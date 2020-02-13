2020-02-13T18:18:53+03:00
Спорт
КП Беларусь

В Раубичи перенесли чемпионат Европы по биатлону

Соревнования должны были пройти в Эстонии
Захар ПЛАТОНОВ
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В "Раубичах" второй год подряд пройдет чемпионат Европы. Фото: biathlon.byВ "Раубичах" второй год подряд пройдет чемпионат Европы. Фото: biathlon.by
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В этом году мало снега, из-за этого не раз переносили соревнования. Дело коснулось и нас. Чемпионат Европы по биатлону должен был пройти в эстонском городе Отепя. Но из-за отсутствия снега турнир перенесли в Беларусь.

- Инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе под Минском, - сообщает «Беларусь 1».

В комплексе трассу будут готовить в том числе с помощью снежных пушек. В прошлом году чемпионат Европы также проходил в Раубичах. В календаре турнир идет следом за чемпионатом мира, на нем, как правило, выступают молодые спортсмены и вторые номера сборных.

Старт турнира в Отепя был намечен на 26 февраля. Ожидается, что уже 24 февраля спортсмены проведут тренировки в Раубичах.

Также Раубичи примут финальный этап Кубка IBU (с 5 по 8 марта).

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