«Сначала руку свело судорогой. Потом занемела, пока укачивал»: отец в Витебске объясняет, как дважды уронил новорожденную дочь на пол

В Витебске новорожденная девочка два раза подряд попала в больницу. В первый раз - с сотрясением мозга и переломом черепа. Как объяснили родители, папа решил дать маме немного отдохнуть и начал сам нянчиться с малышкой. Взял младенца на руки, укачивал. И уронил на пол с высоты своего роста.

- Сначала отец рассказал, что ему судорогой свело руку. Потом - что рука занемела, пока он укачивал ребенка, - рассказала старший помощник прокурора Витебска Ольга Королева.

Малышку увезли в реанимацию. Через неделю выписали. А еще через неделю… снова госпитализировали. На этот раз полуторамесячная девочка упала с кровати. И снова за ней присматривал в этот момент папа, а мама вышла на кухню, чтобы подогреть малютке бутылочку с молочной смесью. Врачам снова пришлось буквально вытаскивать младенца с того света - у девочки был ушиб мозга, переломы правой теменной и лобной костей.

Из больницы девочка могла в семью не вернуться - рассматривался вопрос о том, чтобы изъять ее у родителей. Но все характеристики семьи оказались идеальными: ни 32-летняя мама, ни 28-летний папа никогда не имели неприятностей с законом, не пьют, папа работает, содержит семью. Живет пара отдельно, в квартире чисто, у ребенка все есть. Дочку хотели, ждали, мама вовремя встала на учет в женской консультации и выполняла все, что рекомендовали врачи, которые вели беременность. Мужчина, как рассказали в прокуратуре, после всего случившегося обвинял себя, плакал. А женщина пообещала больше не доверять малышку мужу.

- Девочку вернули родителям, но семью поставили на учет как находящуюся в социально опасном положении, - рассказала Ольга Королева. - Кроме того, проверку проводит Следственный комитет. Если окажется, что это была не просто безалаберность и инфантильность со стороны родителей, будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела.

С семьей теперь работают соответствующие службы. Поскольку родители непьющие и со всех сторон положительные - по особому сценарию.

- Особое внимание семье будут уделять медики и психологи - следить за состоянием здоровья девочки и обучать родителей, как правильно ухаживать за ребенком,- рассказала Ольга Королева.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Это не первый случай в Витебске, когда в социально опасном положении оказывается ребенок из абсолютно благополучной семьи. Два года назад у таких же положительных родителей изъяли долгожданного и любимого малыша.

- Ночью мама укачивала младенца, держа его на руках. Зацепилась тапком за ковер, упала. Падая, вытянула вперед руки с ребенком в сторону детской кроватки и упала всем телом, придавив малыша к прутьям кроватки. Ребенок получил тяжелые травмы, остался инвалидом, - рассказала Ольга Королева. - После случившегося мама очень боялась его снова уронить. Женщина, беря ребенка на руки, так сильно прижимала его к себе, что на его теле врачи начали замечать синяки от ее пальцев. Ребенка по решению суда у родителей забрали, он сейчас в специализированном учреждении. Родители малыша не бросили, навещают его.