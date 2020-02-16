В Минске прошел забег влюбленных: на трассе были ангелы, белки, собаки
В Минске забеги, приуроченные к любому празднику, стали привычным делом: люди готовы платить и преодолевать километры бегом, чтобы на финише получить медаль, в итоговом протоколе увидеть свою фамилию и рассказать об этом своим друзьям в соцсетях.
В этом году 14 февраля пришлось на пятницу, поэтому забег ко Дню влюбленных поставили на воскресенье - привычный день для ЗОЖников (марафоны, как правило, проводятся в конце недели).
Романтика на забеге.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Любовь окрыляет.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Забег это в каком-то смысле бал.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Для участников забега #ЗаКаханне подготовили трассу в форме сердечка. Сами бегуны радовали креативными костюмами: ангелы, белки, коты, кони… В общем, все перемешалось в удивительный микс. Кстати, настоящие белки тоже стали свидетелями забега, с ними в скорости бегуны вряд ли бы поспорили.
Гуляющие по пару люди подбадривали бегунов: «молодцы». Дама с собачкой записывала видео в соцсети: «Вы можете видеть, сколько тут людей бежит…»
Дистанции были разные. 500 метров для детей, от 1,5 км до 15 км. А еще эстафеты для парочек. Самых быстрых ждали бонусы от организаторов и партнеров забега.
Любви и бегу все возрасты покорны.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Вместе - мы команда.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Финишеров ждали медали.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Так теплее.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Старт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Разминка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В забеге приняло участие около 500 человекФото: Святослав ЗОРКИЙ
Многие участвовали парами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Медаль получил каждый участник.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Принцесса.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ангелы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Участники согревались чаем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Поцелуй.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Забег ко дню всех Влюбленных #ЗаКаханнеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Принцесса #2/Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Бежали даже домашние питомцы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Поцелуй.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
"... и "Динамо" бежит".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Супермен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Дистанции были разные. 500 метров для детей, от 1,5 км до 15 км.Фото: Святослав ЗОРКИЙ