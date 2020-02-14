Выдыхаем: курс доллара стал снижаться

На этой неделе курс доллара в Беларуси если не заставил поволноваться всех, то внимание многих на себя обратил точно. Во вторник, 11 февраля, курс американской валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подскочил до 2,1924 рубля. В последний раз на отметке 2,19 (с учетом деноминации) курс доллара был четыре года назад, еще до деноминации. В среду курс немного откатился - до 2,1919 рубля. А вот 13 февраля «зеленый» продолжил расти, его курс перевалил за 2,2 рубля.

14 февраля торги долларом на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились укреплением белорусской валюты на 0,0015 рубля (0,07%). В итоге курс - 2,1986. В столичных обменниках доллар можно сдать по 2,16 - 2,198 рубля, купить за 2,2 - 2,235 рубля.

К слову, в первый день этого года доллар стоил 2,1085 рубля. Нетрудно посчитать, что меньше чем за полтора месяца американская валюта прибавила в цене более 9 копеек.