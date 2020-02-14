В новой квартире у рок-музыканта Дяди Вани - шестиметровые потолки, двухэтажная детская и мини-спортзал

Сегодня «Комсомолка» в гостях у известного белорусского музыканта Ивана Вабищевича, его супруги Натальи и дочерей Мирославы и Мии. Недавно семья переехала в пентхаус в жилом комплексе «Новая Боровая» под Минском. Квартира просторная - 120 квадратных метров. А высота потолков колеблется от 3,5 до 6 метров!

Потолки решили не красить: их просто зачистили и покрыты лаком.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы остановились на стиле лофт. Нам понадобилась небольшая консультация специалиста, чтобы не промахнуться с цветовой гаммой. Позвонили подруге-дизайнеру. Но в целом ремонтом занимались сами. Многое в квартире я сделал своими руками, - рассказывает Иван.

Диван вносили в квартиру через окно

- Первое, что бросается в глаза, - ваша прозрачная кухня!

- Она еще и с подсветкой. Мне показалось, что это будет выглядеть интересно. Многие вещи мы редко снимаем с полок, их не видно за глухими шкафчиками. Это скучно. В новой кухне у меня еще появился полноценный бар, - говорит артист.

Негабаритный диван заносили через...окно...альпинисты!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дизайн кухни Дядя Ваня разрабатывал практически самостоятельно, а реализовать идею помог музыканту его друг-мебельщик. Кстати, столешницы в кухне сделаны из натуральных материалов: рабочая панель - из гранита, а барная стойка - из массива дерева. В гостиной все по классике: диван, телевизор. Но когда диван был куплен, оказалось, что его невозможно внести в квартиру по лестнице или привезти на лифте. Пришлось вызывать альпинистов! За час и 300 рублей диван внесли в квартиру через окно.

Сверху над диваном надстроен второй этаж. Его артист сделал из бруса и металлических плит.

Столешница кухни сделана из натурального гранита.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Пока эта зона больше напоминает антресоль, но совсем скоро она превратится в «гитарошную». Сделаем сюда откидную лестницу, перила. Поставим мини-диванчик, полки и мои гитары. Будет такой сугубо мужской уголок, - улыбается музыкант.

Любопытно, что часть стен в гостиной покрашены грифельной краской - на них семья пишет планы на будущее и распорядок дня. Светильникам в квартире уделено особое внимание - они выдержаны в индустриальном стиле.

- Светильник над барной стойкой мы сделали своими руками: купили лампочки, патроны и шнуры. И все готово! - делится лайфхаком Дядя Ваня.

Часть стен покрашена грифельной краской - удобно для заметок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Чтобы не делать глухую стену, связал сетку из канатной веревки»

В просторной квартире есть спальня, две детские комнаты, терраса, комната для стирки, которую сделали из кладовой, ванная комната и еще отдельный санузел. Оборудован даже мини-спортзал с зеркалами стеной и станком для танцев.

В квартире есть мини-спортзал.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Детская Мирославы состоит из двух этажей. На первом письменный стол, пенал для книг, грифельная доска. Второй - это рай для детей. Здесь есть только кровать и море игрушек. Чтобы не делать глухую стену, я сам связал сетку из канатной веревки, - рассказывает Иван.

В детской два этажа. На первом - письменный стол и грифельная доска.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вместо глухой стены Иван сделал канатную сетку.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На втором - кровать и море игрушек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Особая гордость для артиста - ванная комната. Ее дизайном Дядя Ваня занимался сам. Здесь есть душевая с плиткой под дерево, а также каменная ванна. Над ванной возвышается деревянная конструкция, в которую вмонтированы лампочки. Кстати, Иван не стал сверлить стены для крючков, а вплел их в веревки. Смотрится стильно.

Дизайн ванной комнаты артист придумал сам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ванной есть также душевая кабина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Одну из стен украсил триптих друга семьи художника Алекса Кесла.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Музыкант коллекционирует скейты - теперь у них есть свой уголок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Декор на стене.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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