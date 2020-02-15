«Заказывали даже гробы с норкой и стразами Сваровски». Рассказываем о трендах на рынке ритуальных услуг в Беларуси

Трудно представить себе более консервативную сферу, чем ритуальные услуги. Но и сюда медленно, но верно подобралась мода и технический прогресс. «Комсомолка» отправилась на международную ритуальную выставку «Мемориал. Камнеобработка» в Минске и узнала, какие гробы сейчас в тренде, востребованы ли семейные склепы и насколько дорогими могут быть ритуальные услуги (спойлер: космически дорогими).

В Беларуси культура похорон остается, в отличие от России и Казахстана, где просят быстрее забрать тело в морг, а оттуда сразу на кладбище.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Скажу детям, чтобы меня кремировали и не тратили денег зря»

На ярмарке немноголюдно, но оживленно, повсюду слышны разговоры и громкий смех. Через три минуты надгробия и венки со всех сторон перестают смущать и кажутся чем-то совершенно обыденным. Случайно заглянувших посетителей на выставке немного, нам попался всего один.

- Я помирать пока не собираюсь, - улыбается бодрый пенсионер Федор Анатольевич. - Просто зашел посмотреть, как сейчас людей принято в последний путь отправлять. Единственное, что пока понял - это очень дорого. Скажу детям, чтобы меня кремировали после смерти и не тратили денег зря. Мне-то уже все равно будет…

В качестве памятников заказывают не только ангелов и голубей, но и компьютерные мышки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В мыслях о вечном идем на самое яркое пятно на выставке - стенд с искусственными цветами одной гродненской фирмы. Все цветы на выставке - из китайского пластика. О вреде для экологии продавцы знают, но выхода не видят. Один признался, что несколько раз пытался наладить выпуск цветов из натуральной ткани, но такие спросом не пользовались, потому что они минимум на 40% дороже пластиковых.

- Белорусский рынок к живым цветам не готов из-за низкого дохода населения. Вот смотрите: цена бюджетного венка - 15 рублей, а неказистый венок из живых цветов будет стоить не менее 60 рублей. Штучное производство живых цветов возможно, но приедьте к бабушке в Глуск и скажите, что ей надо живые цветы купить… Картина будет трагичная. Похороны проще представить без покойного, чем без искусственного венка. Такой пластик в Европе могут перерабатывать на топливо, а мы никак не научимся. Зато процветает стихийная торговля пластиковыми цветами - у метро, да и на рынках почти на 90%. Они представляют большую угрозу чем мы, крупные налогоплательщики, - считает Михаил.

К тому, что пластиковые цветы исчезнут из продажи в Беларуси, продавцы относится скептически: зарплаты маловаты для живых.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С ними согласно большинство продавцов пластиковых цветов. Мол, они бы и не против позаботиться об экологии и продавать живые цветы вместо пластиковых. Но в Беларуси такой бизнес априори обречен: не многие люди могут позволить себе такую роскошь.

- В Беларуси не растут круглый год живые цветы, как в экзотических странах. К тому же в Европе кладбища за деньги обслуживают коммунальные службы, которые выбрасывают завядшие цветы. А у нас люди приезжают на могилки раз в три года и видят кучу мусора. Вот если там есть искусственные цветы, то видно, что на могилку приезжают. Мне хочется привить нашим людям европейскую сезонность, поэтому осенью заказываем хризантемы, весной - пионы, тюльпаны и нарциссы. Пока белорусы хватают все без разбора, - вздыхает Владимир.

К тому, что пластиковые цветы когда-нибудь исчезнут из продажи в Беларуси, продавец относится скептически:

- Только если у нас будут такие, как в Европе, цены на живые цветы и такие же зарплаты. А когда у бабушки пенсия 200 рублей, как она купит букет живых цветов за 50 рублей? Так что нам до обязательного введения живых цветов как до Луны.

Большинство продавцов явно не обделены чувством юмора и признаются, что такая вот работа их совсем не тяготит. Говорят, по-другому в такой сфере долго не протянешь.

- Ритуальщики - удивительно веселые люди, общительные и открытые. У нас особое отношение ко всему, и мы делаем благо для общества. Да и у нас все-таки цветы, а не гробы. Цветы - это произведение искусства, - замечает Ольга, напарница Михаила.

