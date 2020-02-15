«Люблю вырезать зубы из воска»: посмотрели, как в Минске проходит кастинг «Мисс Беларусь-2020»

Более 50 участниц пришли в субботу в Национальную школу красоты. Это необязательно минчанки – даже наоборот, было довольно девушек из провинции, которые не успели побывать на кастинге, когда он проходил в регионах.

Иван Вабищевич в жюриФото: Виктор ДРАЧЕВ

В жюри мы заметили музыканта Дядю Ваню, владелицу модельного агентства Тамару Гончарову, фотографа Михаила Маругу, ведущего Евгения Булку. «Мисс Беларусь-2018» Марию Василевич в эффектном красном брючном костюме посадили во главе стола на почетное место.

Среди членов жюри была Мария Василевич.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Не сказать, что в субботу было очень много девушек – более 50. Но представители телеканала ОНТ рассказали нам, что кастинги в регионах были были очень успешными. И не удивительно – ведь за всю историю конкурса (а проходит он в 12-й раз), минчанки побеждали всего дважды. А в лидерах, к слову, Гродненская область. Вот и верь после этого, что самые красивые девушки живут в столице.

- Я был в жюри в Могилеве, Витебске и по Минской области, - рассказал нам Дядя Ваня. – Стратегический запас красивых девчонок в регионах был всегда. Но в этом году особенно порадовала Минская область!

Иногда жюри просили конкурсантку подойти поближе, чтобы разглядеть лицо.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- А забавные барышни приходят?

- Ой да, при этом они еще и красивые. Это как в комедии положений: пришла симпатичная девушка, с грамотной, хорошей поставленной речью, и вдруг говорит – я работаю агрономом. Мы аж переспросили – да ладно! И она спокойно начинает нам рассказывать об озимых, сыпать сельскохозяйственными терминами. Были и доярки.

Девушки выходили тройками.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А в Гомеле удивила девушка в гипсе – настолько ей хотелось принять участие в «Мисс Беларусь», что даже сломанная рука не стала препятствием.

В кулуарах Национальной школы красоты дежурили врачи "скорой помощи"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В основном участницы представали перед жюри в обтягивающих джинсах и черных леггинсах. И тут в фойе Национальной школы красоты впорхнула девушка в светлом легком платье. «Вот и Мисс Весна,» – подумали мы и решили поговорить:

- А я практически не ношу джинсы, потому что платье подчеркивает женственность, - сказала нам 22-летняя Ольга. – Ну что это за «Мисс Беларусь» в брюках! Я выросла в деревне Жомойди Лидского района. И знаете, считаю, что у нас в провинции живут более открытые и чистые люди, где-то даже наивные. Хотя, как можно быть наивным в наше время, правда? Я побеждала в региональных конкурсах красоты в Лидском районе и была Мисс Весна, так что вы правы (рассмеялась девушка – авт.). А вот на «Мисс Беларусь» я впервые.

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В кулуарах конкурсаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Условия участия в конкурсе оговаривались заранее: возраст от 18 до 24 лет, рост не ниже 174 см, нет татуировкам и пирсингу. Но правила на то и нужны, чтобы их нарушать. В основном, это касалось роста. Низких девушек безошибочно вычисляли даже на «спасительных» каблуках.

Каблуки - обязательное условие кастинга.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Какой у вас рост? – спрашивали они у очередной конкурсантки.

- 166 см, но я еще расту, - парировали девушка.

- И как скоро планируете дорасти до 174 см? – иронизировал кто-то из жюри.

- А вот к финалу «Мисс Беларусь» как раз и подрасту, - бойко отвечала претендентка на корону.

Перед тем, как показать жюри, измеряли рост девушек.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Руководитель пресс-службы ОНТ Ирина Ромбальская сказала нам, что никогда не участвовала в Мисс Беларусь, но волнуется сейчас вместе с конкурсантками:

- Региональные отборы прошли замечательно! Мы отобрали около 200 девушек, это очень много, конечно. В марте будем пересматривать видео кастингов и кого-то отсеивать. Я бы очень хотела посоветовать девушкам не отчаиваться – иногда судьбу очень красивой участницы решают какие-то недостающие до сложившихся модельных параметров пять сантиметров. Мне, если честно, модельный рост в жизни даже мешает, но для конкурса высокие девушки более востребованы, что поделаешь!

Девушки удивляли своими талантами - порой, довольно необычными.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Девушки блистали самыми разными, порой экстравагантными, талантами. Кто-то приносил связку медалей с разных спортивных соревнований, кто-то гитару. Одна пела «Купалiнку» - а разве вы не знали, что без нее не обходится ни одного кастинга куда бы то ни было, другая декламировала стихи, подглядывая в мобильный телефон.

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- А я люблю читать и вырезать зубы из воска, - сказала одна из них.

- Зубы? – переспросили члены жюри.

- Ну да, зубы, - невозмутимо ответила девушка.

Ближе к окончанию отбора мы попросили Марию Василевич на пару минут отвлечься от своей миссии в жюри и ответить на пару вопросов.

В кулуарах кастингаФото: Виктор ДРАЧЕВ

- Маша, два года назад ты сама была в роли конкурсантки. Нет сейчас дежавю?

- То был один из самых сложных периодов в моей жизни, - призналась «Мисс Беларусь-2018». – Я безумно волновалась на кастинге! Когда два года назад я пришла в этот зал, моя уверенность в себе полностью улетучилась, когда увидела такое количество красивых девушек. Тогда было четкое осознание, что я не пройду. Ну а сейчас в жюри ничуть не проще. Я поняла, что оценивать красоту - занятие неблагодарное.

Кастинг на "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Что бы ты посоветовала девушкам?

- Расслабиться, постараться раскрыться перед членами жюри и не зацикливаться на конкурсе в случае неудачи. Если это не твой путь, то где-то точно есть другой. Никаких негативных эмоций от кастинга уносить с собой не следует.

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В воскресенье 16 февраля еще есть шанс заскочить в последний вагон «Мисс Беларусь-2020». А финал национального конкурса красоты, напомним, уже назначен на 15 мая.

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото на память с Марией Василевич.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В кулуарах отбора "Мисс Беларусь-2020"Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото на память с "Мисс Беларусь-2018" Марией Василевич.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Кастинг "Мисс Беларусь-2020" в Минске.Фото: Виктор ДРАЧЕВ