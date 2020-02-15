Сколько в «Джили» из Жодино белорусских комплектующих? Пробуем разобраться

Автомобили Geely, производимые на заводе под Жодино, многие уже давно называют белорусскими. Да, завод построили китайцы, за свой же кредит. Да, мы выпускаем на нем три китайские модели. Но ведь производят машины - белорусы! Да и продаются они неплохо - по итогам наших продаж за 2019 год марка Geely заняла четвертое место. Нам постоянно говорят о возрастающем уровне локализации - то есть доле белорусских запчастей и белорусского труда в общей стоимости автомобиля. «Комсомолка» посмотрела, какие белорусские детали есть в наших Geely спустя 2,5 года после открытия завода под Жодино.

Для чего вообще нужна эта локализация?

Во-первых, во всех отраслях руководство страны постоянно требует импортозамещения - мол, зачем покупать импортное за валюту, если можно производить самим? Александр Лукашенко этот вопрос поднимал неоднократно.

Во-вторых, это престиж страны: мол, мы сами умеем производить автокомпоненты не хуже иностранцев. И успешные примеры в автомобилестроении уже есть: например, белорусская компания Fenox, возглавляемая Виталием Арбузовым, уже давно поставляет тормозные системы собственного производства на конвейеры Audi, Volkswagen и Fiat.

Наконец, по правилам ЕАЭС, для того чтобы продавать произведенные в Беларуси машины в Россию, локализация должна составлять не меньше 50%. Официально говорят, что этот уровень уже достигнут - сейчас 52%. Но эксперты к этим данным относятся настороженно:

- Подсчет уровня локализации - достаточно скользкий вопрос, - говорил «Комсомолке» председатель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич. - Считается, что самостоятельная сварка и окраска кузовов уже может обеспечивать 30% локализации. В любом случае, чтобы достичь 50%, мы должны сами производить двигатель и коробку передач.

Разберемся. Самое простое - поставить в Geely белорусские шины. Не сразу, но справились.

Дальше - двигатель и коробка передач: говорят, пару лет назад заниматься этим поручили борисовскому заводу «Автогидроусилитель». И даже говорили, что там со сборкой двигателей успешно справляются. Однако, результата пока не видно. Насколько глубока сборка - неизвестно: подробности чиновники не озвучивают, представителей СМИ на это предприятие также не приглашают.

А еще по оптимистичной версии в Беларуси могли наладить производство других запчастей: приборных панелей, насосов ГУР, генераторов, стартеров, проводки и датчиков, фар, колесных дисков, фильтров, бамперов и стекол.

Что из этого уже есть в Geely?

В ноябре 2018 года, во время презентации бюджетного седана Geely Emgrand 7, директор белорусского завода Geely Геннадий Свидерский рассказал журналистам, что на машинах, которые в тот день появились в автосалонах страны - шины, аккумуляторы, радиатор, задний мост и сидения - уже белорусского производства. 12 февраля, во время презентации нового паркетника Geely Coolray, Геннадий Свидерский назвал журналисту «Комсомолки» ровно такой же список, добавив еще и передний мост. На уточняющий вопрос, нет ли тут ошибки, он добавил:

- Это точно, на всех трех выпускаемых заводом моделей эти запчасти - белорусские.

Но в дилерском центре Geely считают иначе:

- Шины действительно белорусские, - рассказали «Комсомолке» в отделе продаж автоцентра Geely на Орловской. - Больше белорусских агрегатов в машинах всех трех моделей нет.

А где белорусские фары и амортизаторы?

Полтора года назад журналистам показали несколько запчастей белорусского производства для Geely: амортизаторы гродненского завода «Белкард» и задние фонари от ОАО «Руденск».

Полтора года назад журналистам показали несколько запчастей белорусского производства для Geely: амортизаторы гродненского завода «Белкард» и задние фонари от ОАО «Руденск».Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Впрочем, никаких маркировок, которые бы указывали на белорусское происхождение этих запчастей, корреспонденты «Комсомолки» тогда не нашли. Также не нашлось никакой информации о запчастях для Geely и в каталоге этих белорусских предприятий. На днях мы перепроверили еще раз - таких запчастей в каталогах заводов нет и сейчас. Что случилось?

- Пока никаких деталей для Geely мы не производим, - рассказал «Комсомолке» начальник управления маркетинга завода «Белкард» Андрей Окулевич. - Ведутся переговоры по производству газовых пружин для капота и крышки багажника, но сроки начала производства называть еще рано.

К производству фонарей тоже до сих пор не приступили:

- Нет, производство фонарей для Geely мы еще не начали, и когда начнем - непонятно, - рассказали «Комсомолке» в бюро продаж ОАО «Руденск». - То, что вы выдели в шоуруме Geely - это, скорее всего, прототипы, собранные, что называется, «на коленке».

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