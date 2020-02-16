Парень сделал предложение девушке на глазах у тысяч посетителей «Дана Молл»!

14 февраля – прекрасный день, чтобы еще раз сказать самому близкому человеку о своей любви, устроить трогательный сюрприз и преподнести подарок.

В крупнейшем торгово-развлекательном центре страны «Дана Молл» тоже считают, что заботы и нежных признаний никогда не бывает много.

Поэтому к самому романтичному празднику в году здесь подготовились основательно: в центральном атриуме на месте, где еще не так давно стояла сказочно-красивая елка, под куполом появились ангелочки, кучерявые облака и влюбленная пара в лодочке огромного полумесяца. А еще - шары, мультимедийные экраны, волшебная подсветка! «Дана Молл», безусловно, умеет преображаться к любому празднику. И особая заслуга организаторов – пять праздничных фотозон на всех этажах торгового центра, где можно было сделать красивый снимок на память. Невероятный подарок для всех, у кого в сердце живет любовь!

ТРЦ «Дана Молл преображается к любому празднику.

«Любимая, будь моей женой!»

В пятницу, 14 февраля в торговом центре было многолюдно: одни покупали подарки, другие пришли поужинать на фудкорте, а третьи выбрали «Дана Молл», чтобы отметить День всех влюбленных.

- Мы как раз отмечаем, - улыбаются Алла и Андрей – их мы встретили у одной из фотозон.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

– Живем недалеко и постоянно здесь отдыхаем. В «Дана Молл» открылись два наших любимых кафе – постоянно туда приходим. В кинотеатре часто бываем, детям очень нравится. А еще здесь всегда красивые декорации - можно сделать фотографии на память. Елочка была просто великолепная, сейчас вот эти ангелочки – мы ходим по этажам, делаем фотографии. В фотозоне с Эйфелевой башней уже были.

Организаторы сделали интригующий анонс о том, что вечером 14 февраля всех посетителей ждет большой сюрприз. В центральном атриуме установили импровизированную сцену, а напротив – огромное алое сердце с романтичной надписью «Важна тое, што ўнутры!». Поток желающих сфотографироваться на этом фоне не иссякал – снимки делали мужчины и женщины, влюбленные пары и маленькие детки!

Любимой фотозоной зрителей стало огромное алое сердце с романтичной надписью «Важна тое, што ўнутры!».Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вокруг сцены постепенно собирались люди: «Интересно, кто здесь будет выступать?». Как выяснилось позже, зрителей ждал настоящий сюрприз с участием 300 танцоров, 30 оперных певцов и 10 кавер-бендов!

На грандиозный праздник в «Дана Молл» собрались минчане и гости столицы.

Интрига сохранялась до последнего момента: примерно в 18.15 некоторые продавцы магазинов, официанты в кафе и даже посетители вдруг запели в унисон! А через несколько минут в пение включились и девушки – невероятное исполнение дуэта «Застольная» из «Травиаты» Верди транслировали на большом экране в центральном атриуме. На сцену поднялись четыре солиста, остальные продолжили петь на всех этажах: 30 оперных певцов поздравили посетителей «Дана Молл» с праздником великолепным исполнением романтического произведения!

30 оперных певцов поздравили посетителей «Дана Молл» с праздником великолепным выступлением.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не успели отгреметь аплодисменты, как начались зажигательные танцы с участием 300 талантливых танцоров. Причем ребята тоже ловко были замаскированы среди работников и посетителей торгового центра. Танцевали все и всюду!

300 талантливых танцоров ловко были замаскированы среди работников и посетителей торгового центра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Несколько минут – и снова сменились ритмы: 10 кавер-бендов на всех этажах в унисон заиграли «Знай, это любовь!» «Ляписов».

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Равнодушных среди зрителей не осталось: кто-то подтанцовывал в такт, а кто-то подпевал солистам знаменитые строчки: «Знай, это любовь, с ней рядом Амур крыльями машет».

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Зрители с удовольствием танцевали и пели песню «Знай, это любовь!».

Пока в центре атриума продолжались танцы, на сцену у большого сердца поднялась красивая молодая пара, и музыка сменилась на лирическую… В этот момент из-под купола вниз опустились десять тысяч красных воздушных шариков в виде сердец. И на весь зал прозвучало трогательное:

- Любимая, будь моей женой, - Иван открыл коробочку с кольцом.

