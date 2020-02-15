Тройня в Витебске оказалась не первой: их опередили тройняшки из Гродно и Минска

Ранее «Комсомолка» писала, что 5 февраля в семье Маргариты и Евгения Малишевских из Витебска родилась тройня – первая в этом году! Родители уже воспитывали двоих детишек, а с появлением тройняшек семья в одночасье стала многодетной. Губернатор Витебщины Николай Шерстнев подарил ей сертификат на новую квартиру.

Семья Малишевских из Витебска. Фото - БелТА

- Рад вручить эти документы. С этого момента они подтверждают, что вы становитесь многодетной семьей. Первым появился Никита, затем Василиса и Артем. Пять детей! Молодцы, поздравляю, - цитирует чиновника belta.by.

Кроме сертификата на новое жилье, которое семья получит уже в ноябре, губернатор Витебщины вручил родителями и подарочный сертификат на коляску для тройни.

- Не так просто оказалось найти коляску на три места! Пришлось заказывать, - пошутил он.

Семья Малишевских из Витебска. Фото - БелТА

Но сегодня к нам в редакцию позвонил читатель и сообщил: тройняшки из Витебска – не первые в этом году. Еще в январе его коллега из Гродно родила тройню в столичном РНПЦ «Мать и дитя». «Комсомолка» связалась с новоиспеченной мамой и выяснила подробности.

Гродненчанка Анна Ярошевич с детьми. Фото - личный архив

- Когда мы с мужем узнали, что у нас будет тройня, были в приятном шоке, - рассказывает Анна Ярошевич. – Беременность простой не назовешь – четыре раза я лежала на сохранении, а на пятый уже приехала рожать. Я очень благодарна специалистам центра. Три девочки появились на свет 22 января, на 32-ой неделе – это раньше срока, и весили меньше нормы: 1,800, 1,500 и 1,300 граммов. Из-за того, что к самой маленькой дочке не поступал кислород, врачи решили делать кесарево сечение. Сначала всех забрали в детскую реанимацию, затем двоих деток перевели ко мне в отделение. третья малютка еще набирает вес в кувезе – медицинском инкубаторе с подачей кислорода, который поддерживает оптимальную для младенца температуру. Детей назвали Верой, Полиной и Еленой.

Тройня в семье гродненцев родилась 22 января. Фото - личный архив

Анне 27 лет, она работает специалистом клинического отдела в Гродненском медицинском университете. Ее муж Сергей – экономист в одной из гродненских фирм. Кстати, новорожденные тройняшки – первые в роду супругов.

- Ни у моих предков, ни у родственников мужа не было тройни. Мы пока еще не выписались из педиатрического отделения недоношенных новорожденных в РНПЦ «Мать и дитя». Пока детки остаются под присмотром докторов, я нахожусь рядом с ними. На следующей неделе, когда малышку переведут ко мне в палату, из Гродно приедет бабушка – она поможет присматривать за тремя младенцами.

Новоиспеченный многодетный папа Сергей. Фото - личный архив

В льготах, положенных многодетной семье, молодые родители еще не разбирались.

- Знаю, что мы можем рассчитывать на бесплатные услуги няни и детское питание. И на льготный кредит при строительстве или покупке жилья, но пользоваться им мы пока не планируем, - рассказывает новоиспеченная мама.

Но оказалось, что и Анна Ярошевич не первая мама тройни в этом году!

- Первые тройняшки в 2020 году родились в Минске, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Ванина. – Дети появились на свет 4 января в РНПЦ «Мать и дитя».