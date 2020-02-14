В Москве с выставки изъяли 600 кило белорусской молочки

На выставке «Продэкспо 2020» разразился скандал: Россельхознадзор проводил контрольные мероприятия и обнаружил продукцию, которая оказалась на выставке без необходимых документов.

- Выявлено 628 килограммов молока и готовой молочной продукции, произведенной белорусскими предприятиями, но поступившей на выставку без прохождения ветсанконтроля на границе, - сообщила пресс-служба Россельхознадзора на официальном сайте.

«Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. Участие в ней принимают более 2,5 тысячи организаций из 70 стран мира. В этом году она проходила с 10 по 14 февраля и собрала более 60 тысяч посетителей из 112 стран мира.

Кроме молочки на «Продэкспо» сняли со стендов 48 килограммов белорусского сыра. Его в Москву доставили на лабораторные исследования, но в итоге он почему-то оказался на выставке. Получили бан и китайские морепродукты без документов, правда, всего 4,5 килограмма.

«Молочные войны» уже стали привычным фоновым сопровождением усложнения российско-белорусских отношений: как только стороны затрудняются в поиске общего языка по одному из острых вопросов, тут же появляются претензии к белорусской молочной продукции - весомой составляющей белорусского экспорта в Россию. Впрочем, в этот раз претензии Россельхознадзора вряд ли имеют политический подтекст. В «Продэкспо-2020» принимали участие полтора десятка белорусских предприятий - производителей молочной продукции, и далеко не все они попали под раздачу.

- У нас все хорошо с документами, поэтому претензий не было, - пояснил «Комсомолке» производитель популярного мороженого. - Все были предупреждены, что продукция должна быть сертифицирована «Меркурием» («Меркурий» - автоматизированная система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ. - Ред). С этого года вся готовая продукция, которая содержит животные жиры, должна проходить через эту систему. Но некоторые компании этого не сделали, чтобы не усложнять себе жизнь. Делать эти документы не сложно, к тому же, имея отметку «Меркурия», прямо на выставке можно делать продажи.

Собеседник говорит, что защищать выдворенных с выставки представителей молочки никто не спешил.

- Все понимают, что люди накосячили, - заметил он. - Когда едешь без документов, нужно быть готовым, что могут возникнуть проблемы.