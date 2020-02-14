Отпустит ли начальник в отпуск перед декретом?

«По Трудовому кодексу работодатель не имеет права отказать беременной женщине взять трудовой отпуск, но может предложить ей перенести его на последекретный период. Вопрос: может ли работодатель настоять взять трудовой отпуск после декрета, если женщина хочет брать до декрета?»

Елизавета, 32 года.

У вас неправильная трактовка Трудового кодекса.

Наниматель не имеет права отказать беременной женщине в предоставлении трудового отпуска только в определённый период: или перед отпуском по беременности и родам, или после него (п. 5 абз. 3 ч. 4 ст. 168, Трудового кодекса). В остальные периоды рабочего года, если это не предусмотрено графиком отпусков, наниматель может отказать в отпуске.

Если вы хотите взять трудовой отпуск перед отпуском по беременности и родам, достаточно написать об этом заявление и приложить медицинскую справку, подтверждающую факт беременности. Наниматель обязан будет трудовой отпуск оформить. Кстати, здесь даже не имеет значения, что при составлении графика отпусков трудовой отпуск уже запланирован в другое время. Конечно, вам могут предложить взять этот отпуск после окончания больничного по беременности и родам, но вы имеете полное право отказаться.

Даже если это новое место работы и женщина не отработала полгода, она все равно имеет право по ее желанию на полный трудовой отпуск перед отпуском по беременности и родам, или после него (п. 1 ч. 2 ст. 166 Трудового кодекса).

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