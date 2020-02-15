Новые аранжировки, свежее прочтение и каминг-аут: «рок-симфония» от «J:Морс» собрала14 февраля аншлаг

Давать концерт в День святого Валентина стало для группы «J:Морс» давней и доброй традицией. 14 февраля в этом году не стало исключением: в Prime Hall коллектив выступил с «Симфоническим концертом». Помимо музыкантов группы во главе с Владимиром Пугачем на сцену вышли музыканты Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под управлением дирижера Александра Сосновского.

Концерт, который собрал полный зал, длился около двух часов. Одновременно на сцене находились около пятидесяти музыкантов. Поклонники группы в День всех влюбленных услышали двадцать треков - как известных и популярных, так и совершенно новых.

- Признаюсь сегодня, я писал песни, продавал их заграницу, - неожиданно разоткровенничался Владимир Пугач, анонсируя трек "Дождём". - Это мой такой каминг - аут сегодня, - рассмеялся он.

-Мы сегодня поиграем и песни, которые хорошо известны, - лаконично сказал Владимир Пугач.

"Крылы" вызвали экстаз публики, заметим, это было в середине концерта.

Объявляя композицию "Нравится" фронт - мен "Морсов" Владимир Пугач пообещал - новый альбом группы выйдет уже в марте.

Необычные свежие аранжировки, в которых гитарные риффы соединились с насыщенным звучанием классических струнных и духовых инструментов, сделали популярные композиции «J:Морс» одновременно и узнаваемыми, и получившими новое прочтение. В рамках «рок-симфонии» прозвучали треки «Джульетта», «Монтовидео», «Мое солнце», «Воздух», «Гренландия», «Нравится», «Дождем», «Волки», «Крылы», «Ледокол», «Шмели», «Снилось», «Белорусское золото», «Живи», «Ангелы не спят», «100 дорог», «Не умирай», «Электричество».