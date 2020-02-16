Умер известный московский психолог Константин Довлатов. Две недели назад он дал "Комсомолке" свое последнее интервью

Мы познакомились с Константином Довлатовым в 2016-м, когда известный московский психолог начал вести психологическое реалити «Все сложится» на белорусском канале ОНТ. Почти год он помогал белорусам разобраться в себе, решал запутанные ситуации, помогал выйти из конфликтов. В тот год Константин Довлатов стал самым популярным психологом в Беларуси. Он разбирался, почему не берут замуж, из-за чего не складываются отношения с партнером, как перестать зависеть от родителей…

Тогда же «Комсомолка» расспросила Константина о его собственных ошибках, пути к успеху, о том, чего хотят мужчины и могут ли они быть счастливы рядом с женщинами.

Позже Константин Довлатов на страницах «Комсомолки» отвечал на женские вопросы в рубрике «Психологический практикум».

А в январе, чуть больше двух недель назад, он согласился поговорить с нами о семейной жизни, изменах в ближнем круге и о том, почему люди делают подлости близким.

Я связалась с Константином по вайберу, не подозревая, что он тяжело болен. Он говорил осипшим голосом, периодически кашлял, извинялся, что болеет и говорил, говорил, говорил. В этот раз как-то слишком откровенно, искренне и вовлеченно. Подумала, что у него простуда, вирус. Кто ж расспрашивает сильных мужчин про диагнозы... А то, что он невероятно сильная личность я не сомневалась. Только такие могут откровенно рассказывать про собственные неудачи, про то, как искал пути выхода из них, только такие не стесняются с невероятной нежностью и любовью говорить про свою избранницу. И он не переставал возносить, признаваться в чувствах к своей третьей супруге Эльмире, с которой был счастлив все эти годы…

Константин Довлатов с супругой Эльмирой. Фото: личный архив.

Последнее интервью с Константином Довлатовым белорусская «Комсомолка» опубликовала 31 января. А 15 февраля Константин Довлатов умер…

- 15 февраля остановилось сердце Константина Довлатова. Не стало Мастера. Наставника. Учителя. Отца. Мужа. Друга. Светлого, сильного, лучшего. Человека с большой Душой и добрым Сердцем, - написала на странице Константина Довлатова его супруга Эльмира. - Всех, кто знал Константина лично, кто стал его последователем – прошу вас помолиться за него. Он нёс в этот Мир Любовь. И ушёл, безусловно любя все вокруг каждой клеточкой своего тела. Он приготовил для вас текст и собирался опубликовать, но не успел…

«Комсомолка» публикует последнее письмо Константина Довлатова:

«Многие из вас начали замечать, что я все реже появляюсь на публике, провожу эфиры и сессии. Я очень ценю ваше внимание и заботу! Обеспокоенные вопросы стали поступать все чаще... Причиной моего временного «ухода в тень» является ухудшение состояния моего здоровья. Но я активно работаю над этой темой. И на каждом вебинаре я обязательно присутствую и даже отвечаю вам в чатах. Сейчас моя любимая супруга Эльмира Довлатова и ее дочь Лейсан Сафиуллина помогают мне вести бизнес, мы вместе разрабатываем планы и стратегию, готовим вебинары, а уже Эльмира и Лейсан проводят вебинары и тренинги, продолжая развивать наше дело.

С детства у меня был врожденный иммунодефицит. И только самые близкие люди знают, что более 10 лет назад у меня диагностировали серьезные проблемы со здоровьем, которые были заложены в детстве.

В то время я активно начал заниматься разработкой программ и методик. Духовная Интеграционика родилась именно тогда, когда мне это было жизненно необходимо.

На тот момент я искал способы быстрого и эффективного духовного развития и исцеления. И когда я изучил множество вариантов традиционной и нетрадиционной медицины, восточных практик и философии, западных методик – у меня родился свой собственный инструмент, на основе всех самых лучших знаний и опыта человечества.

Благодаря применению этой методики, ежедневным практикам и моему окружению мне удалось решить многие проблемы со здоровьем и помочь не только себе, но и тысячам людей.

С тех пор прошло уже 10 лет, и я готов сказать, что при помощи Духовной Интеграционики это были самые счастливые годы в моей жизни, за которые я успел разработать уникальные программы, создать курсы, написать книги, организовать бизнес, стать миллионером, обрести истинную любовь и счастливо жениться.

Вот только здоровье после травмы груди этим летом резко начало давать сбой и, похоже, очень серьезный. Сердцу уже трудно выдерживать такие нагрузки.

Но я справлюсь – ведь со мной моя семья – Эльмира, Лейсан, дети, моя команда, которые продолжают мое дело и разделяют мою миссию и цель моей жизни – способствовать эффективному развитию социума.

Мои ученики – Мои последователи – Моя надежда.

Я знаю, что всех нас ждёт прекрасное светлое будущее. Иначе и быть не может.

Чувствую каждого из вас и дарю вам свою безусловную любовь, которая будет жить вечно...»

"Комсомолка" выражает родным и близким Константина Довлатова самые искренние соболезнования.

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