- Да, - ответила Алеся. – Да, да, да!

О таком романтичном предложении мечтает любая девушка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Переживали в тот момент не только двое влюбленных на сцене – украдкой вытирали слезы и девушки, которые просто пришли на праздник - неудивительно, не каждый день становишься свидетелем такой нежной сцены.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Я как будто в кино! Хочется и пережить это снова, - поделилась впечатлениями с подругой одна из посетительниц.

Этот момент действительно был похож на кадр из романтичного фильма: гора красных шариков, счастливые лица вокруг и главное – любовь в глазах Алеси и Вани.

Иван и Алеся вместе больше года, и теперь для них начнутся приятные хлопоты - подготовка к свадьбе!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фотографы долго не отпускали будущих молодоженов со сцены – со всех ракурсов они выглядели одинаково счастливыми. Знакомые тут же бросились поздравлять ребят, а потом мы улучили минутку, чтобы задать им несколько вопросов.

- Алеся, Ваня, вы сегодня разделили свой праздник со всеми. Расскажите о своих впечатлениях!

- Это невероятно! Кажется, это происходит не со мной, - говорит Алеся. – Для меня это было полной неожиданностью: Ваня привел меня сюда и не хотел уходить, я даже немножко злиться начала, - смеется девушка. – Я заметила, что он ведет себя странно, волнуется, но не придала значения. О таком романтичном предложении можно только мечтать. Мы вместе больше года – и каждый день был особенным. Теперь жизнь станет еще ярче, начнутся приятные хлопоты - подготовка к свадьбе!

«Сюрприз – великолепный, пусть ребята будут счастливы!»

Уверены, что такой День всех влюбленных запомнится не только Алесе и Ивану: все присутствующие на празднике надолго зарядились положительными эмоциями.

Алексей и Юлия живут недалеко от Минска, в Смолевичах, и приезжают в «Дана Молл» за покупками:

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Праздновать будем дома, приготовим что-нибудь вкусное, - рассказывает Юлия о планах на вечер. – Сейчас прогуляемся, тортик купим. Если нужно что-то купить – мы всегда приезжаем только сюда. А сюрприз – великолепный, пусть ребята будут счастливы.

Александра и Виталий жалеют, что пропустили часть шоу:

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Выглядело все очень впечатляюще! Вообще мы пришли на шоппинг, - показывает пакет с обновками Александра. – А потом обязательно устроим себе романтический вечер.

Яна и Андрей уже отметили День влюбленных – сходили в несколько кафе.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

- Увидели, что здесь собралось много людей – решили остаться и посмотреть шоу. Очень красивая идея с шариками, никогда не видела столько сердец! – впечатлена Яна. – В «Дана Молл» мы приходим часто - здесь отличные магазины и очень большой фудкорт.

БУДЬ В КУРСЕ

Яркие праздники – фирменный стиль ТРЦ «Дана Молл»

Через две недели нас ждет еще один прекрасный праздник - Масленица. Проводить зиму и встретить весну можно будет на Бульваре Пикассо в комплексе «Маяк Минска» 29 февраля с 12 до 20 часов. Гостей ждет ярмарка, блинчики с икрой, циркачи, гадалки, семейные соревнования и эстафеты – весело и интересно будет всем!

КСТАТИ

Праздничная акция ко Дню влюбленных в комплексе «Минск Мир» продлится до конца февраля!

При покупке квартиры в домах «Пекин» и «Сидней Люкс» квартала «Чемпионов», «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка», «Гонконг» и «Токио» в квартале «Азия» и «Александрия» в квартале «Африка» снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется до 10 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора. Правда, требуется первый взнос. Но по акции его размер снижен – можно внести 20%, в том числе с помощью специального кредита от банка-партнера.

Подробности можно узнать на bir.by и в отделе продаж застройщика. В связи с ажиотажным спросом на акционные квартиры офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 ("Дана Центр", 1-й этаж), ст.м. «Восток».

Новый офис продаж открылся также в ТРЦ «Дана Молл» - в главном атриуме, слева от входа. Опытные менеджеры помогут подобрать оптимальный вариант квартиры и коммерческих помещений в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев». Офис работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1 этаж), ст.м. «Восток».

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