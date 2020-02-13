2020-02-13T18:43:38+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко: «Кожа да кости... Ужас как похудела»

Белорусская теннисистка любит пошутить
Захар ПЛАТОНОВ
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Арина Соболенко в крутых леггинсах. Фото: Инстаграм Арины СоболенкоАрина Соболенко в крутых леггинсах. Фото: Инстаграм Арины Соболенко
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На прошлых выходных наши теннисистки в драматичном матче обыграли голландок. Недавно Арина Соболенко опубликовала в своем Инстаграме фото, сделанное в Гааге: она а леггинсах с принтами большеберцовой кости и бедренная кости. Подпись теннисистка добавила с юмором:

- Кожа да кости... Ужас как похудела»

Иронию Арины оценили в комментариях. Хотя многие поклонники задавались другим вопросом: «Why are you so hot?» (Почему ты такая горячая?)

Кто забыл, как выглядит Арина в купальнике, срочно освежите это в памяти.

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