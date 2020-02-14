Мужчина контролировал звонки и переписку бывшей жены - она обратилась в милицию

В отделение милиции девушка пришла в начале января: она жаловалась на бытовое насилие со стороны бывшего мужа. Когда стали проводить проверку, выяснилось, что у 30-летнего бывшего мужа жительницы Гродно к тому же был доступ к ее сим-карте. А дальше дело техники - он подключился к личному кабинету мобильного оператора и мог контролировать, кому и как часто девушка звонит и пишет смс. Текст сообщений мужчина тоже видел. Теперь за это ему грозит уголовная ответственность.

- То, что произошло с девушкой в Гродно, называется сталкинг, - говорит директор центра по продвижению прав женщин Татьяна Стрижевская. - Как правило, с этим сталкиваются девушки именно со стороны бывшего партнера или мужа. Объяснить мотивацию бывших партнеров сложно - можно предположить, что это чувство неудовлетворенности, ревности, досады из-за того, что отношения закончились, желание отомстить. При этом очень многими такой контроль воспринимается как норма и даже имеет флер романтики - это нездоровый стереотип, потому что ничего романтичного в этом нет. Контроль и преследование однозначно нарушает личные границы и свободу.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Девушка заблокировала бывшему доступ к онлайн-играм

Чаще всего взломом аккаунтов занимаются ревнивые мужья или жены. Причем нередко продолжают это делать и после расставания. Несколько лет назад в РУВД Центрального района Минска рассматривали заявление парня, который просил узнать, кто взломал его аккаунты в соцсетях. Дело в том, что взломщик изменил учетные записи и заблокировал доступ к онлайн-играм. Оказалось, что аккаунты взломала бывшая девушка парня, с которой они раньше вместе жили. Молодые люди расстались из-за онлайн-игр - им парень посвящал много времени. После расставания девушка переживала и пыталась помириться, но молодой человек ее игнорировал. Чтобы обратить на себя внимание, она взломала его аккаунты. Тогда в отношении девушки были возбуждены уголовные дела по статьям «Несанкционированный доступ к компьютерной информации» и «Компьютерный саботаж».

А в прошлом году в Чечерском районе за компьютерный саботаж возбудили дело в отношении чересчур бдительного отца. Мужчине было интересно, с кем общается и какие переписки ведет его ребенок с парнями. Он взломал аккаунт дочери в соцсети и стал самостоятельно переписываться с противоположным полом от имени девушки. Дочь насторожило, что неизвестный выдает себя за нее и обратилась в милицию. Дело возбудили за компьютерный саботаж. Но позже его прекратили из-за незначительности и с учетом личности подозреваемого.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как могут наказать за взлом страницы в соцсетях?

Взлом чужого аккаунта в почте или соцсетях расценивается как несанкционированный доступ к компьютерной информации. Возможное наказание за это в зависимости от тяжести последствий - штраф, арест, ограничение свободы или лишение свободы.

Человека, который меняет пароль в чужом аккаунте, тем самым блокируя доступ к нему, могут привлечь к ответственности за компьютерный саботаж. Нижняя граница наказания по этой статье такая же, как и в предыдущем случае, - штраф, а максимум - лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет.