).

Сборная по тяжелой атлетике на особом контроле. Из-за прошлых прегрешений в Токио-2020 выступят всего два наши спортсмена (по одной квоте у мужчин и женщин), раньше могли выступать и пять.

- Проверяют настолько часто, что порой не дают тренироваться, пропускаешь занятия, потому что идешь на допинг-контроль. В прошлом году раз 20 сдавал допинг-пробы. В этом пока сильно не дергают - сдал две пробы по линии международной федерации, - сказал нам Андрей Арямнов.

- После новости, что в пробе А Вадима Лихорада нашли запрещенную субстанцию, появился ажиотаж?

- Да. Но, думаю, допинг ему докинули. Пока больше на эту тему говорить не буду.

Сейчас в списке дисквалифицированных спортсменов более 30 фамилий, в том числе бывшие призеры Олимпийских игр. Оксану Менькову, выигравшую в Пекине-2008 золото в метании молота, дисквалифицировали с июня 2016 по июнь 2020 года. Андрей Михневич, выигравший там же бронзу в толкании ядра, дважды попадался на допинге и его дисквалифицировали пожизненно в 2013-м.

- НАДА и международные офицеры постоянно проверяют наших спортсменов, каждый атлет может сдать до 10 допинг-проб за год, а то и более. И это только внесоревновательный контроль. Спортсменов еще проверяют если не на каждом турнире, то на каждом втором. Проверок с каждым годом больше. Нас радует, что случаи положительных проб свели практически к нулю. Были два резонансных случая с Арзамасовой и Набоковым. Идет разбирательство. Учитывая, когда и какие препараты были у них найдены, в каких дозировках, есть основания доверять спортсменам, что они не применяли умышленно допинг. Будем верить, что им удастся благополучно решить дела в свою пользу, - сказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.