Владимир Бережков о победном фото с Погоней: «Захаров прямо там, в Софии, распечатал его и послал Лукашенко»

Историческое фото было сделано в 1995 году в Софии.

После распада СССР в сильнейшем дивизионе мирового хоккея осталась Россия как правопреемница Советского Союза. Команды Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии и других стран бывшего СССР начинали путь с низших дивизионов. Одним из первых успехов наших хоккеистов стала победа на чемпионате мира в группе «C» в Софии. Тогда сборная Беларуси выступала в джерси с гербом Погоня, который был государственным. Фото после решающей победы сделали благодаря Михаилу Захарову.

Об этом рассказал «Трибуне» Владимир Бережков. На тот момент он работал в Федерации хоккея Беларуси на посту вице-президента (сейчас трудится там же в должности спортивного директора).

- Ни у кого не было даже «мыльницы», а Захаров привез какую-то из Америки. И ходил по Софии и снимал все подряд. И после игры, когда нам вручили медали, Захаров прямо на льду всех подбил сфотографироваться. Дали фотоаппарат заливщику льда, собрались - и вот. И знаешь, я ему так за это благодарен! Если бы не он, вот этой памяти, вот этого снимка не было бы. Потом он его прямо там, в Софии, распечатал и послал Лукашенко. Сам видел, как он писал: «Александр Григорьич, наша команда завоевала первое место. Это вам. Такой вот у него был месседж, - сказал Владимир Бережков.

Тогда сборную Беларуси возглавлял Андрей Сидоренко. Кроме Михаила Захарова за нее выступали Руслан Салей, Андрей Скабелка, Эдуард Занковец, Владимир Копать, Александр Андриевский, Олег Романов, Андрей Ковалев и другие.

Белый вариант формы. Фото: svaboda.org

В форме с Погоней сборная Беларуси отыграла на трех чемпионатах мира: в 1993, 1994 и 1995 годах. После референдума 1995 года в Беларуси поменялись госсимволы. У сборной появилась другая форма с надписью «Беларусь» (или «Belarus»).

Герб «Погоня» внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, однако не редки случаи, когда на спортивных мероприятиях как в Беларуси, так и за рубежом болельщиков с атрибутикой, где есть «Погоня», не пускают на трибуны или просят их покинуть.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

Экс-тренер «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко: «Иностранцам здесь работать проще... Такое ощущение, главное, чтобы паспорт был другой!»

Известный спортивный наставник ответил на актуальные вопросы: что не так с белорусским хоккеем, чей опыт нам стоит перенимать, как на него реагируют болельщики «зубров» (читать дальше)