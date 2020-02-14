Геям и лесбиянкам хотят разрешить законный секс только с 18 лет. А всем остальным - с 16

Назрел очередной скандал в теме ЛГБТ-сообщества. Напомним, ЛГБТ-сообщество (сообществолесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров с общими интересами, проблемами и целями.-Авт).

Поводом для очередных волнений стал документ за подписью замминистра здравоохранения Дмитрия Пиневича, в котором представитель министерства поддерживает идею ввести административную и уголовную ответственность за распространение информации, которая дискредитирует институт семьи и брачно-семейные отношения.

Также Министерство выступает с предложением повысить с 16 до 18 лет возраст согласия на половое сношение и иные действия сексуального характера с однополыми несовершеннолетними.

То есть, если гомосексуальные пары вступят в сексуальную связь до 18 лет, их предлагают привлекать по ст.168 Уголовного кодекса Беларуси, наказание по которой - до 4 лет ограничения или лишения свободы.

При этом отношение к сексуальным связям в гетеросексуальных парах менять не планируют.

«Однополые браки угрожают институту семьи»

Напомним, по действующему законодательству возраст сексуального согласия в нашей стране наступает в 16 лет. Считается, что с этого возраста человек может осознанно согласиться на секс. Это касается и девушек, и парней. За секс с подростком, которому еще не исполнилось 16, совершеннолетних наказывают ограничением или лишением свободы сроком до 4 лет со штрафом. Если обоим партнерам нет 18, к ответственности не привлекут никого. Речь идет о взаимнодобровольном сексе.

Если преступление совершил опекун подростка, либо группа лиц, либо преступление имеет насильственный характер- наказание от 3 до 13 лет лишения свободы.

Правозащитники называют инициативу Минздрава прямым нарушением прав человека. Фото: Pixabay.com

Мы дозвонились в Министерство здравоохранения. Там подтвердили: инициатива от Минздрава действительно поступила. Но пояснять, что понимать под понятием «дискредитация института семьи» и почему возраст сексуального согласия ведомство предлагает повысить только для однополых отношений, в день нашего обращения не стали.

Какой урон семейным ценностям могут нести добровольные однополые отношения, мы спросили у специалистов отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси:

- Современные вызовы и угрозы институту семьи, которые в последнее время проявляются в Европе в виде узаконивания однополых браков, взывают к тому, чтобы белорусское интеллектуальное и философское общество способствовало формированию представления о Беларуси как о хранительнице духовных ценностей европейской христианской цивилизации.

То есть ученые однополые отношения считают угрозой институту семьи.

«Бороться надо не с возрастом согласия и гомосексуальностью, а с необразованностью»

Вот что об инициативе Минздрава думают представители ЛГБТ-сообщества.

- Конституция Беларуси гарантирует равенство всех граждан. Возникает вопрос: почему Минздрав, в чьи обязанности и сферу деятельности не входит контроль за так называемыми традиционными ценностями, высказывает мнение, которое идет с ней в разрез. Второй вопрос: что случилось? Обычно такими заявлениями прикрывают серьезные проступки или недостатки в работе ведомства.

И еще: если министерство так волнует возраст согласия, почему тогда не предложили увеличить его и для гомо - и для гетеросексуальных пар. Не секрет, что большая часть жертв сексуального насилия – девушки, которые пострадали от мужчин, - высказал свое отношение к ситуации редактор гей-портала. - Нужно бороться не с возрастом согласия или однополыми отношениями, а с необразованностью и порочной системой. Задача родителей – дать ребенку грамотное сексуальное воспитание. А Министерств образования и здравоохранения – разработать для школ полноценную программу сексуального воспитания в школах. Вот это бы все поддержали!

Пока же дети узнают о сексе не от родителей, а во дворе и интернете. Большинство родителей выбирают позицию страуса. Засунули голову в песок, а когда в 15 лет девочка приходит и говорит, что беременна, хватаются за голову. Узнают, что их сын гей - конец света. Не должно быть ограничений по гомо- или гетеро ориентации. Каждый волен заниматься сексом с определенного возраста. При условии, что он готов, хочет этого и получил должное сексуальное воспитание.

- Планирует ли ЛГБТ-сообщество отреагировать на предложение Минздрава?

- Радует, что пока что предложение Минздрава - это лишь инициатива, не имеющая юридической силы. Пока что каких-то конкретных мер не предпринимали. Воспринимаем произошедшее, как очередную попытку наступления на свободу гражданин Республики Беларусь и ущемление ее конституционного строя.

Возраст согласия на половое сношение и иные действия сексуального характера с однополыми несовершеннолетними предлагают повысить с 16 до 18 лет. Фото: Гусева Евгения

«Пока предложение Минздрава не имеет юридической силы»

- На данный момент большинство госорганов считает, что действующее нормативно-правовое регулирование является достаточным для обеспечения прав ребенка и семьи, - сказали «Комсомолке» в Национальном центре законодательства и правовых исследований.

Так что пока инициатива Минздрава действительно не имеет оснований стать законом. Правозащитники тем временем негодуют.

- Подобными заявлениями власть пытаются вмешаться в частную жизнь граждан. Дискриминация по сексуальной ориентации - нарушение прав человека. И если инициативу Минздрава поддержать в верхах, это станет еще одним аргументом, в том числе и на международной арене, о нарушении прав человека в Беларуси.

Тем временем многие верующие белорусы - католики, православные и протестанты - продолжают собирать подписи в поддержку запрета ЛГБТ-пропаганды. В ответ на это начался сбор подписей под петицией с противоположным посылом - «против попытки запретить информацию об ЛГБТ».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Беларусь входит в семерку гомофобных стран Европы

Согласно рейтингам, которые ежегодно составляет «Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов» (ILGA), Беларусь входит семерку гомофобныхстран Европейского континента. Уровень нетерпимости белорусов к людям с иной сексуальной ориентацией, по версии авторов рейтинга, в разы выше, чем в толерантных Германии, Франции, Норвегии или Швеции.

Юридически официальной социальной группой ЛГБТ-граждане Беларуси не признаны. Оформить гражданское партнерство и официальный брак гомсексуальные пары не могут.