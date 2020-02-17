Для «Евровидения-2020» композитор и продюсер Максим Алейников написал песню без слов. Называется композиция La-ley-la, а исполняет ее женское трио CHAKRAS.

28 февраля во время белорусского финала девушки среди 12 финалистов будут доказывать, что они лучшие. «Комсомолка» расспросила Максима Алейникова, как ему в голову пришло пробиваться на «Евровидение» с песней без слов и чем он собирается побеждать.

Продюсер Максим Алейников ради «Евровидения-2020» продал квартиру и отправляет на конкурс беременную певицу. Фото: фейсбук.

- Максим, всем известно, что «Евровидение» - это песенный конкурс. Почему ты написал для него песню без слов?

- Сегодня слово теряет силу. Посмотри, вокруг все очень много говорят, но мало кто что делает и несет ответственность за сказанное. Слова стали бессмысленны, за ними мало что стоит. Достаточно вспомнить Дональда Трампа и его Твиттер. Практически все, кто слышал эту песню, говорят, что по телу бегут мурашки. Музыка - это универсальный язык каждого, и это про чувства.

Что касается «Евровидения», мы с командой пристально изучали этот вопрос и выяснили, что в положении о конкурсе таких запретов нет.

- То есть с песней без слов ты решил выпендриться и сэкономить? Не нужно же платить поэту.

- Никакого выпендрежа. Это действительно творчество и мой внутренний мир. У песни La-ley-la есть целая история. Она и про песню, и про название группы. Года три назад я взял из приюта котенка. У меня был период жизни, когда тяжело и чувств никаких нет. И захотелось взять себе домой живое существо.

ВКонтакте я увидел фотографию котенка, прочитал его историю и поехал за ним. По дороге домой я думал: «Как же тебя назвать?»

Есть такое выражение - «чакры открылись». И я назвал котенка Чакра. А на подъезде к дому, еще в машине, в голову пришла вот эта песня. Я тогда вообще не писал - был период творческого простоя, ни до чего не было дела. Отнес котенка домой и побежал записывать новую песню.

С тех пор я считаю ее подарком от моей Чакры. К сожалению, через год она погибла. Накануне того трагического дня я попал в очень тяжелую автоаварию, даже странно, что остался жив. А на следующий день Чакра выбежала на улицу и погибла под колесами машины.

- Для реализации этой песни я пробовал разных артистов. Это были и опытные певицы, и даже дети. Пробовал написать к ней слова на английском и белорусском. На русском даже не пытался, принципиально. Потому что важно было, с одной стороны, сохранить национальную самобытность, с другой - быть понятным любому человеку на Земле. И каждый раз, когда пытался написать слова, понимал, что они там лишние. Сначала я попробовал реализовать эту песню с девчонками из могилевской группы «Беатрис», она засветилась на «X-Факторе», выступала на «Евровидении» на бэках у NAVI.

«Беатрис» в итоге распалась, но одна из ее участниц Оля Григорьева - она поет мощным этническим голосом и очень мне понравилась - вошла в состав CHAKRAS. Еще одна исполнительница, Юлия Яночкина - директор вокальной детской студии. Четыре последних года дети, которые представляли страну на «Евровидение» - это дети из ее студии.

Юля круто поет, и мы давно хотели попробовать что-то сделать вместе. А вскоре ко мне обратился знакомый, рассказав, что его жена Света (Светлана Кауфман. - Ред.) окончила консерваторию, у нее оперный голос. И я понял, что оперный голос - единственный, которого не хватало, чтобы закончить эту песню. CHAKRAS - не просто группа, это тандем увлеченных музыкой людей. В конце февраля мы будем бороться за путевку на «Евровидение-2020» от Беларуси.

Трио CHAKRAS. Фото: личный архив.

- Новую группу ты создавал по подобию знаменитой группы «Топлесс»?

- Нет, общего у них только то, что и там и там - девушки, но посыл разный. В группе CHAKRAS все мамы, двум девушкам по 30 лет, одной - 35. И поют они о чувствах, о взаимосвязанности вещей в природе. Есть один нюанс: Света Кауфман - беременна, к моменту конкурса срок будет около 6 месяцев. Забавно, что забеременела она уже после создания группы. И теперь можно сказать, что вместе с нашим проектом родилась и новая жизнь.

- На «Евровидении» такой градус напряжения… Не боитесь рисковать?

- Первым делом мы это обсудили с ней и ее мужем. Всех все устраивает, даже нравится. Считается, что с трех до шести месяцев - это как раз легкий триместр беременности.

- Но почему именно песня без слов?

- Потому что она необычная, и не только потому, что в ней нет слов, но и по своей концепции. Сейчас у нас такой материал не делает никто. Это из разряда произведений для большого кино или для крутого мультика. Глобальная история. Ее нельзя отнести к определенному стилю, она масштабнее.

- Красиво рассказываешь. Не боишься, что белорусское жюри шаблонно решит, что это какая-то бессмыслица без слов?

- Во-первых, песня этим и запомнится. Во-вторых, не боюсь, потому что произведение на самом деле очень красивое. Я недаром продал квартиру, чтобы иметь возможность довести начатый проект до ума с крутой международной командой и представить все в максимально выгодном свете. Чтобы получилось не просто тяп-ляп, как нередко бывает в Беларуси, а чтобы даже на этапе национального отбора это звучало и выглядело круто.

- Говоришь, что продал квартиру - получился настолько затратный проект?

- Сумму не буду обозначать, деньги на самом деле только злят читателей. Главное не деньги. Мы всю жизнь пытаемся кого-то догнать, сделать некий формат, подстроиться, соответствовать. С моей точки зрения, у нас в Беларуси вообще нет таких специалистов, поскольку мы все время варимся в собственном соку. У нас раз-два и обчелся людей, которые создают музыку на серьезном уровне. И ждать от нас, что мы вдруг станем такими модными и вдруг выиграем «Евровидение» - это просто смешно.

Единственная реальная возможность заявиться - как страна, как нация - делать что-то максимально интересно и максимально свое. С другой стороны, просто народную музыку делать не интересно. А национальной песенной культуры у нас, к сожалению, не выросло. То, что предлагаю я, это нечто с одной стороны международное, с другой - с национальными оттенками и на международном музыкальном языке.

Песня нестандартная и при правильном подходе способна выстрелить и победить на нынешнем «Евровидении». С этой целью я все это и делаю. Хочется, чтобы нашей страной после поездки на нынешнее «Евровидение» гордились, уважали и наконец-то узнали, что есть такая точка на карте.