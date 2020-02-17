Итоги скандала с разорванных ухом третьеклассницы в гомельской гимназии: учитель работать не будет, а родители могут обратиться в суд

Милиция провела проверку по факту заявления о травмировании ребенка в гомельской гимназии №71. Напомним, в январе третьеклассница вернулась домой с надорванным ухом - выяснилось, что на уроке у нее возник конфликт с учителем. Официально об инциденте так никто и не рассказал, но, по данным «КП», девочка по какой-то причине не хотела писать задания по математике на уроке, что сильно разозлило учительницу >

Сама педагог тоже не объяснила произошедшего - после инцидента ушла на больничный. На ЧП отреагировало Минобразования:

- Учитель обязан соблюдать правовые, нравственные и этические нормы. Поэтому любое насилие - физическое в виде подзатыльника или психологическое в форме нецензурных высказываний - с позиции педагога недопустимы.

Позже Минобразования опубликовало проект этического кодекса педагога.

И вот в понедельник стало известно, что милиция прекратила проверку в отношении учительницы. А матери третьеклассницы объяснили, что она имеет право «возбудить в суде дело частного обвинения». В действиях учительницы есть состав преступления по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого телесного повреждения». Родители школьницы имеют право обратиться в суд - объяснили в милиции. Будут ли они это делать - вопрос открытый, поскольку мама девочки так и не выходит на связь с прессой.

В областном управлении образования отметили для «КП», что учительница в этой школе больше работать не будет:

- Она сама приняла такое решение. Педагог до сих пор находится на больничном. Вообще мы считаем, что на эту тему не нужно писать на всю республику.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Умер директор гомельского педколледжа, в котором милиция уже два месяца проводит проверку

Умер директор гомельского педколледжаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В воскресенье не стало Николая Володина, который больше 15 лет возглавлял Гомельский государственный педколледж имени Выготского. Николай Николаевич ушел на 64 году жизни. Он умер в больнице скорой помощи, где ему делали операцию. Как рассказали «КП» в колледже, у Николая Николаевича возникли проблемы с внутренними органами, спасти его не смогли >

Напомним, в колледже с декабря прошлого года милиция проводит проверку. Тогда сам директор написал заявление в правоохранительные органы по факту письменных обращений учащихся двух групп, которые жаловались на преподавателя >

С тех пор в колледж приезжали разные проверки. По словам студенток, их стали прессинговать, директору из-за скандала объявляли выговор, а милицейская проверка растянулась уже на два месяца и до сих пор не окончена.