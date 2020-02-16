В Минске прошел забег влюбленных: на трассе были ангелы, белки, собаки

В Минске забеги, приуроченные к любому празднику, стали привычным делом: люди готовы платить и преодолевать километры бегом, чтобы на финише получить медаль, в итоговом протоколе увидеть свою фамилию и рассказать об этом своим друзьям в соцсетях.

В этом году 14 февраля пришлось на пятницу, поэтому забег ко Дню влюбленных поставили на воскресенье - привычный день для ЗОЖников (марафоны, как правило, проводятся в конце недели).

Романтика на забеге.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Любовь окрыляет.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Забег это в каком-то смысле бал.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Для участников забега #ЗаКаханне подготовили трассу в форме сердечка. Сами бегуны радовали креативными костюмами: ангелы, белки, коты, кони… В общем, все перемешалось в удивительный микс. Кстати, настоящие белки тоже стали свидетелями забега, с ними в скорости бегуны вряд ли бы поспорили.

Гуляющие по пару люди подбадривали бегунов: «молодцы». Дама с собачкой записывала видео в соцсети: «Вы можете видеть, сколько тут людей бежит…»

Дистанции были разные. 500 метров для детей, от 1,5 км до 15 км. А еще эстафеты для парочек. Самых быстрых ждали бонусы от организаторов и партнеров забега.

Любви и бегу все возрасты покорны.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вместе - мы команда.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Финишеров ждали медали.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Так теплее.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Забег ко дню всех Влюбленных #ЗаКаханне.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В забеге приняло участие около 500 человекФото: Святослав ЗОРКИЙ

Многие участвовали парами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медаль получил каждый участник.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Забег ко дню всех Влюбленных #ЗаКаханне.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники согревались чаем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Забег ко дню всех Влюбленных #ЗаКаханне.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Забег ко дню всех Влюбленных #ЗаКаханнеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Принцесса #2/Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бежали даже домашние питомцы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"... и "Динамо" бежит".Фото: Святослав ЗОРКИЙ