Судьба Константина Довлатова: от бедного инструктора по йоге до известного психолога-миллионера

Для многих смерть Константина Довлатова стала шоком. Только близкие знали о том, что психолог много лет борется с иммунодефицитом и серьезной болезнью.

Три года назад Константин Довлатов, находясь на съемках реалити «Все сложится» канала ОНТ, встретился с журналистом белорусской «Комсомолки» и рассказал про секрет собственного успеха.

Глядя тогда на Константина, казалось, что он всегда был целеустремленным, знающим самый короткий путь к вершине успеха. Но нет.

Во время интервью Константин признался, что до 40 лет был бедным инструктором по йоге, и подтвердил, что самые успешные психологи - и есть самые травмированные пациенты.

«Конечно! Для меня то, чем я сейчас занимаюсь, было способом выйти из затянувшегося кризиса отношений. Я был женат вторым браком, работал инструктором по йоге, денег не хватало, возникали конфликты, - мы беседовали с Константином Довлатовым в маленькой гримерке во время перерыва в телесъемках. - Я пытался заработать больше - безрезультатно.

Обратился к психологу, сделали расстановки (метод терапии, открытый немецким психотерапевтом Хеллингером, согласно которому многие наши проблемы связаны с травмами, перенесенными семейным родом в прошлом. - Ред.) на метафорических картах, восстанавливали род. Когда я смотрел на карту бабушки, вспомнил ситуацию, отложившуюся в родовой памяти.

Была ли она на самом деле - не знаю, возможно, это метафора. В 1922 году в Азербайджане Красная армия насильственно присоединяла местное население. На глазах у моей 12-летней бабушки расстреляли ее дядю и тетю, у которых она жила. И у бабушки навсегда отпечаталось: будь как все, иначе придут и убьют.

По такому принципу жил и я: «Сиди, дурашка, куда ты полез, сейчас тебе отрежут ноги по самые уши». И что бы я ни решал, как бы себя ни рекламировал как психолога - меня не видели.

Когда я убрал подсознательное, те же мои действия вдруг оказались эффективными.

- Допустим, вы очистили свое подсознание от негатива, зарабатываете теперь, слышала, хорошо. А почему почти до 50 не наладили личное счастье? Женились-то только минувшим летом…

- В третий раз - да. Почему распался второй брак? Я не мог силой заставить вторую жену любить и принимать меня тем способом, который мне нравится. Как не мог силой заставить себя получать удовольствие от тех способов коммуникации, которые использовала она.

У нас разная эмоционалка: я - флегматичный, она - ярко выраженный холерик. То, что для нее обычная эмоция, для меня - пожар плюс наводнение в одном флаконе… Шесть лет - и энергетическая система не выдерживает. Плюс включились родовые динамики: и у нее, и у меня в роду есть исключенные - люди, которых целенаправленно забыли. Мой отец в 1944 году отказался от немецкой фамилии своего отца, взял фамилию матери. Дедушку супруги репрессировали в 1937-м, родные от него отказались. Для рода это серьезные утраты, род начинает напоминать: вы забыли что-то важное. И начинает внедрять это в поведение членов рода.

Супруга истерила, что я ее не замечаю или замечаю не так - в ней говорила родовая динамика. А я еще, гад такой, не оформил с ней официальные отношения. Это стало для нее демонстрацией того, что ее тоже исключают. В ответ она начинала исключать меня, начинала выдавливать мою мать и дочь от первого брака из моей квартиры...

Когда я проработал свою исключенность, восстановил корни, познакомился и подружился со своими братьями (отец присутствовал в моей жизни лишь однажды, во время зачатия, за что я ему благодарен), я ощутил и осознал, что этот брак мне больше не нужен.

- Что же вы не помогли бывшей жене преодолеть ситуацию, измениться?

- От нее не было запроса, без него помочь человеку невозможно… У нас есть фильтр восприятия, мы видим только то, что готовы увидеть. Если ты сильная женщина - то видишь только слабых мужчин. Вот и ответ: становитесь нежными, любящими, мягкими - и к вам будут притягиваться нормальные мужчины. Для мужчины важно, чтобы его любили, понимали, поддерживали…"

Последние годы жизни Константин был счастлив в браке со своей третьей супругой, психологом, Эльмирой Довлатовой.

С третьей супругой Эльмирой известный московский психолог Константин Довлатов был счастлив в браке. Фото: семейный архив.

Константин Довлатов умер 15 февраля в Москве. За две недели до смерти «Комсомолка» опубликовала последнее интервью психолога.

На следующий день после смерти мужа Эльмира Довлатова разместила на странице Константина в Фейсбуке его последнее письмо, которое он не успел опубликовать при жизни.

«Многие из вас начали замечать, что я все реже появляюсь на публике, провожу эфиры и сессии. …Причиной моего временного «ухода в тень» является ухудшение состояния моего здоровья. Но я активно работаю над этой темой. …с детства у меня был врожденный иммунодефицит. И только самые близкие люди знают, что более 10 лет назад у меня диагностировали серьезные проблемы со здоровьем, которые были заложены в детстве. В то время я активно начал заниматься разработкой программ и методик. Духовная Интеграционика родилась именно тогда, когда мне это было жизненно необходимо… Благодаря применению этой методики, ежедневным практикам и моему окружению мне удалось решить многие проблемы со здоровьем и помочь не только себе, но и тысячам людей.

С тех пор прошло уже 10 лет, и я готов сказать, что при помощи Духовной Интеграционики это были самые счастливые годы в моей жизни, за которые я успел разработать уникальные программы, создать курсы, написать книги, организовать бизнес, стать миллионером, обрести истинную любовь и счастливо жениться… Я знаю, что всех нас ждет прекрасное светлое будущее. Иначе и быть не может… (полный текст письма Константина Довлатова здесь).

- Довольная жена – базис, на котором стартует любой мужчина. Семья – это не я и она, семья – это мы, если этого мы не создается, зачем тогда мы вместе? Фото: семейный архив.

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