Ритуальщики - люди с юмором, без него в такой сфере будет сложно.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

В целом, говорят продавцы, в католических странах продажи ритуальных принадлежностей всегда больше, чем в православных: «Там другая культура, на кладбище католики ходят чаще - не только на Радуницу».

«У каждого мужчины в шкафу уже есть наряд на выход или на вынос»

Упираемся взглядом в яркие голубые, зеленые и золотые платья с кружевами. Оказывается, для похоронной одежды тоже есть свои правила и традиции. Например, у платьев сзади есть разрез на липучке.

- Покойнику не натянешь платье через голову и руки, - говорит продавец.

Обычно одежду «на смерть» женщины покупают еще при жизни, а мужчин такие вопросы редко заботят.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Ткань плотная, со специальными складками, которые скрывают деформированное тело. К нему прилагается обязательный кружевной платок. Стоят такие платья от 66 до 100 рублей, обувь - от 29 рублей.

- Шьют их на единственном предприятии в Литве, это специальный плотный полиэстер, плюс сложная длинная плиссировка. У нас тоже есть предприятие, которое шьет дешевую ритуальную одежду, но они делают простенькие ночнушки, которые не будут пользоваться большим спросом, хоть они и намного дешевле. Женщины ведь все модницы, каждая свой цвет и фасон любит. Мы продаем платья около двух лет, только оптом выходит около 300-400 штук в год, - рассказывает Владимир.

"Наш талисман давний, его трогал в 2014 году Мясникович - и дело пошло", - улыбается продавец.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Обычно одежду «на смерть» женщины покупают еще при жизни. А вот если человек лежачий (или уже умер), то покупают такие платья родственники. Для молодых девушек свадебные наряды люди находят в обычных салонах. А вот мужчины одежду «на смерть» практически не покупают:

- Они думают, что смогут жить вечно, - ухмыляется Владимир. - Лучше купить бутылочку на эти деньги. Да и что им покупать? У каждого мужчины в шкафу есть наряд на выход или на вынос: черные туфли, костюм и белая рубашка с выпускного.

Ритуальная обувь тоже непростая: она больше и мягче обычной, без лишних аксессуаров и каблуков. Взгляд останавливается на вьетнамках из искусственной травы.

- Это наш талисман давний, его трогал в 2014 году Мясникович - и дело пошло, - улыбается продавец. - Такая вот маленькая изюминка, которая помогает не думать об этом бизнесе. У меня есть ритуальный магазин, куда люди постоянно приходят со своим горем. Такие эмоции нельзя в себе держать, мне вот сон помогает обнулиться.

На вопрос о прибыльности бизнеса продавец ответил уклончиво.

- У нас есть сезонность. Цветы и свечи берут по религиозным праздникам, зимой и летом берут мало. Чтобы не вылететь в трубу, летом мы торгуем искусственным газоном на обычных выставках по декору и ландшафтному дизайну.

Стоимость гроба может доходить до десятков тысяч долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Чтобы детям ничего не осталось, покойный сложил в гроб ноутбуки, телефоны и все остальное»

Следующий запоминающийся уголок выставки - лакированные гробы с интригующими названиями «Версаче», «Вегас» и «VIP», последний - с огромным изображением Иисуса Христа на крышке. Молодой владелец бизнеса говорит, что названия соответствуют регионам, на выставках которых он видели модели. А вот изображения на религиозную тематику с Богородицей, Иисусом и другими святыми католики всегда берут хорошо.

- Цена лакированного гроба в Минске - от 320 рублей, а дальше все зависит от полета фантазии. Заказывали даже гробы с норкой, а однажды дизайнер украшала крышку гроба стразами Сваровски, - говорит учредитель ритуальной службы Евгений, пока его напарница ищет что-то в сумочке, спрятанной в одном из гробов. - Самый дорогой гроб стоил около 35 тысяч долларов, в том числе из-за доставки в другую страну. А как-то раз мужчина заказал вместительный гроб, он по высоте был мне по грудь. Покойный пожелал, чтобы детям ничего не осталось, и в несколько слоев сложил в гроб ноутбуки, телефоны и все остальное добро, которое у него было.

С гробами связано много примет, поэтому к изготовлению приходится готовиться очень тщательно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Парень рассказывает, что в Беларуси культура похорон остается, в отличие от России и Казахстана, где просят быстрее забрать тело в морг, а оттуда сразу на кладбище.

- У нас люди предпочитают прощаться с умершими долго и достойно, тщательно подходят к выбору гроба. Есть много суеверий на эту тему, они отличаются от региона к региону. В Гродненской области многие умершему принципиально открывают ноги, приподнимая саван. Это пришло из советских времен, когда было очень дорого хоронить покойного в новых туфлях. Где-то много значения придают размеру гроба: если маленький - то покойник станет сниться, если большой - заберет кого-то из семьи с собой. Иногда нам ночью приходится выезжать и замерять размер, чтобы было впритык, - делится нюансами работы Евгений.

Двухметровую часовню из черного гранита сделали для семейного захоронения в России.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Чем дольше заказчик морочит голову с ретушью фото, тем больше мистики потом с медальонами»

Так, с цветами и гробами все понятно. А вот в тренде на памятные фотографии - фигурные заготовки. Теперь фото на надгробии можно сделать абсолютно любой формы - хоть звездой, хоть облаком, а не только круг или овал. Вторая тенденция - обжиговое стекло с изображением, которое крепится к гранитному памятнику или выкладывается вместо плиты и щебня. Представленный на выставке стеклянный экспонат стоит около 820 рублей.

- Естественные фото в живом интерьере всегда выглядят лучше, но, увы, люди чаще всего заказывают стандартные фото, как на паспорт, - рассказывает Ольга, которая занимается этим бизнесом 13 лет. - Мало у кого есть живые фото в хорошем разрешении, поэтому обычно приходится ретушировать. Но если, к примеру, в Германии люди предпочитают делать минимум ретуши, то у нас народ любит погуще. Просят глаза на фото открыть, сделать пальмы на фоне и сигарету из рук убрать. Иногда так отретушировать попросят, что удивительно, как близкие человека потом узнают. У меня даже есть примета: чем дольше заказчик морочит голову с ретушью, тем больше мистики потом с этими медальонами. То они лопаются в печи при обжиге, то упадут, то еще что. Как-то раз два месяца ретушировали фото, так только с четвертого раза смогли его обжечь!

Есть примета: чем дольше заказчик морочит голову с ретушью, тем больше мистики потом с медальоном.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие заказывают себе памятник при жизни, например, когда родные далеко и не хочется их озадачивать. Но чаще всего это все же делают близкие после смерти, ведь по примете нехорошо хранить у себя такие фото. Интересно, а что за люди изображены на памятниках-образцах?

- Это фото моделей. И далеко не все из них знают, что они здесь изображены, - улыбается Ольга. - Но было и наоборот: к нам пришел в фотостудию дедушка и дал согласие на использование своих фото в нашей ритуальной рекламе. Увековечил себя, так сказать. Сейчас он уже умер.

Некоторые люди сами хотят стать фотомоделями для надгробий.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

С надгробиями все куда проще: продавцы говорят, что самый востребованный материал - черный гранит. Смотрится солидно, а стоит недорого. Везут натуральный камень к нам из России, а здесь уже разрезают и придают нужные формы. Дешевле и быстрее купить готовый монумент и украсить его фотографией с подписью. Но некоторые хотят увековечить на могиле еще и увлечение умершего.

- Индивидуальные заказы всегда неожиданные, - делится владелец бизнеса Ирина. - У нас как-то заказывали компьютерную мышку для человека, связанного с этим. Бывает, рисуют рыбалку или охоту. А вот футбольный мяч из гранита - очень популярный памятник, особенно в России. Однажды на нем выгравировали подписи всей футбольной команды, в которой играл человек. А вот это надгробие в форме часовни (продавец показывает на двухметровую гранитную часовню с куполом) уезжает в Россию для семейного захоронения. Самый дорогой памятник на моей памяти заказывал один влиятельный белорус, он обошелся в 15 тысяч долларов. Это было семейное захоронение.